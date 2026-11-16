Nowe informacje ws. ciała zamachowca z Krakowa. Fot. @LukaszGibala/X

Ciało Michała Oksińskiego, sprawcy ataku w Krakowie, może trafić na cele naukowe i medyczne. Taki scenariusz przedstawił prezydent miasta Łukasz Gibała.

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Jak przekazała reporterka Polsat News Teresa Gut, jeśli po zakończeniu czynności prokuratorskich rodzina nie zgłosi się po ciało Michała Oksińskiego, sprawcy zamachu w Krakowie, zostanie ono przeznaczone na cele naukowe i medyczne.

Nowe informacje ws. ciała zamachowca. Łukasz Gibała zabrał głos

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wskazał, że chciałby przekazać zwłoki do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczelnia musi jednak wyrazić na to zgodę.

– To jest decyzja rodziny. Jeśli ona nie zdecyduje się odebrać ciała i zrobić tego pochówku, to będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało takiego pogrzebu, tylko żeby przekazać to ciało na cele medyczne, na cele naukowe – mówił włodarz Krakowa.

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W takim przypadku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie nie będzie organizował pogrzebu.

W poniedziałek o godz. 11 w Waśniowie w powiecie ostrowieckim rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe rodziców i siostry Michała Oksińskiego.

Tego samego dnia w krakowskiej Bazylice Mariackiej odprawiono mszę w intencji Michała Oksińskiego i zmarłych członków jego rodziny. Administrator parafii, ks. Mariusz Słonina, wyjaśnił, że nabożeństwo odbyło się z prywatnej inicjatywy jednego z księży.

Wcześniej prokurator Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej, przekazał w rozmowie z "Faktem", że zgłosił się członek rodziny, który zadeklarował chęć zorganizowania pogrzebu rodziców i siostry Michała Oksińskiego.

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Sytuacja wygląda inaczej w przypadku pogrzebu zamachowca z Krakowa. Jak informował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, jeśli nikt z uprawnionych osób nie zgłosi się po odbiór ciała i nie zadeklaruje organizacji pogrzebu, obowiązek pochówku spadnie na gminę właściwą dla miejsca śmierci.

Rodzina zamachowca z Krakowa wydała oświadczenie

Przypomnijmy, że rodzina zamachowca z Krakowa wydała oświadczenie przed uroczystościami pogrzebowymi. W komunikacie cytowanym przez Interię przekazali, że uroczystości pogrzebowe będą miały charakter prywatny. Krewni podali, że nie zgadzają się na udział przedstawicieli mediów, nagrywanie uroczystości w kościele ani na cmentarzu czy fotografowanie uczestników bez ich wyraźnej zgody.

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Bliscy sprzeciwili się również przeprowadzaniu wywiadów i zadawaniu pytań podczas pogrzebu. W oświadczeniu podkreślili, że chcą przeżyć żałobę w spokoju. Zaapelowali do mediów o uszanowanie ich prywatności i nierozpowszechnianie spekulacji i niepotwierdzonych informacji dotyczących śmierci oraz życia prywatnego rodziny.

"Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie naszej żałoby, wizerunku członków rodziny ani przebiegu uroczystości pogrzebowych do celów medialnych ani komercyjnych" – napisali. Zaznaczyli też, że w przypadku naruszenia ich dóbr osobistych mogą podjąć kroki prawne.

W końcowych słowach rodzina ponowiła apel do dziennikarzy: "Prosimy, aby ten ostatni moment pożegnania pozostał przede wszystkim chwilą należącą do rodziny i najbliższych, a nie przedmiotem publicznego zainteresowania".

Do tragicznej strzelaniny w Krakowie doszło 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przechodniów. W wyniku zamachu w Krakowie życie straciło 6 osób, a 16 zostało rannych. Podczas interwencji postrzelonych zostało dwóch policjantów: Jakub Kulik i Artur Morański.