Kijów znalazł się pod rosyjskim ostrzałem. Rakiety trafiły w dwa mosty, a uszkodzenia odnotowano także w metrze. We wtorek rano (17 listopada) doszło do kolejnego ataku na stolicę. Ukraina uderzyła natomiast w Most Krymski, w efekcie czego runął fragment drogowej przeprawy.
O nocnym ostrzale poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Jak przekazał w komunikatach opublikowanych na Telegramie, rosyjskie rakiety trafiły w most Północny i Południowy. Po ataku wstrzymano ruch na obu przeprawach. "Kijów pod atakiem balistycznym. Pozostańcie w schronach" – przekazał.
Uszkodzenia odnotowano też w infrastrukturze krytycznej. W części dzielnic mieszkańcy zostali pozbawieni dostaw wody i ogrzewania. Do zmian doszło także w komunikacji miejskiej. Autobusy i inne pojazdy musiały zmienić trasę.
Rosyjski atak na dwa mosty w Kijowie
Kijowskie metro czasowo zawiesiło ruch na części zielonej linii. Pociągi przestały kursować między stacjami Osokorki i Czerwony Chutir z powodu uszkodzeń naziemnej infrastruktury.
Ruch utrzymano na podziemnym odcinku między stacjami Syreć i Wydubycze na prawym brzegu Dniepru. Władze przypomniały, że podczas alarmów bombowych wszystkie stacje metra mogą służyć mieszkańcom jako schrony.
Do kolejnego ataku doszło we wtorek nad ranem. Siły Powietrzne Ukrainy ostrzegły przed rosyjskimi rakietami balistycznymi zmierzającymi w kierunku stolicy. O godz. 5:36 Kijowska Miejska Administracja Wojskowa zaapelowała do mieszkańców o natychmiastowe udanie się do schronów. W komunikacie ogłoszono najwyższy poziom zagrożenia. Kilka minut później w mieście było słychać serię silnych eksplozji.
Jak relacjonowali dziennikarze "Kyiv Independent", nocne wybuchy należały do najgłośniejszych od wielu miesięcy. Nad miastem pojawiły się kłęby dymu. Alarmy i ataki odnotowano także w innych częściach kraju, m.in. w Charkowie, Czerkasach i Pawłohradzie.
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Ukraina zaatakowała Most Krymski
W odpowiedzi ukraińskie siły przeprowadziły kolejne uderzenia w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Ich celem był Most Krymski, który łączy okupowany półwysep z terytorium Rosji.
W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać, że runął fragment przeprawy drogowej. Uszkodzony został jeden z łuków mostu. Do pierwszego ataku na przeprawę doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wówczas uszkodzenia spowodowały ograniczenia w ruchu.
Ukraińcy zaatakowali most ponownie kolejnej nocy. Według wstępnych informacji użyli do tego rakiet i dronów. Siergiej Aksionow, szef okupacyjnych władz Krymu potwierdził, że doszło do ataku i poinformował o wstrzymaniu ruchu na moście.
Most Krymski służy Rosji do przewozu żołnierzy i sprzętu wojskowego na okupowany półwysep. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę był już wielokrotnie celem ukraińskich ataków.
Przypomnijmy, że 10 i 11 listopada odbyły się rozmowy pokojowe w Abu Zabi Uczestniczyli w nich przedstawiciele Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Spotkanie nie przyniosło przełomu w sprawie zakończenia wojny, ale strony uzgodniły dużą wymianę jeńców wojennych. Jak informował niemiecki dziennik "Bild", podczas rozmów Moskwa przedstawiła propozycję nowego porządku bezpieczeństwa w Europie.