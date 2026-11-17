Dział z wędlinami w sklepie spożywczym, klienci przy lodówkach i wózek z kartonami w alejce Fot. baca130 / Shutterstock

Kiełbasa śląska w Biedronce, schab wędzony w Lidlu i szynka w Carrefourze to w gruncie rzeczy dzieło jednego producenta. Wszystkie te wędliny zrobiła jedna firma, a podobnych dostawców wędlin z dyskontów jest kilkanaście. Część z nich konkuruje potem z markami sieci własnymi wyrobami.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Strefa Biznesu sprawdziła, kto robi mięso i wędliny pod markami własnymi sieci, takimi jak Kraina Wędlin i Kraina Mięs w Biedronce, Pikok, Rzeźnik i Grill&Fun w Lidlu, Agro Rydzyna w Dino, Targ Świeżości w Carrefourze oraz Mięsne Specjały w Aldi. Pisaliśmy już w naTemat o maśle i mleku z dyskontów. Przy mięsie schemat jest podobny, tylko lista dostawców jest dłuższa.

Kto robi wędliny dla Biedronki, Lidla i Carrefoura?

Z zestawienia Strefy Biznesu wynika, że wędliny dla Biedronki, Lidla i Carrefoura robi to samo grono zakładów, a część firm dostarcza towar kilku konkurującym sieciom naraz. Oto przykłady:

REKLAMA

Biedronka

Kiełbasa śląska, Kraina Wędlin – Sokołów Serdelki z szynki – JBB Bałdyga Pozostali główni dostawcy – m.in. Olewnik, Tarczyński, Szubryt i Animex Foods

Lidl

Schab wędzony, Pikok – Sokołów Frankfurterki z szynki premium, Pikok – Balcerzak Kabanosy wieprzowe, Pikok Pure – Tarczyński Filet pieczony z piersi kurczaka, Pikok – Animex Kutno

Carrefour

Szynka Classic – Sokołów Parówki wieprzowe Classic – Zakłady Mięsne Stanisławów Parówki z filetem z indyka Extra – Indykpol

Dino

Sieć zaopatruje się u siebie. Marka Agro Rydzyna należy do Grupy Kapitałowej Dino Polska, która miała na koniec marca 2026 roku 3094 sklepy .

REKLAMA

Dla producentów to opłacalny układ. Dr Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, tłumaczy Strefie Biznesu, że zamówienia od sieci są duże i regularne, więc zakład wie z wyprzedzeniem, ile będzie produkował, i lepiej wykorzystuje swoje maszyny.

Własna marka budowana równolegle daje mu z kolei renomę. – To dwa różne kanały sprzedaży, odpowiadające na różne potrzeby rynku – wyjaśnia dr Choiński.

Za polskimi markami wędlin często stoją jednak zagraniczne koncerny. Sokołów należy do duńskiego Danish Crown, a Animex Foods, jak czytamy na stronie firmy, od 2013 roku jest częścią grupy WH Group razem z amerykańskim Smithfield Foods.

REKLAMA

Jak sprawdzić producenta wędliny na opakowaniu?

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej w Olsztynie przypomina, że oznakowanie każdego produktu pochodzenia zwierzęcego musi zawierać weterynaryjny numer identyfikacyjny, który potwierdza, że zakład działa legalnie pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

Obecne przepisy nie każą jednak podawać faktycznego wytwórcy, bo wystarczą dane firmy odpowiedzialnej za informację o żywności, czyli zwykle sieci, zwraca uwagę Federacja Bezpieczna Żywność. Przy szukaniu producenta wędliny pomagają trzy rzeczy:

Owal z napisami PL i WE – to znak ze wspomnianym numerem, który wskazuje zakład, a nie kraj, w którym hodowano zwierzę. Drobny druk z tyłu opakowania – to tam zwykle stoi nazwa producenta. Miejsce chowu i uboju – przy świeżej wieprzowinie trzeba je podać na etykiecie, więc haseł marketingowych nie warto brać za dowód pochodzenia.

Trzeba sprawdzać to wszystko nie tylko z czystej ciekawości. Kontrola IJHARS z lutego 2025 roku wykazała błędy w co dziesiątej z 164 skontrolowanych partii wieprzowiny. Pięć partii sprzedawanych luzem jako polskie pochodziło z Belgii, Niemiec i Holandii.

Czarna ramka na markach własnych. Co zmieni nowe rozporządzenie?

W naTemat opisywaliśmy projekt rozporządzenia o znakowaniu żywności, który trafił do Rządowego Centrum Legislacji 5 sierpnia 2026 roku. W uzasadnieniu projektu czytamy, że "sieci handlowe stosują różne polityki odnośnie do jawności danych 'rzeczywistego producenta'". Zmiana ma to ujednolicić. Projekt przewiduje m.in.:

REKLAMA

Nazwę i adres wytwórcy – gdy dystrybutor z etykiety nie jest producentem, trzeba podać faktycznego, ze słowem "Producent", a przy wyrobach spoza UE i EFTA dane importera ze słowami "Importer na rynek UE". Czarną ramkę – informacja ma stać na białym tle, czarną czcionką, w ramce o powierzchni co najmniej 50 proc. powierzchni znaku towarowego produktu. Termin – przepisy zaczną działać sześć miesięcy po ogłoszeniu, a produkty wprowadzone do obrotu do 30 listopada 2028 roku będzie można sprzedawać do wyczerpania zapasów. Wyjątki – obowiązek nie obejmie żywności legalnie wprowadzonej do obrotu w innym państwie UE lub w Turcji ani żywności z państw EFTA należących do EOG, co Federacja Bezpieczna Żywność nazywa "luką importową".

REKLAMA