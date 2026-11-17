JRH i Mission Defense Mychajła Fedorowa biorą się za technologie obronne. Podpisały umowę o współpracy. fot. materiały prasowe

Polska spółka inwestycyjna JRH ASI S.A. i ukraińska firma Mission Defense oficjalnie zaczynają współpracę w dziedzinie technologii obronnych. Prezes January Ciszewski i były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow podpisali umowę podczas konferencji, która odbyła się we wtorek 17 listopada w Varso Tower w Warszawie. – Nieustannie poszukujemy technologii i partnerów, którzy mogą dać Ukrainie przewagę na froncie, pomóc nam wygrać wojnę i ocalić życie naszych żołnierzy – powiedział Fedorow.

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Jak podkreślali mówcy, współpraca między JRH i Mission Defense obejmie technologie wojskowe (w tym kosmiczne), sztuczną inteligencję, sensory, elektronikę i systemy bezzałogowe. Celem obu spółek jest to, by roboty przejęły najbardziej niebezpieczne zadania na froncie.

Przypomnijmy: od 2022 roku Ukraina broni się przed pełnoskalową, napastniczą wojną Rosji, a w odpieraniu ataków wojska Putina pomaga jej używanie i nieustanne rozwijanie technologii dronowych.

January Ciszewski. materiały prasowe

Jak przyznał Ciszewski, "Ukraina pokazała, jak szybko innowacje mogą zmienić sytuację na polu walki". – Uzgodniliśmy długoterminowe partnerstwo i mamy ambitne plany współpracy. Wspólnie planujemy rozwijać technologie i produkty obronne, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby frontu i pomogą Ukrainie wygrać tę wojnę. (...) Chcemy być aktywnymi uczestnikami tej transformacji technologicznej, a nie tylko jej obserwatorami – stwierdził prezes JRH.

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– Ukraina ma praktyczne doświadczenie wojny technologicznej i dokładnie wie, czego potrzebuje wojsko. Łącząc to doświadczenie z kompetencjami inżynieryjnymi i potencjałem produkcyjnym naszych polskich partnerów, możemy znacznie szybciej rozwijać i skalować skuteczne rozwiązania obronne – uzupełnił Mychajło Fedorow.

Podczas wydarzenia głos zabrał także John Astor, były wiceminister obrony Wielkiej Brytanii w rządzie Davida Camerona (2010-2015).

– Wielka Brytania, mój kraj, Polska i Ukraina położyły solidny fundament pod bliższą współpracę strategiczną – powiedział Lord Astor of Hever, nawiązując do współpracy trzech państw w dziedzinie obronności. – Bezpieczeństwo Europy wymaga dziś nowego podejścia do budowania zdolności obronnych. Tradycyjny przemysł obronny pozostaje niezwykle ważny, ale musi zostać uzupełniony przez innowacyjne firmy, zdolne szybciej reagować na pojawiające się zagrożenia – dodał brytyjski polityk.

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Lord Astor uznał, że "doświadczenie Ukrainy jest pod tym względem wyjątkowe", a "połączenie go z europejskim potencjałem przemysłowym i kompetencjami technologicznymi może odegrać ważną rolę w budowie nowoczesnych zdolności obronnych".

Z kolei prezes Ciszewski przypomniał, że JRH rozwija ORBITEO, ekosystem skupiający polskie spółki technologiczne i produkcyjne działające w sektorach technologii obronnych i technologii podwójnego zastosowania.

– Polska już dziś odgrywa ważną rolę we wspieraniu Ukrainy. Teraz chcemy wznieść naszą współpracę na wyższy poziom dzięki technologiom – zapowiedział prezes JRH. Jak podkreślił szef polskiej spółki, podpisanie umowy umożliwi osiągnięcie obopólnych korzyści.

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– Dysponujemy kompetencjami inżynieryjnymi, zdolnościami produkcyjnymi oraz spółkami rozwijającymi zaawansowane rozwiązania w obszarze technologii kosmicznych, elektroniki i systemów bezzałogowych. Łącząc te możliwości z ukraińskim doświadczeniem bojowym, chcemy rozwijać nowe produkty obronne, które pomogą Ukrainie i wzmocnią bezpieczeństwo Europy – dodał January Ciszewski.