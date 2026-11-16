Turyści z Zatoki Perskiej pokochali Krupówki w Zakopanem. Hotelarze i restauratorzy ich chwalą, bo sowicie płacą i są kulturalni. Fot. KELENY/Shutterstock

Turyści z różnych narodowości w Zakopanem to już standard. Zwłaszcza ci z Zatoki Perskiej. Nikogo nie dziwi ich obecność, a nawet sami hotelarze i restauratorzy są zachwyceni ich odwiedzinami. Co ciekawe, wcale nie chodzi o kwestie finansowe, choć one też odgrywają tu znaczącą rolę.

REKLAMA

Choć goście z Zatoki Perskiej wzbudzają skrajne emocje i dyskusje, lokalni przedsiębiorcy zacierają ręce. Co sprawia, że przyjezdni z Bliskiego Wschodu stali się najbardziej pożądanymi klientami w regionie? Niejeden Polak by się zawstydził.

Arabowie szturmują Zakopane. Pokochali malownicze Krupówki

Obecność turystów z rejonu Zatoki Perskiej na polskich Krupówkach już dawno przestała być fenomenem, a stała się stałym elementem turystycznego krajobrazu. Jak wskazują szacunki Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, podróżni z krajów arabskich, w szczególności z Arabii Saudyjskiej oraz Kuwejtu, generują około 8 proc. całego ruchu turystycznego w Zakopanem w sezonie letnim, a w skali roku – 3 proc.

REKLAMA

Jeszcze wiosną branża miała jednak powody do niepokoju. INNPoland pisał wtedy: "Arabscy turyści na Podhalu pod znakiem zapytania. Zakopane drży o swoją żyłę złota".

Poza latem górale liczą też na innych gości. Górale w Zakopanem już zacierają ręce, bo coraz liczniej przyjeżdżają Węgrzy. Nasi sąsiedzi pojawiają się na Podhalu w idealnym momencie, zapełniając ulice i apartamenty podczas niskiego sezonu.

Jednak na Podhalu dwujęzyczne napisy w języku arabskim na szyldach restauracji, hoteli i sklepów nikogo już tam nie dziwią. Symbolizują głęboką transformację lokalnego rynku nastawionego na otwieranie się na gości z różnych kultur.

REKLAMA

Turyści z Bliskiego Wschodu to idealni klienci dla biznesu na Podhalu

Jak zauważa w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej, która przeprowadziła szczegółowe badania terenowe w Zakopanem, nastroje biznesowe w mieście są zaskakująco pozytywne.

Lokalne hotele i punkty gastronomiczne chwalą gości z Zatoki Perskiej za kulturę i zasobność portfeli. Nie od dziś wiadomo, że arabscy turyści w Zakopanem przyjeżdżają coraz częściej i dużo wydają. Co ciekawe, nawet deszcz, mgły czy niskie temperatury, które Polaków często zniechęcają do wyjścia na szlaki, dla tych odwiedzających stanowią atrakcję, ponieważ u siebie deszcz oglądają niezwykle rzadko. Ostatecznie więc szukają tego, czego my nienawidzimy.

REKLAMA

Przyjeżdżają zazwyczaj większymi, wielopokoleniowymi rodzinami, zostawiają na miejscu pokaźne sumy pieniędzy, ale to nie wszystko. Nie spożywają też alkoholu, nie wszczynają awantur ani nie wdają się w bójki, co drastycznie odróżnia ich od tradycyjnych, głośnych grup imprezowych.

Rozwój siatki połączeń Air Arabia. Samolotem z Szardży pod same Tatry

Ogromną zasługę w napędzaniu tej turystycznej fali mają linie lotnicze, w tym m.in. tani przewoźnik Air Arabia, który regularnie obsługuje bezpośrednie rejsy do Krakowa. Linia nie zwalnia tempa. Pod koniec sierpnia informowaliśmy, że Air Arabia rusza z kolejną trasą z Polski. Dzięki dogodnym i stale rozbudowywanym połączeniom lotniczym podróżni z Półwyspu Arabskiego mogą szybko i bezproblemowo dotrzeć pod same Tatry.