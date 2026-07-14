Robert Lewandowski na oficjalnej prezentacji w Chicago Fire Fot. Zrzut ekranu / Youtube.com / WP SportoweFakty

W świecie piłki nożnej huczy od decyzji Roberta Lewandowskiego o tym, jakie barwy klubowe będzie reprezentował w nadchodzącym sezonie. Kapitan reprezentacji Polski wybrał bowiem Chicago Fire z amerykańskiej federacji MLS. We wtorek odbyła się jego oficjalna prezentacja w nowym klubie.

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Pożegnanie Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną nastąpiło oficjalnie w połowie maja 2026 roku. Od tamtej pory w mediach trwały nieustanne spekulacje na temat przyszłości piłkarza. O jego transfer zaciekle rywalizowały sportowe potęgi z Bliskiego Wschodu, a także czołowe zespoły ze Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie, to Chicago Fire zdobył jego podpis.

Robert Lewandowski o nowym rozdziale w życiu i jego dalszych losach w reprezentacji Polski

"Mam nadzieję, że dla mnie i dla rodziny będzie to otwarcie nowego, pięknego rozdziału w życiu" – zaznaczył Robert Lewandowski na początku konferencji. Nasz kapitan oświadczył, że był pod wrażeniem jak klub starał się i pokazywał, że zależy im, aby dołączył właśnie do Chicago Fire.

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"Widząc takie zaangażowanie – czy trenera, czy osób związanych z klubem – to dla mnie też ma znaczenie i to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby przyjść do Chicago" – mówił Robert Lewandowski. Zaznaczył również, że drużyna bardzo go wspiera w tej nowej sytuacji.

W kwestii dalszego grania w reprezentacji Polski Lewandowski nie ujawnił żadnych nowych ustaleń. – Na dzień dzisiejszy nie podjąłem żadnej decyzji, bo też nie musiałem jej podejmować. To co bo było teraz ważniejsze, to dołączenie do nowego klubu i adaptacja. Myślę, że po paru tygodniach życia i grania w Chicago będę miał więcej odpowiedzi – wyznał piłkarz.

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