Biedronka sprzedaje teraz masę produktów za 1 zł. Fot. shutterstock

W sklepach już zaczęło się blackweekowe szaleństwo. Biedronka wymyśliła specjalną promocję dla swoich klientów. Polega ona na tym, że każdego dnia obniżki cen dotyczą innych produktów lub marek. Na czwartek, piątek i sobotę są całe listy rzeczy za symboliczną 1 zł lub nawet gratis.

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Black Week 2026 to wielodniowe promocje poprzedzające Black Friday, który w tym roku wypada 27 listopada (sprawdź, kiedy właściwie jest Black Friday – ludzie ciągle to mylą, tu masz odpowiedź). Wiele sklepów w Polsce ruszyło z ofertami już w połowie listopada (główne wyprzedaże obejmują przełom listopada i grudnia).

Biedronka też oczywiście nie zapomniała o Black Week – już od poniedziałku obniżyła ceny kawy o 80 proc., ruszył też Black Week z chemią domową. Aby skorzystać z promocji, najlepiej mieć już wcześniej wyrobioną kartę, bo Moja Biedronka teraz się przyda, są duże promocje.

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Promocje w Biedronce na Black Week. Oto co w gratisie lub za 1 zł

Każdego dnia promocje w Biedronce obejmują inne produkty. W czwartek 19 listopada, w sklepach Biedronka można kupić czekolady Meltie, a drugą taką czekoladę za symboliczną złotówkę. Promocja "1+1 gratis" obowiązuje tego dnia na czarną herbatę Lipton (92 torebki), wszystkie ogórki marki Nasza Spiżarnia oraz płyny do naczyń Fairy (545 ml).

Fot. Biedronka

Z kolei w piątek, 20 listopada, ruszy kolejna tura jednodniowych obniżek. Klienci skorzystają z promocji "1+1 gratis" na wszystkie majonezy Madero, płyny do płukania Coccolino (1,288 l) oraz polędwicę sopocką Kraina Wędlin (140 g). Uwagę zwraca także oferta "Drugi za 1 zł" na kilogramowe opakowania kawy ziarnistej Tchibo Exclusive (warianty Medium Roast i Original) – regularnie kosztujące 79,99 zł, co pozwala na sporą oszczędność. Wcześniej w promocji na kawę w Biedronce kilogram kupowaliśmy za mniej niż 60 zł.

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Nieco dłużej, bo od czwartku do soboty potrwają z kolei promocje z drugim produktem za 1 zł na perfumy do tkanin Eden oraz wybrane produkty marek Zosia i Airwick. W tych przypadkach konieczne będzie użycie aplikacji lub karty Moja Biedronka. Bez programu lojalnościowego można natomiast skorzystać z okazji "Drugi za 1 zł" na papier toaletowy Queen Supreme (9 rolek, cena regularna 19,99 zł) oraz z rabatu na ciastka z kremem Biscoff (110 g), przy których drugie opakowanie kosztuje 2,99 zł zamiast 5,99 zł.

Biedronka przecenia kawę i słodycze

Do soboty 21 listopada w ofercie Biedronki znalazły się też obniżki dla kawoszy. Promocją objęto wszystkie kawy ziarniste marki Cafe d’Or, na które obowiązuje rabat 60 proc. taniej za drugie opakowanie. Z kolei wszystkie kawy Nescafé oraz Dolce Gusto objęte zostały obniżką 80 proc. taniej za drugie opakowanie. W tym przypadku obowiązuje dzienny limit wynoszący 3 opakowania z rabatem na kartę lojalnościową.

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