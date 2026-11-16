Promocje w Biedronce na nowy tydzień. Fot. Sheviakova Kateryna / Shutterstock

Biedronka przygotowała dla swoich klientów sporo rabatów na kolejny tydzień. W najnowszej gazetce promocyjnej znajdziemy przecenioną kawę, mleko, sery i wiele innych artykułów codziennego użytku. Nie zabrakło również specjalnej oferty z okazji Black Week na chemię domową oraz kosmetyki.

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Biedronka regularnie oferuje swoim klientom rabaty oparte na zakupach wielosztuk, które cieszą się zawsze ogromną popularnością. Najnowsza oferta, która rozpoczęła się w poniedziałek 16 listopada i potrwa do soboty 21 listopada włącznie, obejmuje wiele kategorii produktów – od nabiału, wędlin, kawy czy słodyczy aż po chemię domową i kosmetyki.

Promocje w Biedronce na nabiał, wędliny, makarony i tłuszcze

Najnowsze przeceny w Biedronce objęły między innymi mleko UHT 3,2 proc. marki Łączka Mlekovita, w opakowaniach o pojemności 1 litra. Zgodnie z zasadami akcji, przy zakupie sześciu sztuk każda z nich wychodzi przy kasie po 1,98 zł. Limit dzienny wyznaczony przez sieć to 12 sztuk na kartę Moja Biedronka. Promocją objęto też mleko UHT 3,2 proc. o pojemności 1 litra marek Łaciate lub Wypasione. Produkty te dostępne są w rabacie 2+2 gratis, a w tym przypadku obowiązuje dzienny limit wynoszący 6 sztuk gratis na kartę lojalnościową.

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W ofercie znalazł się też ser żółty edamski marki Światowid w opakowaniach o wadze 250 gramów. Jest on teraz o 46 proc. tańszy i kosztuje 3,75 zł, natomiast limit dzienny ustalono tutaj na 4 sztuki na kartę. Kolejna promocja dotyczy sera żółtego gouda w plastrach marki Światowid o wadze 1 kilograma, który jest o 26 proc. tańszy i całe opakowanie kosztuje 16,99 zł. W tym przypadku wyznaczono limit wynoszący 4 sztuki dziennie na konto lojalnościowe.

Na przecenie znalazło się też masło ekstra polskie Mlekovita, które kupimy o 25 proc. taniej – za jedną sztukę zapłacimy 4,49 zł. Promocjami w Biedronce objęto ponadto wszystkie makarony marki Pastani. Przy zakupie dwóch sztuk drugi, tańszy produkt klient otrzymuje za 1 zł, a limit dzienny to 3 opakowania za 1 zł na kartę Moja Biedronka. Taka sama oferta obowiązuje również na wszystkie oleje marki Wyborny o pojemności 1 litra, jednak z tej promocji można skorzystać tylko do środy 18 listopada – przy zakupie dwóch sztuk drugą butelkę otrzymujemy za 1 zł.

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Promocje w Biedronce Fot. biedronka.pl

Z kolei wszystkie parówki Kraina Wędlin objęte zostały zniżką, dzięki której drugie opakowanie wychodzi przy kasie o 70 proc. taniej. Limit dzienny ustalono tutaj na 3 sztuki na kartę. Na promocji znalazła się też Mega Paka kiełbasy śląskiej Kraina Wędlin, która kosztuje teraz o 56 proc. taniej, czyli 0,99 zł.

Biedronka przecenia kawę i słodycze

W ofercie Biedronki znalazły się też obniżki dla kawoszy, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Promocją objęto wszystkie kawy ziarniste marki Cafe d’Or, na które obowiązuje rabat 60 proc. taniej za drugie opakowanie. Z kolei wszystkie kawy Nescafé oraz Dolce Gusto objęte zostały obniżką 80 proc. taniej za drugie opakowanie. W tym przypadku obowiązuje dzienny limit wynoszący 3 opakowania z rabatem na kartę lojalnościową.

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Promocje w Biedronce Fot. biedronka.pl

Przy zakupie dwóch opakowań kawy mielonej Classic Intense marki Dallmayr o wadze 500 gramów, drugi produkt wychodzi przy kasie za 5 zł. Natomiast przy zakupie dwóch opakowań kawy rozpuszczalnej Cafe d’Or w słoikach o pojemności 200 gramów, drugie opakowanie klient otrzymuje za 10 zł.

Do kawy nie może zabraknąć też oczywiście czegoś słodkiego. Przeceny objęły między innymi czekolady Milka o wadze od 250 do 300 gramów, gdzie drugie opakowanie wychodzi 80 proc. taniej. Z kolei czekolady E.Wedel w opakowaniach o wadze od 80 do 100 gramów objęte zostały zniżką, dzięki której drugie opakowanie kosztuje 1 zł. Oferta 2+2 gratis przysługuje natomiast na wafelki Prince Polo Classic w opakowaniach o wadze od 245 do 262,5 grama.

Black Week w Biedronce: tańsza chemia domowa i kosmetyki

Biedronka przygotowała także ofertę Black Week na artykuły do sprzątania oraz pielęgnacji. Zgodnie z zasadami akcji, wszystkie pieluchomajtki Pampers Active Baby Pants można kupić w promocji, w której drugie opakowanie wychodzi przy kasie za 5 zł. Wszystkie produkty marki Lenor dostępne są w rabacie 1+1 gratis i można mieszać je dowolnie. Natomiast przy zakupie dwóch produktów marek Cif lub Domestos, drugi z nich wychodzi o 80 proc. taniej i tutaj również można mieszać je dowolnie.

Promocje w Biedronce Fot. biedronka.pl

Promocją 1+1 gratis objęto z kolei kapsułki do prania Persil Power Caps w opakowaniach po 29 sztuk. Taką samą ofertą 1+1 gratis objęte zostały jeszcze wszystkie produkty marki Colgate, wszystkie antyperspiranty Rexona oraz wszystkie produkty marki Adidas.

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Promocje w Biedronce Fot. biedronka.pl