Biedronki otwarte całą dobę przed świętami? Fot. Shutterstock.com / Sheviakova Kateryna

W tym roku w grudniu czekają nas aż cztery dni z rzędu bez handlu. Nie oznacza to jednak odpoczynku dla sprzedawców. Pracownicy Biedronki mieli otrzymać informację o planach, aby sklepy były otwarte całodobowo przed samymi świętami. Związkowcy alarmują już w tej sprawie, a w okresie 20-23 grudnia zaplanowany jest także protest pracowników.

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W tym roku Wigilia (która od 2025 r. jest dniem wolnym od pracy w handlu) wypada w czwartek 24 grudnia. Dwa kolejne dni, czyli 25 i 26 grudnia, to święta Bożego Narodzenia, a 27 grudnia wypada w niedzielę objętą zakazem handlu. Oznacza to, że ostatnia szansa na zakupy przed świętami wypadnie w środę 23 grudnia, a ponownie sklepy otworzą się dopiero w poniedziałek 28 grudnia.

Taki układ już od pewnego czasu budzi wiele emocji zarówno wśród klientów, jak i samych sieci, które boją się strat. Jednak najbardziej obawiają się pracownicy, których może czekać wydłużenie godzin pracy do późnych godzin nocnych. Rok temu Biedronka rzeczywiście przedłużyła pracę sklepów przed wolną Wigilią i wiele z nich działało wtedy w poniedziałek 22 grudnia do 1:00 w nocy. Okazuje się, że w tym roku może być podobnie.

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Całodobowe Biedronki przed świętami. Związkowcy zapowiadają sprzeciw

Pracownicy Biedronek mieli otrzymać już informację, że przed świętami sklepy sieci będą otwarte całodobowo, o czym informowała "Gazeta Wyborcza" oraz "Fakt".

"Informacje o planowanym całodobowym otwarciu sklepów Biedronka w dniach 20-23 grudnia docierają już do pracowników. Jak wynika z posiadanych informacji, wiadomości w tej sprawie zostały przekazane kierownikom placówek drogą mailową, wraz z poleceniem uwzględnienia wydłużonych godzin funkcjonowania sklepów w organizacji pracy" – mówiła Gabriela Kaim, przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Jerónimo Martins Polska S.A., w rozmowie z "Faktem".

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Jak dodała związkowczyni, w Biedronkach już w tym momencie brakuje rąk do pracy, a dodatkowe godziny w okresie, który i tak jest już wystarczająco trudny dla zatrudnionych w handlu, jeszcze bardziej ich obciążą.

"Pracownicy Biedronki są przemęczeni, brakuje rąk do pracy, a kierownicy wielu placówek mają ogromne trudności z ułożeniem grafików i zapewnieniem odpowiedniej obsady. W tej sytuacji dokładanie kolejnych godzin pracy jest działaniem, które jeszcze bardziej obciąży załogi" – mówiła.

Poruszona została także kwestia bezpieczeństwa, ponieważ – jak wskazuje Gabriela Kaim – w wielu sklepach podczas nocnych zmian nie ma ochrony, a obsada często ogranicza się zaledwie do dwóch lub trzech osób. Związkowczyni zapowiada stanowczy sprzeciw pracowników wobec planowanych rozwiązań, a także referendum strajkowe wśród załogi Biedronki.

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"Jako NSZZ 'Solidarność' nie akceptujemy rozwiązań, które prowadzą do dalszego przeciążania pracowników i odbywają się kosztem ich odpoczynku, życia rodzinnego oraz bezpieczeństwa. Rozumiemy potrzeby handlu w okresie przedświątecznym, ale nie mogą one oznaczać nieograniczonej dyspozycyjności pracowników" – argumentowała.

Biedronka komentuje doniesienia o całodobowym otwarciu sklepów

"Fakt" zapytał biuro prasowe Biedronki o wypowiedzenie się w sprawie doniesień o całodobowym otwarciu sklepów przed świętami. W odpowiedzi sieć nie potwierdziła tych informacji, ale też im nie zaprzeczyła.

"Biedronka konsekwentnie stara się odpowiadać na oczekiwania klientów, uważnie obserwując ich potrzeby i dostosowując dostępność sklepów do ich stylu życia. Także w okresie przedświątecznym, jak co roku, będziemy szukać najlepszych rozwiązań dla robiących zakupy w naszej sieci. Na ten moment za wcześnie jednak, aby mówić o szczegółach" – przekazało biuro prasowe Biedronki portalowi.

Protest w handlu przed świętami. Co zapowiadają związkowcy?

Pracownicy handlu już wcześniej zapowiadali zdecydowane działania w obawie przed niesprawiedliwym traktowaniem pracowników. OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu ogłosiła w poniedziałek 9 listopada we wpisie na Facebooku akcję "Czarny tydzień w handlu", która potrwa od 20 do 23 grudnia. W Dino ma to być strajk, w którym mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy tej sieci.

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W Kauflandzie, Biedronce, Lidlu i innych firmach to protest w handlu otwarty dla wszystkich zatrudnionych. W Dino spór trwa od miesięcy, a w kwietniu odbył się już dwugodzinny strajk ostrzegawczy.

"Dość wyciskania pracowników ponad siły za marne pieniądze! Dość braków kadrowych, dokładania obowiązków, ciągłych zmian grafików i rosnącej presji. Pracownicy handlu nie są maszynami do generowania zysków!" – napisali związkowcy.