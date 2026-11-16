Nowy komunikat Korwin-Piotrowskiej. Fot. trybunal.gov.pl

Anna Korwin-Piotrowska wydała właśnie nowe oświadczenie. Poinformowała w nim o dacie posiedzeń sądu dyscyplinarnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia, która obecnie przejęła obowiązki prezesa, zwróciła się też ze specjalnym apelem do pracowników TK.

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Anna Korwin-Piotrowska zamieściła na oficjalnej stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego komunikat skierowany do pracowników organu. Na wstępie odniosła się do wiadomości rozesłanych przez dyrektor kancelarii TK Beatę Białowąs, które zawierały skany zarządzeń Bogdana Święczkowskiego.

Sędzia wskazała, aby je ignorowali i stosowali się tylko do oficjalnych komunikatów publikowanych na stronie Trybunału. "Uprzejmie proszę o kierowanie się wyłącznie tymi zamieszczanymi na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego www.trybunal.gov.pl" – przekazała Korwin-Piotrowska.

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W dalszej części oświadczenia ponownie podjęła kwestię argumentacji zarządzenia przerwy w pracy prezesa TK – wcześniej ujawniła już porażający bilans TK pod wodzą Święczkowskiego. Przekazała w nim także terminy posiedzeń sądu dyscyplinarnego w sprawach Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

"W dniu 3 listopada 2026 roku podczas jawnie dokonanego (transmitowanego publicznie) losowania wyznaczono zarówno rzeczników dyscyplinarnych, jak i trzyosobowe składy sądu dyscyplinarnego. Terminy posiedzeń wyznaczono w tych sprawach na 19 i 20 listopada tego roku" – czytamy. Oznacza to, że Święczkowskiego może czekać dyscyplinarka – podobnie jak Sochańskiego.

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Sędzia, która jako ta z najdłuższym stażem, przejęła obowiązki prezesa, we wspomnianym komunikacie odrzuciła także orzeczenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. "Sądem dyscyplinarnym dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wyłącznie właściwym jest Trybunał. (...) Żaden inny sąd, w tym Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, nie jest właściwy do uchylenia zarządzeń o przerwie w czynnościach służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego" – podkreśliła.

"Wydana przez tę Izbę w dniu 10 listopada 2026 r. (przesłana na Państwa skrzynki email przez Panią Beatę Białowąs) nie wywiera żadnego skutku, nie uchyla zarządzenia z 30 października 2026 roku o przerwie w czynnościach służbowych sędziego Bogdana Święczkowskiego, w tym w czynnościach Prezesa Trybunału Konstytucyjnego" – wyjaśniła Korwin-Piotrowska.

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Przypomnijmy, że Święczkowski odwołał się w sprawie odsunięcia od czynności do Sądu Najwyższego. Początkowo Sąd Najwyższy wystawił Święczkowskiego – uznał się za niewłaściwy do rozpoznania tych zależeń i sprawę przekazał Trybunałowi "jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej". Postanowienie w tej sprawie wydał 6 listopada sędzia Zbigniew Korzeniowski.

Święczkowski i Sochański zaskarżyli decyzję Korzeniowskiego. Zamiast standardowej procedury sprawa nabrała ekspresowego tempa, a Sąd Najwyższy pękł w sprawie Święczkowskiego. Prezeska Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN Maria Szczepaniec uznała odwołanie, przełamała decyzję o braku jurysdykcji i błyskawicznie wyznaczyła skład orzekający.