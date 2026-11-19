Sikorski z padem w ręku o północy. Jednym zdaniem o GTA VI dogryzł Nawrockiemu. Fot. x.com / Radosław Sikorski

Jak się okazuje, Radosław Sikorski również wyczekiwał na premierę GTA VI. Minister spraw zagranicznych wrzucił w nocy do mediów społecznościowych swoje zdjęcie z padem do gry, jednak okoliczności postanowił wykorzystać jeszcze do przytyku w stronę Karola Nawrockiego.

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19 listopada miało miejsce, można by rzec, wydarzenie dekady dla wszystkich graczy, czyli premiera najnowszej części Grand Theft Auto VI. Jak już informowaliśmy w naTemat, GTA VI zarobiło fortunę, zanim ktokolwiek w nie zagrał.

W Polsce "godzina zero", od której można było już kraść auta na konsoli, wybiła dokładnie o północy w czwartek 19 listopada. Wtedy też wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opublikował za pośrednictwem mediów społecznościowych zdjęcie... z padem do konsoli.

Sikorski czekał na premierę GTA VI i podpis Nawrockiego pod nominacjami ambasadorskimi. Jednego doczekał

"Szybciej doczekaliśmy się GTA VI niż podpisów prezydenta pod nominacjami ambasadorskimi" – czytamy we wpisie Sikorskiego w serwisie X, który zamieścił równo o północy 19 listopada, czyli w momencie premiery gry w Polsce. Tym samym Sikorski dołączył do pewnego popularnego trendu w mediach, związanego z gorączką na premierę GTA VI.

Przypomnijmy tylko, że poprzednia część gry, Grand Theft Auto V, ukazała się we wrześniu 2013 roku, czyli 13 lat temu. Amerykańskie studio Rockstar oficjalnie potwierdziło prace nad "szóstką" w 2022 roku, ale pierwszy zwiastun pokazało dopiero w grudniu 2023 roku. Potem zaczęły się przesunięcia: gra miała wyjść jesienią 2025 roku, później 26 maja 2026 roku, aż wreszcie stanęło na 19 listopada.

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Z tego względu narodził się pewien prześmiewczy trend polegający na wskazywaniu wszystkich bardziej lub mniej prawdopodobnych rzeczy, które miały lub nie miały miejsca, zanim GTA VI oficjalnie w ogóle trafiło do sprzedaży. W ostatnich dniach przed premierą internauci pisali chociażby: "Dostaliśmy nowego Jamesa Bonda przed GTA 6" (jak pisaliśmy w naTemat, to Robert Pattinson będzie nowym Bondem).

Radosław Sikorski wykorzystał premierę GTA VI do wytknięcia Karolowi Nawrockiemu ich trwającego od miesięcy sporu ws. nominacji ambasadorskich. Szef MSZ często wraca do tego tematu. Jeszcze we wrześniu pisaliśmy w naTemat, że Sikorski wysłał Nawrockiemu wiadomość z Kijowa, a w odpowiedzi dostał zrzut ekranu. Wcześniej, w marcu, Sikorski nie odpuszczał prezydentowi, przypominając o dyplomatach pracujących w strefach wojny. A sam spór ciągnie się jeszcze długo wstecz, aż do prezydentury Andrzeja Dudy.

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Spór o nominacje ambasadorskie między rządem a prezydentem

Przypomnijmy, spór między Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Spraw Zagranicznych narastał od marca 2024. Wówczas szef MSZ Radosław Sikorski ogłosił zakończenie misji ponad 50 ambasadorów i wycofał część kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo resortu.

W odpowiedzi Andrzej Duda ogłosił, że żaden polski ambasador nie zostanie powołany ani odwołany bez jego podpisu. Brak porozumienia sprawił, że prezydent odmawiał nominowania następców odwołanych ambasadorów.

W rezultacie część placówek dyplomatycznych pozostała bez ambasadorów, a obowiązki pełnią tam chargé d'affaires, czyli tymczasowi szefowie misji, którzy nie mają pełnomocnictwa ambasadora, ponieważ nie zostali formalnie zatwierdzeni przez prezydenta.

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