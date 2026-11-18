Funkcje, dzięki którym bateria w telefonie odżyje. Fot. Shutterstock.com / Bits And Splits

Wstajesz rano z telefonem naładowanym do 100 proc., a później w połowie dnia modlisz się o to, żeby nie rozładował się, zanim wrócisz do domu z pracy? Zwykle tę niedogodność zrzucamy po prostu na "starą baterię". Istnieje jednak sporo dość nieoczywistych funkcji, które mogą nam realnie pomóc w utrzymaniu stanu baterii na dłużej.

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Na baterię w naszych smartfonach wpływa oczywiście cały szereg czynników. Jednym z nich jest jej zużycie i starość, bo przecież po kilku latach traci ona w końcu swoją żywotność – przez to telefon szybciej się rozładowuje i wolniej działa. Na jego sprawność wpływa też to, w jaki sposób ładujemy telefon.

Równie ważne są jednak ustawienia systemowe, z których często nie zdajemy sobie nawet sprawy, a które przez cały dzień po cichu pożerają nam baterię w telefonie. Oto najprostsze sposoby, jak temu zapobiec.

Tryb samolotowy i oszczędzanie energii. Prosty trik na baterię w telefonie

Każdy z nas prawdopodobnie zna tryb oszczędzania energii i używa go do ratowania się w momencie czerwonej ikonki rozładowującej się baterii. Wiele osób korzysta z tej opcji dopiero, gdy telefon krzyczy o ostatnie kilka procent. A przecież tryb oszczędzania można włączyć wcześniej – i znacząco przedłużyć czas pracy na jednym ładowaniu.

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Jeszcze skuteczniejszy, choć mniej oczywisty, jest tryb samolotowy. Wiele osób kojarzy go wyłącznie z podróżą na pokładzie samolotu, ale przydaje się też na co dzień. Oczywiście wymaga chwilowego odcięcia się od sieci, jednak w sytuacjach, gdy nie czekasz na pilny kontakt – na przykład podczas spotkania czy w miejscu bez zasięgu, gdzie smartfon zużywa dużo mocy na szukanie sygnału – pozwala zaoszczędzić sporo energii.

Odcięcie modułów sieciowych, Wi-Fi i powiadomień sprawia, że poziom naładowania niemal nie spada. To także dobry trik na szybsze ładowanie: po włączeniu trybu samolotowego cała energia trafia bowiem bezpośrednio do baterii, zamiast zasilać procesy działające w tle.

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Ustawienia ekranu i aplikacji w tle. Co jeszcze warto zmienić w smartfonie?

Co można jeszcze zrobić dla telefonu? Na pewno warto obniżyć jasność ekranu i włączyć tryb ciemny. Wyświetlacz zużywa najwięcej energii, a przecież nie potrzebujemy, żeby telefon wypalał nam oczy za każdym razem gdy na niego zerkamy. Jeśli włączymy automatyczne ustawienia jasności lub po prostu zmniejszymy ją ręcznie, bateria nam za to podziękuje.

Kolejna sprawa to aplikacje działające w tle. Messenger, Facebook, Instagram, Spotify, Google Maps – wszystkie one pracują w tle na pełnych obrotach, podczas gdy my nawet z nich nie korzystamy. W ustawieniach można natomiast ograniczyć ich działanie – to lepsze rozwiązanie, bo z kolei samo zamykanie aplikacji na smartfonie to zły sposób oszczędzania baterii.

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Dobrze również zajrzeć do ustawień prywatności i ograniczyć dostęp do lokalizacji (GPS). Większość aplikacji nie musi śledzić naszego położenia przez całą dobę – wystarczy zmienić im uprawnienia z "Zawsze" na "Podczas używania aplikacji".