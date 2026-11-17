Zaginięcie turystki w Tatrach. Ratownicy dotarli do niej w środku nocy Fot. Robson90/Shutterstock

W nocy z 16 na 17 listopada w Tatrach miała miejsce trudna akcja ratunkowa. W zimowych warunkach i przy niskiej temperaturze trwały poszukiwania turystki, która zniknęła podczas wędrówki. Informacje na temat działań na dużą skalę ratownicy TOPR podali w środku nocy.

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Tatry to najpopularniejsze z polskich gór. Przyciągają turystów latem, ale i zimą nie brakuje śmiałków, którzy chcą się z nimi zmierzyć. Zwłaszcza że to właśnie teraz turystów jest tam najmniej. Niestety trudne warunki często weryfikują umiejętności, a chwila nieuwagi potrafi zakończyć się poważnym wypadkiem. Właśnie tak było w przypadku kobiety, której w nocy szukało kilkudziesięciu tatrzańskich ratowników.

Wielka nocna akcja TOPR. Kilkudziesięciu ratowników szukało turystki w Tatrach

Akcja związana z ratowaniem kobiety była niezwykle dynamiczna, ale musiała przebiegać bardzo szybko ze względu na warunki pogodowe. Podczas poszukiwań turystki, która zaginęła na tatrzańskim szlaku, ratownicy wykorzystali media społecznościowe.

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O godzinie 20:46 na profilu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pojawiły się zdjęcia kobiety. "W Tatrach trwają poszukiwania turystki w rejonie dol. Pańszczycy, przeł. Krzyżne, Granatów. Jeżeli ktokolwiek widział dzisiaj w górach osobę ze zdjęć, proszony jest o pilny kontakt z TOPR" – apelowali wówczas ratownicy.

Rejon przełęczy Krzyżne zimą potrafi być zdradliwy – to właśnie tam toczyła się głośna akcja ratownicza, bo turyści mieli kłopoty po tym, jak spytali o trasę Chat GPT. A i wędrówka po Orlej Perci należy aktualnie do jeszcze bardziej wymagających niż w sezonie letnim.

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Sytuacja była trudna, ponieważ lokalizacja kobiety nie była dokładnie znana, a pogoda sprawiała, że warunki były coraz trudniejsze. Temperatura spadła w okolice 0 st. C, a w takich okolicznościach ludzki organizm wychładza się bardzo szybko. W poszukiwania turystki zaangażowano kilkudziesięciu ratowników. Do jej znalezienia wykorzystano także drony. Nocna akcja zakrojona na bardzo dużą skalę zakończyła się sukcesem. Przed godziną 1:00 w nocy z 16 na 17 listopada ratownicy poinformowali o odnalezieniu poszukiwanej.

"Turystka poszukiwana przez TOPR została odnaleziona żywa w żlebie opadającym z Granackiej Przeł. na stronę dol. Buczynowej. Kobieta jest mocno wychłodzona i w ciężkim stanie po upadku z wysokości. W tej chwili ratownicy zabezpieczają ją medycznie i termicznie oraz przygotowują do opuszczania w noszach ścianą na stronę Doliny Buczynowej" – przekazali ratownicy, dodając, że jej transport do Zakopanego potrwa do godzin porannych.

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W górach zima ma się coraz lepiej. Utrudnia to akcje ratunkowe także w Karkonoszach

W ostatnich dniach nie tylko w Tatrach doszło do wypadku turysty i dużej akcji ratunkowej. Karkonoska Grupa GOPR w poniedziałek informowała o niedzielnej pomocy kobiecie, która doznała urazu i wychłodzenia w rejonie Śnieżnych Stawków. A dodajmy, że zima zaskakuje wędrowców w Karkonoszach nie pierwszy raz – dwa lata temu Śnieżka pokonała lekkomyślnych turystów, a ratownicy wytykali błędy w ich przygotowaniu.

"15 listopada w godzinach popołudniowych ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR prowadzili akcję ratunkową w rejonie zielonego szlaku przy Śnieżnych Stawkach, gdzie pomocy wymagała wychłodzona turystka z urazem kończyny dolnej. Do działań zadysponowano dwa zespoły ratowników ze Szklarskiej Poręby oraz Jeleniej Góry. Poszkodowana została zabezpieczona i ewakuowana do Stacji Ratunkowej GOPR w Szklarskiej Porębie, gdzie przekazano ją Zespołowi Ratownictwa Medycznego" – przekazali w poniedziałek ratownicy.