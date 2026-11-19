Prognoza pogody na najbliższe dni zwiastuje nadejście mrozów i śniegu. Fot. WXCharts.com

Mimo że w ostatnich dniach mróz nieco osłabł, pogoda wkrótce znów się zmieni. Prognozy wskazują na opady śniegu i ujemne temperatury także w ciągu dnia, a apogeum chłodu ma już swoją datę.

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O tym, że pogoda potrafi płatać figle, przekonaliśmy się już parokrotnie w 2026 roku. Zaczęło się od srogiej zimy, która – kiedy już myśleliśmy, że nadchodzi koniec mrozów w Polsce – wracała ze zdwojoną siłą. Słupki rtęci spadały nawet do –20 stopni Celsjusza, hałdy śniegu leżały tygodniami, a na chodnikach była taka ślizgawica, że można było jeździć na łyżwach. Jej skutki odczuwamy zresztą do dziś, o czym przekonał się każdy, kto sprawdzał hasło ogrzewanie pelletem cena 2026.

Aż strach pomyśleć, jaka aura czeka nas zimą 2026/2027 i czy ta pora roku znów wywinie Polakom numer. Choć na razie w kalendarzu jeszcze jesień, to wszystko wskazuje na to, że aura już lada moment będzie przypominała bardziej tę zimową niż jesienną.

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Apogeum zimna już w połowie przyszłego tygodnia

O ile w czwartek i piątek na południu oraz południowym wschodzie kraju odnotujemy jeszcze przyjemne 10–11 st. C, o tyle od północnego zachodu zaczyna już wkraczać znacznie chłodniejsza masa powietrza. Oznacza to początek zmiany aury i pożegnanie z łagodną jesienią.

Apogeum chłodu meteorolodzy z IMGW zapowiadają na noc z wtorku na środę (25 listopada). Wtedy poniżej zera zrobi się na obszarze całej Polski, a w rejonach podgórskich Karpat spadki temperatury mogą osiągnąć nawet –10 st. C. Warto podkreślić, że mróz nie ustąpi również w ciągu dnia – we wschodniej części kraju słupki rtęci mogą utrzymywać się na niewielkim minusie przez pełną dobę. Zachodnie województwa pozostaną pod wpływem nieco łagodniejszej aury, gdzie maksymalne wartości wyniosą 3–5 st. C.

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Prognoza pogody na najbliższe dni

Zanim jednak uderzy główna fala zimna, czeka nas niespokojny, przejściowy weekend oraz zimny start kolejnego tygodnia:

Noc z piątku na sobotę: Temperatura zacznie spadać. Słupki rtęci pokażą od –3 do 0 st. C. – łagodniej będzie jedynie nad samym morzem oraz na krańcach południowych. Sobota (21 listopada): W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 3 do 7 st. C. Na Pomorzu może popadać deszcz ze śniegiem, będzie tam też wietrznie (w porywach do 60 km/h). Z kolei w górach przybędzie świeżej pokrywy śnieżnej. Niedziela (22 listopada): Ochłodzi się jeszcze bardziej (2–6 st. C.), a mieszane opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu zaczną pojawiać się punktowo także poza pasmami górskimi. Nocą termometry pokażą od –3 do –7 st. C. Poniedziałek (23 listopada): W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 0–4 st. C. Na północy ponownie popada deszcz ze śniegiem.

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