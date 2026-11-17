Incydent podczas przejazdu papieża Leona XIV. Fot. X/@VaticanNews

W ostatnim dniu pielgrzymki papieża Leona XIV po Ameryce Południowej doszło do niecodziennego incydentu. Podczas przejazdu papamobilem w Limie Ojciec Święty został uderzony różańcem w oko. Zdarzenie zarejestrowały kamery.

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W poniedziałek (16 listopada) Leon XIV odprawił mszę pożegnalną w bazie lotniczej w Limie, stolicy Peru. W wydarzeniu uczestniczyło około 1,5 mln osób. W drodze na miejsce papież przejeżdżał przez tłum w papamobile. Zgromadzeni ludzie rzucali w jego kierunku różne przedmioty, licząc na błogosławieństwo.

Incydent podczas pielgrzymki Leona XIV

W pewnym momencie w kierunku Ojca Świętego poleciał różaniec w ciemnym kolorze. Papież nie zauważył nadlatującego przedmiotu, który uderzył go w oko. Na nagraniach widać, jak Leon XIV krzywi się z bólu i dotyka twarzy w miejscu uderzenia.

Mimo nieprzyjemnego incydentu papież kontynuował przejazd. Nic nie wskazywało na to, by doznał poważniejszych obrażeń. Podczas mszy podziękował mieszkańcom Peru za gościnność.

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"Dziękujemy za modlitwy. Ojciec Święty został uderzony małym różańcem, gdy witał wiernych z papamobile w Limie w Peru, ale nic mu się nie stało" – poinformował Watykan.

Jak przypomina Reuters, 71-letni papież jest znany z dobrej zręczności, dzięki pasji do tenisa. Podczas wcześniejszych spotkań z wiernymi łapał rzucane w jego stronę pluszowe zabawki i flagi. Zatrzymał się też kiedyś, by odebrać pizzę podarowaną mu przez mieszkańców Chicago podczas audiencji na placu św. Piotra w Rzymie.

Zakończona w poniedziałek pielgrzymka do Urugwaju, Argentyny i Peru była najdłuższą zagraniczną podróżą Leona XIV od początku jego pontyfikatu. W wydarzeniach z udziałem papieża uczestniczyły miliony wiernych. W Argentynie na mszach i spotkaniach zgromadziło się ponad 6 mln osób. Już przed wyjazdem polskie MSZ ostrzegało przed pielgrzymką Leona XIV ze względu na spodziewane tłumy.

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Program wizyty był bardzo intensywny. Papież odbył kilkanaście lotów samolotem i śmigłowcem, przemieszczając się między regionami o różnych warunkach klimatycznych. Odwiedził m.in. chłodne i deszczowe Andy, Amazonię czy Buenos Aires. Według relacji mediów Leon XIV dobrze zniósł podróż.

Peru nazywa swoją drugą ojczyzną

Gdy Leon XIV przybył do Limy, na ulicach stolicy zgromadziły się tłumy wiernych. Ten etap pielgrzymki określano jako "powrót do domu". Zanim Robert Prevost przyjął imię Leon XIV, spędził w Peru ponad 20 lat jako misjonarz i biskup.

Przez osiem lat, do 2023 roku, kierował diecezją Chiclayo. Opuścił ją po nominacji na prefekta Dykasterii ds. Biskupów w Watykanie. Robert Prevost to nie tylko Amerykanin – poza obywatelstwem amerykańskim posiada również obywatelstwo peruwiańskie. Po zakończeniu wizyty w Limie papież rozpoczął podróż powrotną do Rzymu.

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Jak pisaliśmy w naTemat, Leon XIV miał guzek na płucu – w październiku papież poinformował o tym wiernych podczas kazania. Zmiana została wykryta ostatnio podczas rutynowych badań lekarskich, była we wczesnym stadium i dobrze zlokalizowana.