Wielogodzinna akcja TOPR w Tatrach. Znaleźli turystkę, ale nie udało się jej uratować Fot. Dawid K Photography/Shutterstock

Od poniedziałkowego popołudnia trwała walka o odnalezienie turystki w Tatrach, a następnie o bezpieczne przetransportowanie jej do Zakopanego. Mimo poświęcenia ratowników akcja nie zakończyła się sukcesem. TOPR o szczegółach poinformowało podczas konferencji prasowej.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W poniedziałek 16 listopada wieczorem TOPR opublikowało wpis o poszukiwaniach turystki w Tatrach. Ratownicy nie wiedzieli, gdzie dokładnie ruszyła. Jak się okazało, około godziny 16:00 kobieta sama próbowała wezwać pomoc. To po jej telefonie rozpoczęła się wielka akcja, która trwała całą noc z poniedziałku na wtorek. Niestety, mimo iż ratownicy odnaleźli ją w fatalnych warunkach, to nie zdołali uratować jej życia.

Nocna akcja ratunkowa na Orlej Perci. Nie udało się uratować turystki w Tatrach

Jeszcze przed godziną 1:00 w nocy TOPR informowało, że udało im się dotrzeć do poszkodowanej, a także udzielić jej pierwszej pomocy. W dalszym kroku mieli przetransportować ją do Zakopanego, ale już wiadomo, że w trakcie akcji jej stan się pogorszył, a akcja resuscytacyjna zakończyła się porażką.

REKLAMA

W związku ze śmiercią kobiety TOPR we wtorek 17 listopada zwołało konferencję prasową, podczas której poinformowali o szczegółach akcji. – Około godziny 16 były podjęte próby dodzwonienia się do TOPR-u przez ratowaną. Natomiast były to nieskuteczne próby, nie mogliśmy zrozumieć, czy jest w górach, gdzie jest, jaki jest jej stan zdrowia. W związku z czym poprosiliśmy policję w Zakopanem o pomoc w zlokalizowaniu tej osoby. Za co bardzo dziękujemy, bo zawęziliśmy obszar poszukiwań do rejonu Orlej Perci – przekazał Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR.

Warto przypomnieć, że TOPR można wezwać pod numerami 985 i 601 100 300 lub przez aplikację Ratunek. Tymczasem jeśli chodzi o numery alarmowe w Polsce, co trzeci Polak ich nie zna.

REKLAMA

W akcję zaangażowano ponad 20 ratowników, wykorzystano także drony wyposażone w kamery termowizyjne. To właśnie jedno z tych urządzeń, lecące od strony Doliny Pięciu Stawów, zauważyło ślad termowizyjny pod Granacką Przełęczą.

Fatalne warunki utrudniały akcję ratunkową w Tatrach. Kobieta nie przeżyła

– Około północy została odnaleziona w stanie krytycznym, w głębokiej hipotermii, jednak wciąż żywa. Podjęliśmy bardzo trudne działania medyczne na miejscu, związane z zabezpieczeniem cieplnym. Rozpoczęliśmy transport jedyny możliwy ścianą w stronę Doliny Buczynowej. To jest pionowa ściana prawie, głęboki żleb, bardzo trudne miejsce do transportu osoby w takim stanie. W trakcie transportu w noszach niestety nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia i musieliśmy podjąć zabiegi resuscytacyjne, które o godzinie 5 rano zostały zakończone, odstąpiliśmy od resuscytacji tej kobiety – dodał ratownik.

REKLAMA

Podczas konferencji podkreślono, że warunki, w jakich była prowadzona akcja, były fatalne. Niska temperatura, opady śniegu, wiatr i mgła skutecznie spowalniały ratowników. Ostatecznie uniemożliwiły także przetransportowanie ciała kobiety do Zakopanego. Oficjalne przyczyny śmierci nie są na razie znane. Wiadomo, że kobieta była wyposażona w raczki i spadła w przepaść najpewniej podczas podejścia na Skrajny Granat.