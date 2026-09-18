Masło w Lidlu, Dino, Biedronce i Carrefourze kryje tajemnicę spisaną drobnym druczkiem. Fot. Shutterstock

Masło z Biedronki, Lidla, Dino czy Carrefoura często powstaje w zakładach należących do dobrze znanych producentów nabiału. Wystarczy dokładniej przeczytać etykietę, by odkryć, kto stoi za markami własnymi największych sieci handlowych. A wkrótce takie informacje mogą stać się znacznie łatwiejsze do znalezienia.

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Nie jest tajemnicą, że producenci i dyskonty korzystają na współpracy w ramach tzw. marek własnych. To dywersyfikuje sprzedaż i tworzy dwa kanały: jeden pod własną marką, gdzie eksponowane są prestiż, lojalność i jakość, drugi pod marką własną dyskontu, gdzie marże są zdecydowanie niższe, choć jakość często pozostaje na takim samym poziomie.

Najbardziej widoczne jest to w przypadku firm produkujących wyroby mleczne. Okazuje się, że czytając drobny druczek na etykietach, możemy sprawdzić, kto tak naprawdę stoi za masłem w Lidlu, Biedronce, Dino czy Carrefourze.

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W Biedronce, Dino i Lidlu kupujesz masło znanej marki w dyskontowym przebraniu

Jak to wygląda w praktyce? Jak podaje portal Strefa Biznesu, asortyment największych sklepów w Polsce produkowany jest przez czołowych producentów z sektora mleczarskiego:

Lidl – masło i mleko marki Pilos

Pilos (masło) – Polmlek Grudziądz Pilos (mleko pełne pasteryzowane w szklanej butelce) – Agrocoop Mleczarnia Kalsk

Biedronka – nabiał marki Mleczna Dolina

Mleczna Dolina (masło) – SM Mlekovita Mleczna Dolina (pozostałe produkty nabiałowe) – OSM Krasnystaw, OSM Łowicz

Dino – produkty mleczne marki Krasula

Krasula (twaróg sernikowy) – OSM Włoszczowa Krasula (masło ekstra 82 proc. tłuszczu) – Polmlek Grudziądz (Zakład Mleczarski w Piotrkowie Kujawskim) Krasula (śmietana 18 proc. i jogurt naturalny) – OSM Łobżenica Krasula (śmietana 12 proc.) – OSM Jarocin

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Carrefour – masło i sery marek własnych

Carrefour Extra (masło extra osełka) – Lumiko z Łukowa Carrefour Classic (ser Gouda tarty) – TMT z Łomży Carrefour (ser edamski) – Polmlek Carrefour Classic (ser camembert naturalny) – Lactalis Polska Carrefour Extra (ser kozi w plastrach) – EUROSER Dairy Group Carrefour Classic (ser topiony gouda) – SERTOP z Tych

Wygląda na to, że niedługo nie trzeba będzie sięgać po lupę, by rozszyfrować, kto tak naprawdę stoi za danym produktem. Okazuje się, że rząd ma pewien plan na zapewnienie klientom pełnej przejrzystości przy codziennych zakupach.

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Na horyzoncie duże zmiany w Biedronce, Lidlu, Carrefourze itd.

Dyskonty niedługo utracą swoją "tajemnicę". O obowiązek umieszczeniu etykiet z wyraźnym oznaczeniem, kto jest producentem danego produktu, zabiega Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (numer wykazu: 337) zakłada, że na każdej etykiecie ma się znaleźć jedna z dwóch informacji:

Pełny adres firmy i adres rzeczywistego producenta. Dane importera (jeśli producent ma siedzibę poza UE lub poza terytorium państwa należącego do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)).

Konsument musi wiedzieć, co kupuje – projekt jasno precyzuje, jakie są graficzne wymagania nowych etykiet – ich wielkość ma stanowić co najmniej 50 proc. znaku towarowego (logo marki).

Dalsza część artykułu poniżej.

Projekt powstał ponad miesiąc temu – 5 sierpnia – i jest obecnie na etapie opiniowania. Niekoniecznie musi wejść w życie – gra toczy się o to, czy jego założenia są zgodne z unijnymi wytycznymi. Chodzi tu o rozporządzenie UE 1169/2011, które zawiera wytyczne na temat etykietowania produktów spożywczych. Nie posługuje się ono wprost słowem "producent", ale wprowadza pojęcie "podmiotu odpowiedzialnego", co często interpretowane jest jako podanie danych tego, kto zlecał danej fabryce wykonanie produktu, jak to ma miejsce w przypadku marek własnych.

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