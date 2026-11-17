Nowe ustalenia ws. przyczyny śmierci Jeffreya Epsteina. Fot. Shutterstock.com / daily_creativity

Wokół śmierci Jeffreya Epsteina przez 7 lat narodziło się wiele teorii spiskowych i domysłów. Oficjalna wersja wskazuje bowiem na to, że przestępca targnął się na swoje życie w więzieniu. Nowa analiza dokumentacji z sekcji zwłok ponownie rzuca jednak światło na teorię o osobach trzecich.

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Oficjalna przyczyna śmierci Epsteina to samob*jstwo przez powieszenie, jednak od lat spekuluje się nad tym, czy tak naprawdę nie został on zabity. Teraz pojawiły się kolejne informacje w tej sprawie.

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Nowe ustalenia w sprawie śmierci Epsteina. Eksperci mówią o zabójstwie

W poniedziałek w Londynie zaprezentowano nowe ustalenia w śledztwie dotyczącym śmierci Epsteina. Jak wskazuje CNN, badania prowadził Michael Freeman, naukowiec i konsultant w dziedzinie epidemiologii medycyny sądowej, wspólnie z Andersem Erikssonem, patologiem sądowym i profesorem medycyny sądowej na Uniwersytecie w Umeå w Szwecji oraz Itielem Drorem, neurobiologiem. Przedstawili oni wyniki badań, z których według nich wynika, że nie ma dowodów na to, iż Jeffrey Epstein popełnił samob*jstwo.

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Ponadto, badacze przejrzeli całą dokumentację z sekcji zwłok i na bazie zdjęć wykonali rekonstrukcję zdarzenia. Ich zdaniem obrażenia wskazują na atak i szarpaninę, a finansista został zabity. Eksperci ocenili, że ślady na szyi pasują do uduszenia przez sprawcę stojącego z tyłu, najprawdopodobniej przy użyciu wąskiej, zawiązanej pętli z materiału.

Tezy te kłócą się z decyzją Biura Głównego Lekarza Sądowego Miasta Nowy Jork, według którego doszło do samob*jczego powieszenia. W poniedziałkowym stanowisku dla CNN urząd przekazał, że podtrzymuje swoje orzeczenie.

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Wątpliwości wokół śmierci Epsteina. Znikające nagrania i brak zdjęć

Przypomnijmy, że w 2008 roku sąd uznał Epsteina za winnego nakłaniania nieletniej do czynności intymnych i wpisał go do rejestru przestępców sek*ualnych, choć dzięki ugodzie milioner uniknął wtedy surowej kary więzienia. W lipcu 2019 roku ponownie postawiono mu zarzuty – tym razem handlu nieletnimi. Wyroku Epstein nie doczekał, bo 10 sierpnia 2019 roku znaleziono go martwego w celi nowojorskiego zakładu karnego Metropolitan Correctional Center. Wówczas stwierdzono, że targnął się na swoje życie.

Śledztwo w tej sprawie od początku budziło jednak wiele kontrowersji. Opinia publiczna spekulowała, że wpływowe osoby, z którymi przez lata utrzymywał kontakty, mogły chcieć jego śmierci, zanim pójdzie na współpracę z prokuraturą i ujawni kompromitujące materiały na ich temat.