Bogdan Święczkowski nie zamierza ustępować w sporze o TK. Fot. gov.pl/Wikipedia

Bogdan Święczkowski nie zamierza ustępować w sporze o Trybunał Konstytucyjny. Kwestionuje uprawnienia Anny Korwin-Piotrowskiej i nie uznaje nowego składu sędziowskiego. We wtorek odbędzie się kolejne zgromadzenie TK zwołane przez sędzię.

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Bogdan Święczkowski uważa, że zgromadzenie może podejmować uchwały tylko wtedy, gdy uczestniczy w nim co najmniej 10 sędziów i prezes TK. Nie uznaje sędziów, którzy złożyli ślubowanie bez obecności prezydenta.

Czy sędziowie wrócą na al. Szucha?

Święczkowski odniósł się też do informacji o próbie przeniesienia działalności TK do siedziby Sądu Najwyższego. Zapewnił, że sędziowie nadal uważają, że bezprawnie uniemożliwiono im wykonywanie obowiązków. Nie wykluczają powrotu do siedziby Trybunału przy al. Szucha.

– Nasza ocena sytuacji jest zatem w pełni zgodna. Funkcjonariusze policji powinni natychmiast odstąpić od swoich działań, a legalni prezesi i sędziowie powinni natychmiast wrócić do Trybunału Konstytucyjnego. To jest warunek konieczny dla przywrócenia demokratycznego państwa prawnego – stwierdził.

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Święczkowski był też zapytany o możliwość odejścia ze stanowiska, gdyby rezygnacja pomogła zakończyć konflikt. Nie zamierza jednak ustępować pod presją.

– Politycy powinni zrobić wszystko, aby Trybunał Konstytucyjny mógł skutecznie działać, bez podważania statusu jego sędziów i mocy jego orzeczeń. Kibicuję, aby tak się stało. Nie ustąpię natomiast wobec bezprawnych działań. Nie ulegnę szantażowi ani naciskom – zaznaczył.

Przypomnijmy, że sędziowie zarządzili przerwę w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego do końca listopada. Do tego czasu powinna zapaść decyzja w jego sprawie. Najpierw zajmie się nią trzech sędziów. Jeśli prezes TK złoży odwołanie, rozpatrzy je kolejnych pięciu.

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Ponadto Święczkowskiego czeka dyscyplinarka. Rzecznikiem dyscyplinarnym w tej sprawie został Stanisław Piotrowicz, były poseł PiS i współpracownik Zbigniewa Ziobry. Nowy skład Trybunału rozpatruje też wnioski prokuratury dotyczące uchylenia immunitetu prezesa TK. Jeśli sędziowie wyrażą zgodę, śledczy będą mogli postawić mu zarzuty.

Zawieszenie do końca listopada. Jaka procedura czeka prezesa TK?

Jak pisaliśmy w naTemat, spór o kierownictwo Trybunału zaostrzył się 30 października. Tego dnia Anna Korwin-Piotrowska, sędzia z najdłuższym stażem w TK, przejęła kierowanie instytucją. Zdecydowała też o przerwie w wykonywaniu obowiązków przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

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Decyzja wywołała reakcję prezydenta Karola Nawrockiego. Przerwał on wizytę w Senegalu i wrócił do Warszawy. Po przylocie spotkał się z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a później udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Spór o Trybunał był też tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nawrocki mówił podczas niego o poważnym kryzysie konstytucyjnym w TK. Za zaistniałą sytuację obwinił premiera Donalda Tuska.

Wywołało to spór polityczny. Karol Nawrocki przerwał wówczas podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy (samolot Nawrockiego nagle zawrócił nad Hiszpanią). Po przylocie spotkał się z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie Nawrocki wdarł się do TK.