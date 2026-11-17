Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy szykuje się na gości. Będą patrole policji, kamera 360 stopni i karetka. Fot. Sheviakova Kateryna/Shutterstock

Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy 2026 lada moment powita pierwszych gości. W tym roku jednak organizatorzy nie pozostawiają niczego przypadkowi i zamierzają podjąć dodatkowe działania w razie ewentualnego zagrożenia. Planowaliście tam wycieczkę? Powinniście wiedzieć, co zastaniecie na miejscu.

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W obliczu rekordowej frekwencji oraz nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem publicznym, tegoroczna edycja w sercu historycznego śródmieścia przejdzie całkowitą metamorfozę.

Kiedy rusza jarmark w Gdańsku w 2026 roku i jakie zajdą zmiany w organizacji ruchu?

Oficjalny start jednego z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń zimowych w Polsce zaplanowano na piątek, 20 listopada 2026 roku. Sprawdźcie też, kiedy ruszają jarmarki bożonarodzeniowe 2026 w Polsce – znamy oficjalne daty także dla innych miast.

Świąteczne miasteczko w Gdańsku pojawi się tradycyjnie na Targu Węglowym, a także w rejonie przyległych uliczek, takich jak Tkacka czy Bogusławskiego, obejmując wnętrze Wielkiej Zbrojowni oraz teren przed Forum Gdańsk. Na odwiedzających będzie czekać aż 215 stoisk handlowych i gastronomicznych oraz liczne atrakcje. A ceny? Cóż, jak co roku trzeba będzie sięgnąć głębiej do kieszeni. Wystawcy słono płacą za swoje miejsca, dlatego świąteczne jarmarki będą nadal drogie – miasta dają wysokie rachunki wystawcom.

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Jeśli planowaliście podróż na tamtejszy jarmark, możecie jednak nieco się zdziwić. W związku z ogromnym ruchem pieszym i potężną frekwencją (przypomnijmy, że rok temu gdańskie uliczki odwiedziło aż 1,5 miliona osób) miasto wprowadzi restrykcyjne zmiany w organizacji ruchu drogowego w ścisłym centrum.

Władze Gdańska już teraz apelują do mieszkańców i turystów, aby w weekendy całkowicie zrezygnować z dojeżdżania samochodami na rzecz sprawnie funkcjonującej komunikacji miejskiej. To jednak dopiero początek. Organizatorzy przewidzieli dodatkowe działania na rzecz bezpieczeństwa.

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Nowy standard na jarmarkach? Większa ochrona, służby mundurowe i nowoczesny monitoring 360 stopni

W tym roku kwestie bezpieczeństwa i zdrowia na pewno nie będą potraktowane po macoszemu. Jak zapowiedział prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski, cytowany przez WP Turystykę, teren całego jarmarku zostanie objęty wzmożonym nadzorem.

Oprócz profesjonalnych agencji ochrony porządku w tłumie pilnować będą patrole policji oraz straży miejskiej, a także wsparcie ze strony straży pożarnej. Kluczową nowością techniczną ma być zaawansowany system monitoringu, w tym nowoczesna kamera obrotowa 360 stopni, pozwalająca na bieżąco kontrolować sytuację w najbardziej zatłoczonych punktach.

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Co więcej, w najbardziej tłumne weekendy, ze względu na dziesiątki tysięcy odwiedzających, w gotowości stale czuwać będzie stacjonująca na miejscu karetka pogotowia.

Międzynarodowa perełka. Dlaczego gdański jarmark zachwyca Europę?

Gdański jarmark często zbiera prestiżowe nagrody i wyróżnienia w plebiscytach takich jak European Best Destinations. W 2024 roku był to polski jarmark z prestiżowym tytułem – wyprzedziliśmy Wiedeń i Pragę. W tegorocznym zestawieniu zabrakło go jednak w czołówce. Jak pisaliśmy, "Polska ze świąteczną porażką jeszcze w październiku. Nasze jarmarki pominięte".

Tamtejszy unikalny klimat budowany jest nie tylko przez zapach lokalnych przysmaków, ale przede wszystkim przez niezwykłą scenerię zabytkowej architektury połączoną z nowoczesną oprawą wizualną.

W przeciwieństwie do wielu europejskich jarmarków wydarzenie w Gdańsku wplecione jest w historyczną część starego miasta, oferując odwiedzającym m.in. Zakątek Łakomczucha, bajkowe karuzele dla najmłodszych oraz liczne strefy relaksu.