Jak reagują fani agenta 007 na nowego odtwórcę roli Jamesa Bonda? Fot. materiały prasowe / edycja: naTemat

W poniedziałek oficjalnie poznaliśmy nowego Jamesa Bonda, w którego rolę wcieli się tym razem Robert Pattinson. Oczywiście, wybór kolejnego odtwórcy tak legendarnej postaci w historii kina wywołał natychmiast lawinę reakcji. Sprawdziliśmy, co w internecie piszą fani agenta 007.

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W poniedziałek 16 listopada nadeszła wyczekiwana nie tylko przez fanów kina, ale i cały świat popkultury nowina o tym, kto zostanie nowym agentem 007. Oficjalne profile Jamesa Bonda w mediach społecznościowych nagle wyczyściły wszystkie wcześniejsze posty, a zamiast nich pojawił się enigmatyczny komunikat: "Identity confirmed", czyli "tożsamość potwierdzona". Chwilę później studio opublikowało krótkie nagranie, na którym Robert Pattinson wyłania się z cienia z pistoletem w dłoni.

Po ogłoszeniu nowiny internet zawrzał. Przypomnijmy, że Pattinson zostaje teraz siódmym aktorem w roli Bonda w oficjalnej serii i pierwszym w erze Amazona. 40-latek przejął pałeczkę po Danielu Craigu, który swoją przygodę z agentem 007 zakończył w 2021 roku.

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Robert Pattinson to nowy James Bond. Co o tym sądzą fani serii?

Fani mieli oczywiście swoich faworytów do obsadzenia roli Bonda, a spekulacjom nie było końca, szczególnie przez ostatnie tygodnie. Jeszcze pod koniec października pisaliśmy, że w finałowej rozgrywce o rolę zostało czterech aktorów, i każdy z nich pasuje. Plotki wskazywały na Calluma Turnera, a za jego kandydaturą murem stanął nawet Pierce Brosnan. Ostatecznie w finale Pattinson pokonał podobno Nicholasa Houlta, Calluma Turnera, Jacka Lowdena i Josha O'Connora.

Sprawdziliśmy więc, co na to fani serii. W komentarzach pod oficjalnymi kontami produkcji w mediach społecznościowych atmosfera jest, można by rzec, dość napięta. Wygląda na to, że sporo osób kibicowało, aby Bondem został Henry Cavill, znany z ról Supermana w filmach z uniwersum DC czy Geralta z Rivii w serialu "Wiedźmin".

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"Mówiliście, że Henry Cavill jest 'za stary', ale on jest tylko o 3 lata starszy od Roberta. Hollywood jest pełne idiotów","Co do cholery zrobił Henry Cavill tym ludziom? Był IDEALNYM Bondem", "Nie jest tak źle. Ale to powinien być Henry Cavill", "Henry Cavill był za idealny do tej roli, co?", "Fu. Nie. Henry Cavill był jedyną poprawną odpowiedzią" – piszą użytkownicy.

Wiele osób zwróciło też uwagę, że Pattinson ma naprawdę imponujący dorobek filmowy. Zwłaszcza w ostatnich latach można go zobaczyć w kinie co chwilę, co raczej również spowodowało wylew negatywnych opinii. Tylko w tym roku wystąpił już w "Dramie" z Zendayą, "Odysei" Nolana i inspirowanym faktami "Primetime". Przed nim jeszcze "Diuna: Część trzecia", a obecnie trwają zdjęcia do "Batmana: Części II".

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"Nie przeszkadza mi to, ale kurczę... On jest we WSZYSTKIM. Jest przeeksponowany", "Najwyraźniej Robert Pattinson jest po prostu każdym w ciągu ostatnich kilku lat", "Jako wielki fan Bonda, odpuszczę. Pattinson jest dosłownie we wszystkim, więc to najbardziej przewidywalny casting w historii. Przynajmniej jest stary, więc nie pobędzie w tej roli długo", "To jest takie nudny wybór. Nie możecie obsadzić jakichś nowych twarzy? Ten facet zagrał stanowczo za dużo ról, w tym także paskudnych złoczyńców..." – komentują internauci.

Wśród tych negatywnych reakcji można też jednak dojrzeć pozytywne. Przede wszystkim jeden z postów informujących o Pattinsonie w roli Bonda na oficjalnym koncie produkcji w serwisie X ma już ponad 970 tys. polubień po pięciu godzinach od wstawienia. W sieci pojawiają się też takie głosy: "TO OCZYWISTY WYBÓR", "Brawo sir, brawo, bycie Batmanem i Jamesem Bondem to osiągnięcie" czy "Dobrze dla niego. Przeszedł długą drogę od 'Zmierzchu'".

Do gratulacji przyłączył się nawet... Pałac Buckingham. Na oficjalnym koncie brytyjskiej rodziny królewskiej zacytowano post z Robertem Pattinsonem jako Bondem i podpisano go słowami: "Witamy w Tajnej Służbie Jego Królewskiej Mości, panie Bond".

Pattinson o byciu Bondem: "Największy zaszczyt w moim życiu"

"James Bond to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii kina, a powierzenie mi roli agenta 007 jest największym zaszczytem w moim życiu" – powiedział Robert Pattinson w oświadczeniu. "Jestem ogromnie wdzięczny Denisowi, Amy, Davidowi, Tanyi i wszystkim w Amazon MGM Studios za to, że we mnie uwierzyli. Stwierdzenie, że ta rola jest spełnieniem moich marzeń, byłoby niedopowiedzeniem. Nie mogę się doczekać tej współpracy i pracy nad projektem z tak fantastycznym zespołem" – dodał.

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Nie mniej zachwycony jest Denis Villeneuve, który wyreżyseruje 26. film o agencie 007. – Przede wszystkim chcę wyrazić głęboką wdzięczność wspaniałym aktorom, którzy towarzyszyli nam w tej podróży. (...) Byliśmy otoczeni niezwykłymi talentami, ale może być tylko jeden 007. Jestem przeszczęśliwy, że mogę powitać Roberta Pattinsona jako naszego nowego Jamesa Bonda. Ma w sobie ponadczasową duszę 007 i wnosi zupełnie nowego ducha. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy – powiedział reżyser "Diuny".

Producenci Amy Pascal i David Heyman przekonują, że "dziedzictwo tej postaci jest w świetnych rękach". Ich zdaniem nieustraszoność Pattinsona jako aktora, jego autoironiczny dowcip i umiejętność ciągłego wymyślania się na nowo czynią z niego "idealnego Bonda na nasze czasy".

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