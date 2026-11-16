Nawyk przy zagotowywaniu wody w czajniku, za który potem płacimy dodatkowe pieniądze. Fot. Unsplash.com / Annie Spratt

Codzienną kawę czy herbatę przygotowujemy raczej bez głębszych rozważań nad tym, ile może nas to kosztować w skali roku. Okazuje się jednak, że podczas zwykłego gotowania wody w czajniku elektrycznym możemy popełnić kilka drobnych błędów, za które później niepotrzebnie płacimy wyższe rachunki.

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Czasem chcąc nieco oszczędzić na ograniczeniu zużycia energii w domu, pierwsze na co zwracamy uwagę, to ładowarka podłączona do prądu lub włączony przez kilka godzin telewizor. Nie zwracamy jednak uwagi na to, że to w naszych kuchniach czai się cała masa cichych pożeraczy prądu, które pobierają tyle mocy co nawet 50 lodówek naraz.

Błędy przy gotowaniu wody w czajniku elektrycznym, za które później płacimy w rachunkach

Prawdziwa kontrola nad rachunkami zaczyna się od zrozumienia, co pobiera najwięcej prądu w domu – a największe ilości energii pochłaniają urządzenia, w których zachodzi wymiana termiczna. Jednym z takich sprzętów jest czajnik elektryczny. Przy jego użytkowaniu możemy popełniać notorycznie drobne błędy, które później odpłacają się na rachunkach za prąd.

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Pierwszym z kluczowych błędów jest gotowanie większej ilości wody, niż faktycznie jej potrzebujemy. Aby zaoszczędzić, powinno nam zależeć, żeby czajnik elektryczny pracował jak najkrócej. Zalewanie go do pełna tylko niepotrzebnie wydłuża więc pracę grzałki.

Często do przygotowania jednej filiżanki kawy czy herbaty, do której wystarczy przecież 250 ml wody, zalewamy cały czajnik, który standardowo ma pojemność ok. 1,5–2 litrów, i tym sposobem fundujemy sobie niepotrzebne podwyżki za prąd. Zwłaszcza jeśli robimy to więcej niż raz dziennie.

Ile kosztuje gotowanie wody w czajniku elektrycznym? Jak wyliczył serwis Interia Geekweek, jeśli zagotujemy dwa razy dziennie dokładnie po 250 ml wody na kawę lub herbatę, miesięczny koszt energii wyniesie ok. 1,5 zł, co w skali całego roku daje niespełna 19 zł. Gdy jednak za każdym razem wlewamy wodę do pełna, rachunek rośnie do ponad 9 zł na miesiąc, czyli ok. 112 zł rocznie. W efekcie płacimy prawie 94 zł więcej w ciągu roku wyłącznie przez to, że grzejemy nadmiar wody. I choć nie są to ogromne pieniądze, to jednak wciąż jest to niepotrzebny wydatek, który w łatwy sposób możemy po prostu ograniczyć.

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Kolejnym błędem, na który wskazuje serwis, jest nieusuwanie osadu z kamienia. Często ignorujemy nalot zbierający się na dnie urządzenia, a to bezpośrednio przekłada się na wyższe rachunki. Kamień osadzający się na grzałce utrudnia jej pracę i blokuje sprawne przekazywanie ciepła do wody. Przez to czajnik staje się mniej efektywny, musi pracować dłużej, żeby zagotować wodę, i pobiera przy tym więcej prądu. Regularne odkamienianie sprawi, że urządzenie będzie działać szybciej, a przy okazji wydłuży się też jego żywotność.

Jak jeszcze oszczędzić prąd w domu? Cztery proste nawyki

Oprócz samego czajnika elektrycznego w łatwy sposób możemy też sobie poradzić z innymi sprzętami w naszym domu, których praca znacznie wpływa na zużycie energii.

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