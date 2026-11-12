Policjanci przy radiowozie za taśmą zabezpieczającą w centrum Krakowa po zamachu na Rynku Głównym. Fot. Michał Panek / naTemat

Rodzice i siostra zamachowca z Krakowa mają już kogoś, kto zorganizuje im pogrzeb. Michał Oksiński takiej osoby na razie nie ma. Prokuratura przyznaje, że jego ciało nie może bez końca czekać w zakładzie medycyny sądowej.

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W sobotę (7 listopada) 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przechodniów. Policjanci wymienili z nim strzały, a on został postrzelony i zatrzymany.

Starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik zostali wtedy ranni, a Morański trafił we wtorek (10 listopada) do 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, gdzie zaplanowano kolejny zabieg. Sprawca zmarł w poniedziałek (9 listopada), a teraz pozostaje sprawa pogrzebu.

Co z pogrzebem Michała Oksińskiego i jego rodziny?

O pochówku rozmawiał z "Faktem" prok. Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Dotyczy on trzech osób, których ciała znaleziono w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim, a więc rodziców oraz siostry, 21-letniej Magdaleny, studentki krakowskiej ASP.

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– Mogę potwierdzić, że zgłosił się członek rodziny mężczyzny, który zadeklarował gotowość do zorganizowania pochówku rodziców Michała O. oraz jego siostry. Kwestia ta jest obecnie przedmiotem dalszych ustaleń. Na ten moment nie ma również rozstrzygnięcia w sprawie pogrzebu samego sprawcy strzelaniny – powiedział prokurator.

Urzędnik dodał, że ciało napastnika z oczywistych względów nie może pozostawać w zakładzie medycyny sądowej bezterminowo.

– Tę kwestię trzeba będzie rozwiązać w cywilizowany sposób – podkreślił. Nie wykluczył też, że organizacją pochówku sprawcy zajmie się państwo. Na ostateczne decyzje trzeba jednak poczekać.

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Sekcja zwłok zamachowca z Krakowa już za nami

Jak pisaliśmy w naTemat, sekcję zwłok zamachowca przeprowadzono we wtorek (10 listopada). Śledczy mają też wstępne wyniki badań ofiar.

– Wstępne ustalenia wskazują, że wszystkie ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych, które spowodowały rozległe obrażenia narządów wewnętrznych – wyjaśnił w rozmowie z Interią prok. Stasielak.

Podczas sekcji sprawcy zabezpieczono dodatkowy materiał do dalszych analiz. Śmierć napastnika nie kończy zresztą śledztwa, bo prokuratura ma zbadać jego motywy i ewentualne powiązania.

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