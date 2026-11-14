Fot. Michał Panek / naTemat

Minął tydzień od zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. Dziesięcioro rannych wciąż jest w szpitalach, śledczy przesłuchali ponad 200 świadków, ale motywu Michała Oksińskiego nadal nie znamy. Nierozstrzygnięta pozostaje też sprawa jego pogrzebu.

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W sobotę 7 listopada po godz. 15:00 24-letni Michał Oksiński z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał czarnym subaru na Rynek Główny w Krakowie i w pobliżu Sukiennic zaczął strzelać do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób: trzy Polki w wieku 47, 53 i 61 lat, 51-letni Polak, 32-letni Brytyjczyk i 51-letnia Austriaczka. Oksiński zranił 15 osób, w tym dwóch policjantów.

Napastnika zatrzymali starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański – obaj zostali postrzeleni w wymianie ognia i zostali przewiezieni do szpitala. Oksiński również trafił w stanie krytycznym do Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie zmarł w poniedziałek 9 listopada. Wcześniej w jego mieszkaniu w Ostrowcu policjanci znaleźli ciała rodziców i 21-letniej siostry Magdaleny, a obok arsenał broni.

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Zamach w Krakowie był tydzień temu. 10 rannych wciąż w szpitalach, trwa śledztwo

Jak przekazał w sobotę PAP rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski, w pięciu krakowskich szpitalach przebywa nadal 10 poszkodowanych. Ich stan jest stabilny.

Ranni policjanci przeszli operacje i zostali wybudzeni ze śpiączki. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył obu Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Mimo to do prokuratury wpłynął donos na Jakuba Kulika – autor kwestionuje strzały oddane do leżącego napastnika. Według Onetu może za nim stać Polak mieszkający w Londynie.

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Śledztwo prowadzi małopolski wydział Prokuratury Krajowej. Jak podaje Interia, przesłuchano już ponad 200 świadków. Zabezpieczono też cztery telefony Oksińskiego – do części śledczy mają już dostęp. Ich analiza ma pokazać, jak przygotowywał atak i czy ktoś mu pomagał. Prokuratura nie wyklucza "jakiejś formy współudziału".

Motywu oficjalnie nie podano. W pokoju zamachowca wisiała flaga Gadsdena – żółta, z wężem, używana m.in. przez libertarian i zwolenników prawa do broni. Rzecznik PK Przemysław Nowak zaznaczał jednak, że nie było tam symboliki skrajnej prawicy ani skrajnej lewicy. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ujawnił z kolei, że na komputerze sprawcy znaleziono ślady odwiedzania stron o Andersie Breiviku, a w samochodzie tłumik. Pod lupą jest też dostęp do broni. Oksiński i jego ojciec mieli legalnie 11 sztuk broni, a sam 24-latek pozwolenie uzyskał dopiero w marcu tego roku.

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Pogrzeb Michała Oksińskiego pod znakiem zapytania

Sekcje zwłok ofiar zakończono, a ciała są wydawane bliskim – także w przypadku dwóch osób z zagranicy. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że darowizny dla poszkodowanych i ich rodzin będą zwolnione z podatku.

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Pochówek rodziców i siostry Oksińskiego zorganizuje członek rodziny. Według "Kuriera Lubelskiego" pogrzeb ma się odbyć w poniedziałek w Waśniowie. Inaczej jest z samym sprawcą – nikt nie zgłosił się po jego ciało. – Trzeba to rozwiązać w cywilizowany sposób – mówił "Faktowi" prok. Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej, nie wykluczając, że pochówkiem zajmie się państwo. Dopytywany przez Interię o szczegóły, uciął: "Wolałbym uniknąć sensacji".

Kraków wraca do życia po ataku z 7 listopada. Łukasz Gibała zwrócił się do Donalda Tuska

Miasto powoli wraca do normalności, choć tam, gdzie zginęli ludzie, wciąż płoną znicze. Jak pisał w naTemat Michał Panek, psycholog, nie warto omijać Rynku – lepiej szybko zastąpić tragiczne wspomnienia nowymi.

Kraków pamięta o zmarłych. W sobotę o godz. 16 w Bazylice Mariackiej zabrzmi "Requiem" Wolfganga Amadeusa Mozarta. Wykona je Capella Cracoviensis – chór i orkiestra grająca na instrumentach historycznych – pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. – Zapraszam wszystkich mieszkańców Krakowa i tych, którzy chcą wspólnie uczcić pamięć ofiar – mówił w imieniu prezydenta Łukasza Gibały wiceprezydent Jan Hoffman.

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Wieczorem o 20 w tej samej świątyni odbędzie się recital organowy węgiersko-kanadyjskiego wirtuoza Xavera Varnusa. W programie są utwory Bacha i specjalna improwizacja poświęcona ofiarom zamachu oraz osobom, które ratowały rannych. Wstęp na oba koncerty jest wolny. Bazylika zaprasza na nie jako na spotkania "będące wyrazem pamięci, modlitwy i solidarności".

Sam prezydent Krakowa zaapelował do osób, które w czasie strzelaniny schroniły się w sklepach i lokalach, by napisały, gdzie znalazły pomoc – miasto chce podziękować gospodarzom. Zgłoszenia można wysyłać na adres kp.umk@um.krakow.pl.

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