10 lat w darmowym domu we Włoszech. Polacy też mogą o niego powalczyć Fot. gph-foto.de/Shutterstock

Domy za 1 euro to program, który zyskuje na popularności w coraz większej liczbie krajów i regionów. Powód jest oczywisty – wyludnienie. W wielu miejscach w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia ludzie uciekają z wiosek do większych miast. I właśnie dlatego we Włoszech chcą teraz rozdać klucze do wyremontowanych domów. Wszystko to za darmo.

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Włochy pozostają obok Hiszpanii ulubionym kierunkiem wyjazdowym Polaków. I trudno się dziwić, bo kto, patrząc na ich góry, malownicze uliczki między kamienicami miast czy wreszcie na plaże, nie myślałby o tym, jak by to było zamieszkać we Włoszech na stałe. Teraz będzie to możliwe i to zupełnie za darmo. Do zgarnięcia jest aż 50 domów na południu Italii.

Domy za darmo we Włoszech. Kalabria walczy ze spadkiem populacji

Włochy szukają nowych mieszkańców, a na bardzo radykalny krok w celu powiększenia populacji zdecydowała się włoska Kalabria. Region ten zyskuje na popularności wśród polskich i światowych turystów, ale równocześnie zmaga się z depopulacją. Jak podają władze regionu, w latach 2011-2024 stracił on ok. 6,4 proc. mieszkańców. To ponad 124 tys. osób. Jeszcze gorsze są dane Narodowego Instytutu Statystyki, który policzył, że w latach 2019-2025 południe Włoch straciło 150 tys. absolwentów uczelni wyższych w wieku od 25 do 34 lat.

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Młodzi nie chcą zostawać w tym regionie głównie z powodów ekonomicznych. Nie bez przyczyny mówi się, że Włochy to nie jest kraj dla młodych ludzi. Od dawna wiadomo, że południe jest biedniejszą częścią kraju, mniej zurbanizowaną, przez co jest tam trudniej o znalezienie dobrze płatnej pracy. Stąd decyzja o wyjeździe, a także idąca za nią ogólna malejąca populacja regionu.

Właśnie dlatego Kalabria uruchamia program Ripopola Calabria, w ramach którego do dyspozycji nowych mieszkańców zostanie oddanych aż 50 wyremontowanych domów i mieszkań w 26 gminach biorących udział w akcji. Na rzecz dostosowania lokali dla nowych mieszkańców zostanie przeznaczone aż 20 mln euro z regionalnego budżetu. A o zamieszkanie tam będą mogli ubiegać się także Polacy.

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Darmowy dom we Włoszech na 10 lat. Warunki nie są trudne do spełnienia

W odróżnieniu od popularnych programów domu za 1 euro, tu szczęśliwcy nie zostaną właścicielami mieszkania czy domu. W ramach programu otrzymają oni klucze do wyremontowanego lokalu, w którym będą mogli mieszkać za darmo (nie płacąc czynszu) przez 10 lat. Po tym okresie mogą otrzymać propozycję np. wykupienia nieruchomości – a wtedy przyda się wiedza o tym, jak kupić mieszkanie we Włoszech.

Na stronie programu Ripopola Calabria czytamy, że żeby zdobyć lokum, należy złożyć wniosek online do 18 grudnia. Każdy ma prawo wskazać 3 nieruchomości, którymi jest zainteresowany. Do udziału w programie kwalifikują się obywatele Włoch, którzy mieszkają poza Kalabrią od minimum 3 lat. Jednak oferta skierowana jest także do obywateli krajów UE, co oznacza, że Polacy również mogą starać się o 10-letni darmowy pobyt we Włoszech.

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