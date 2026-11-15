Ksiądz zabrał głos ws. pochówku zamachowca z Krakowa. Fot. naTemat

Wiadomo już, że pochówkiem rodziców oraz siostry Michała Oksińskiego ma zająć się członek rodziny. Nierozstrzygnięta pozostaje jednak kwestia pogrzebu samego zamachowca, ponieważ nikt nie zgłosił się po jego ciało. Sprawa ta budzi ogromne emocje w debacie publicznej, a teraz z perspektywy duchownego postanowił wypowiedzieć się jezuita o. Grzegorz Kramer.

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W sobotę 7 listopada po godz. 15:00 24-letni Michał Oksiński z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał na Rynek Główny w Krakowie i w pobliżu Sukiennic zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Zginęło wówczas sześć osób: trzy Polki w wieku 47, 53 i 61 lat, 51-letni Polak, 32-letni Brytyjczyk i 51-letnia Austriaczka. Ponadto w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu policjanci znaleźli ciała jego rodziców i 21-letniej siostry Magdaleny.

Tydzień po zamachu Kraków powoli wraca do życia. Zostały przeprowadzone już wszystkie sekcje zwłok ofiar, a ich ciała wydawane są bliskim, także w przypadku dwóch osób z zagranicy. Nierozwiązana pozostaje wciąż kwestia pochówku samego Oksińskiego, ponieważ nikt nie zgłosił się po jego ciało. Sprawa ta budzi ogromne emocje w debacie publicznej.

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Ksiądz o pogrzebie zamachowca z Krakowa. "Nasz ludzki i chrześcijański obowiązek"

Głos w sprawie pochówku zamachowca z Krakowa zabrał o. Grzegorz Kramer – jezuita, który aktywnie udziela się w internecie oraz w mediach społecznościowych. Duchowny przedstawił swoje podejście z perspektywy księdza i katolika.

"Dziwi mnie to i smuci, że w kraju, w którym na każdym katolickim pogrzebie słyszymy: 'wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego' i w którym wielu z nas w dzieciństwie uczyło się 'uczynków miłosierdzia względem ciała', gdzie wyraźnie stoi napisane: umarłych pogrzebać, tak wielu z nas mówi, że Michałowi O. pogrzeb się nie należy" – napisał jezuita na Facebooku.

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Następnie odniósł się do głośnych komentarzy, które często pojawiają się w sieci w odniesieniu do pogrzebu Oksińskiego.

"Niektórzy idą dalej i mówią, że należy jego ciało spalić i wysypać do jakiejś rzeki lub na wysypisko. To wszystko w kraju, w którym do dziś jeździmy do obozów zagłady i nie możemy zrozumieć, jak można było tak traktować człowieka i jego ciało po śmierci" – zaznaczył duchowny.

"Pochowanie zmarłego nie jest równoczesne z jego gloryfikacją. To nasz ludzki i chrześcijański obowiązek" – podsumował o. Kramer.

Kto zorganizuje pogrzeb Michała Oksińskiego?

– Mogę potwierdzić, że zgłosił się członek rodziny mężczyzny, który zadeklarował gotowość do zorganizowania pochówku rodziców Michała O. oraz jego siostry. Kwestia ta jest obecnie przedmiotem dalszych ustaleń. Na ten moment nie ma również rozstrzygnięcia w sprawie pogrzebu samego sprawcy strzelaniny – mówił w rozmowie z "Faktem" prok. Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

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Według "Kuriera Lubelskiego" pogrzeb bliskich Oksińskiego ma się odbyć w poniedziałek w Waśniowie, skąd pochodziła rodzina, "o ile zostaną zebrane wszystkie dokumenty".

Osobną kwestią pozostaje sprawa zorganizowania pochówku dla samego zamachowca z Krakowa. Prok. Stasielak zaznaczał, że ciało napastnika z oczywistych względów nie może pozostawać w zakładzie medycyny sądowej bezterminowo.

– Tę kwestię trzeba będzie rozwiązać w cywilizowany sposób – podkreślił. Nie wykluczył też, że organizacją pochówku sprawcy zajmie się państwo. Na ostateczne decyzje trzeba jednak poczekać.

Jak z kolei ustaliła Interia, "pewne decyzje w sprawie pogrzebu zamachowca mogły już zapaść". Prokuratura nie udziela jednak żadnych informacji w tej sprawie.