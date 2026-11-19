Pokoik za kotarą ze stolikiem i regulaminem degustacji. Bilet za 3 zł na "imprezę zamkniętą" w monopolowym. Sklepy mają sporo pomysłów na nocną prohibicję, ale nie każdy da się obronić przed sądem.
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu to na razie decyzja gmin, ale jest ich już ponad 200. Od 1 czerwca w całej Warszawie alkoholu w sklepie i na stacji nie kupimy między 22:00 a 6:00, a od 1 września Kraków zaostrzył zakaz i też zaczyna go o 22:00. Na liście są również m.in. Gdańsk, Wrocław, Łódź, Szczecin, Lublin i Kielce, a na Kujawach i Pomorzu: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz i Włocławek.
Od przyszłego roku zakaz ma objąć cały kraj, bo Sejm uchwalił ogólnopolską nocną prohibicję, a Senat chce przesunąć jej start na czerwiec 2027. Zakaz dotyczy tylko alkoholu kupionego na wynos, więc bary i restauracje dalej mogą nalewać. I właśnie z tej furtki korzystają sklepy monopolowe.
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Jak sklepy omijają nocny zakaz sprzedaży alkoholu?
Handlowcy mają wprawę w omijaniu przepisów, bo takie patenty jak np. czytelnie w sklepach otwartych w każdą niedzielę znamy od dawna. Przy alkoholu stosowany jest podobny trik. Sklep w nocy udaje bar. Polska myśl techniczna potrafi naprawdę zadziwić.
Co grozi za łamanie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu?
Sam zestaw z przekąską, nowy szyld czy dopisany kod działalności nie wystarczą. "Gazeta Pomorska" zwraca uwagę, że kontrola patrzy na to, jak lokal naprawdę działa. Jeśli w nocy nie ma kelnera, kuchni ani zaplecza, to dalej jest to sklep.
Kary reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. "Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione (...) podlega grzywnie" – głosi art. 43.
Tę samą karę może dostać kierownik sklepu, który nie upilnował pracowników. Sąd może też zabrać alkohol i zakazać prowadzenia działalności związanej z jego sprzedażą. To przestępstwo, a więc sprawa trafia do postępowania karnego.
Policja w Radiu Szczecin mówiła o grzywnie do 5 tys. zł. W części mediów pada kwota od 30 tys. do 1 mln zł, ale te widełki nowa ustawa przewiduje za reklamę i promocję alkoholu, a nie za nocną sprzedaż. 18 listopada poprawkami Senatu zajęła się sejmowa Komisja Zdrowia. Potem posłowie przegłosują je na posiedzeniu, a ustawa trafi do prezydenta.