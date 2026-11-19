Nocna prohibicja obejmuje już ponad 200 gmin. Sklepy szukają sposobów, żeby sprzedawać alkohol po 22:00 Fot. ako photography / Shutterstock

Pokoik za kotarą ze stolikiem i regulaminem degustacji. Bilet za 3 zł na "imprezę zamkniętą" w monopolowym. Sklepy mają sporo pomysłów na nocną prohibicję, ale nie każdy da się obronić przed sądem.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu to na razie decyzja gmin, ale jest ich już ponad 200. Od 1 czerwca w całej Warszawie alkoholu w sklepie i na stacji nie kupimy między 22:00 a 6:00, a od 1 września Kraków zaostrzył zakaz i też zaczyna go o 22:00. Na liście są również m.in. Gdańsk, Wrocław, Łódź, Szczecin, Lublin i Kielce, a na Kujawach i Pomorzu: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz i Włocławek.

Od przyszłego roku zakaz ma objąć cały kraj, bo Sejm uchwalił ogólnopolską nocną prohibicję, a Senat chce przesunąć jej start na czerwiec 2027. Zakaz dotyczy tylko alkoholu kupionego na wynos, więc bary i restauracje dalej mogą nalewać. I właśnie z tej furtki korzystają sklepy monopolowe.

REKLAMA

Jak sklepy omijają nocny zakaz sprzedaży alkoholu?

Handlowcy mają wprawę w omijaniu przepisów, bo takie patenty jak np. czytelnie w sklepach otwartych w każdą niedzielę znamy od dawna. Przy alkoholu stosowany jest podobny trik. Sklep w nocy udaje bar. Polska myśl techniczna potrafi naprawdę zadziwić.

Zestaw z przekąską – "Gazeta Pomorska" pisze o warszawskim sklepie 24h, który sprzedawał paluszki, chipsy albo orzeszki jako pakiet gastronomiczny. "W praktyce cena przekąski jest mocno zawyżona, a napój wyskokowy dodawany rzekomo jako gratis" – czytamy w gazecie. Stoisko gastronomiczne – kolejny głośny przypadek ze stolicy to Świat Alkoholi 24h przy Nowym Świecie 30. Sklep dostał zezwolenie na tzw. stoisko gastronomiczne i po 22:00 sprzedaje alkohol do wypicia na miejscu. I to działa, choć – kolejny głośny przypadek ze stolicy to Świat Alkoholi 24h przy Nowym Świecie 30. Sklep dostał zezwolenie na tzw. stoisko gastronomiczne i po 22:00 sprzedaje alkohol do wypicia na miejscu. I to działa, choć nocny zakaz obejmuje już całą Warszawę . Piotr Zgutka, radny osiedla Centrum, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" był sceptyczny. "Ciężko sobie wyobrazić, że ktoś przychodzi np. o godz. 1 w nocy po litr wódki, by wypić ją na miejscu" – mówił. Bar za kotarą – w Szczecinie kilka dni po wejściu zakazu w sierpniu 2025 r. jeden monopolowy urządził pokoik ze stolikiem, krzesłem, kartą alkoholi i regulaminem degustacji. Drugi wystawił ogródek z toaletą, czynny do 6:00. Bankier.pl zaznacza, że obaj właściciele mieli koncesję gastronomiczną, zanim zakaz wszedł w życie. Patent nie jest nowy, bo już w 2018 r. – w Szczecinie kilka dni po wejściu zakazu w sierpniu 2025 r. jeden monopolowy urządził pokoik ze stolikiem, krzesłem, kartą alkoholi i regulaminem degustacji. Drugi wystawił ogródek z toaletą, czynny do 6:00. Bankier.pl zaznacza, że obaj właściciele mieli koncesję gastronomiczną, zanim zakaz wszedł w życie. Patent nie jest nowy, bo już w 2018 r. sklepy w Mielnie wystawiały stoliki i wcielały się w lokale Bilet na imprezę zamkniętą – według Bankier.pl kilka lat temu w Olsztynie po 22:00 wejście do monopolowego kosztowało 3 zł . Klient dostawał kartkę "impreza eventowa", a sprzedawca grał kelnera i odliczał te 3 zł od ceny butelki. Dowóz – gdzie zakaz obowiązuje tylko w jednej gminie, wkraczają – gdzie zakaz obowiązuje tylko w jednej gminie, wkraczają taksówki kursujące po alkohol do sąsiedniego miasta

REKLAMA

Co grozi za łamanie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu?

Sam zestaw z przekąską, nowy szyld czy dopisany kod działalności nie wystarczą. "Gazeta Pomorska" zwraca uwagę, że kontrola patrzy na to, jak lokal naprawdę działa. Jeśli w nocy nie ma kelnera, kuchni ani zaplecza, to dalej jest to sklep.

Kary reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. "Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione (...) podlega grzywnie" – głosi art. 43.

Tę samą karę może dostać kierownik sklepu, który nie upilnował pracowników. Sąd może też zabrać alkohol i zakazać prowadzenia działalności związanej z jego sprzedażą. To przestępstwo, a więc sprawa trafia do postępowania karnego.

REKLAMA