Kiełbasa śląska w Biedronce, schab wędzony w Lidlu i szynka w Carrefourze to w gruncie rzeczy dzieło jednego producenta. Wszystkie te wędliny zrobiła jedna firma, a podobnych dostawców wędlin z dyskontów jest kilkanaście. Część z nich konkuruje potem z markami sieci własnymi wyrobami.
Strefa Biznesu sprawdziła, kto robi mięso i wędliny pod markami własnymi sieci, takimi jak Kraina Wędlin i Kraina Mięs w Biedronce, Pikok, Rzeźnik i Grill&Fun w Lidlu, Agro Rydzyna w Dino, Targ Świeżości w Carrefourze oraz Mięsne Specjały w Aldi. Pisaliśmy już w naTemat o maśle i mleku z dyskontów. Przy mięsie schemat jest podobny, tylko lista dostawców jest dłuższa.
Kto robi wędliny dla Biedronki, Lidla i Carrefoura?
Z zestawienia Strefy Biznesu wynika, że wędliny dla Biedronki, Lidla i Carrefoura robi to samo grono zakładów, a część firm dostarcza towar kilku konkurującym sieciom naraz. Oto przykłady:
Biedronka
Lidl
Carrefour
Dino
Dla producentów to opłacalny układ. Dr Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, tłumaczy Strefie Biznesu, że zamówienia od sieci są duże i regularne, więc zakład wie z wyprzedzeniem, ile będzie produkował, i lepiej wykorzystuje swoje maszyny.
Własna marka budowana równolegle daje mu z kolei renomę. – To dwa różne kanały sprzedaży, odpowiadające na różne potrzeby rynku – wyjaśnia dr Choiński.
Za polskimi markami wędlin często stoją jednak zagraniczne koncerny. Sokołów należy do duńskiego Danish Crown, a Animex Foods, jak czytamy na stronie firmy, od 2013 roku jest częścią grupy WH Group razem z amerykańskim Smithfield Foods.
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Jak sprawdzić producenta wędliny na opakowaniu?
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej w Olsztynie przypomina, że oznakowanie każdego produktu pochodzenia zwierzęcego musi zawierać weterynaryjny numer identyfikacyjny, który potwierdza, że zakład działa legalnie pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.
Obecne przepisy nie każą jednak podawać faktycznego wytwórcy, bo wystarczą dane firmy odpowiedzialnej za informację o żywności, czyli zwykle sieci, zwraca uwagę Federacja Bezpieczna Żywność. Przy szukaniu producenta wędliny pomagają trzy rzeczy:
Trzeba sprawdzać to wszystko nie tylko z czystej ciekawości. Kontrola IJHARS z lutego 2025 roku wykazała błędy w co dziesiątej z 164 skontrolowanych partii wieprzowiny. Pięć partii sprzedawanych luzem jako polskie pochodziło z Belgii, Niemiec i Holandii.
Czarna ramka na markach własnych. Co zmieni nowe rozporządzenie?
W naTemat opisywaliśmy projekt rozporządzenia o znakowaniu żywności, który trafił do Rządowego Centrum Legislacji 5 sierpnia 2026 roku. W uzasadnieniu projektu czytamy, że "sieci handlowe stosują różne polityki odnośnie do jawności danych 'rzeczywistego producenta'". Zmiana ma to ujednolicić. Projekt przewiduje m.in.:
Nie wszyscy chcą jednak tej zmiany. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w stanowisku z 3 września 2026 roku rekomenduje wycofanie projektu i ostrzega, że nowe obowiązki mogą osłabić konkurencyjność polskich producentów. Zdaniem organizacji projekt "nie zapewnia realnej transparentności dla konsumentów". Dopóki nie wejdzie to prawo, o prawdziwym wytwórcy wędlin informuje więc głównie drobny druk.