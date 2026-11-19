Kto nagra piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie? Potrzeba dzikiej karty w stylu Roberta Pattinsona Fot. materiał prasowy (kadr z filmu "Tenet" i plakat "Skyfall"). Montaż: naTemat

Wystarczył krótki komunikat o tym, że Robert Pattinson będzie nowym Jamesem Bondem, by ożywić dyskusję o potencjalnych kandydatkach na dziewczynę świeżego agenta 007. Oczywiście kinomani zaczęli obstawiać również, czyj głos usłyszymy w piosence przewodniej nadchodzącego filmu Denisa Villeneuve'a. Cztery artystki są brane pod uwagę, ale casting na szpiega nauczył nas jednego: nie można wykluczyć dzikiej karty.

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Robert Pattinson, którego w 2026 roku mogliśmy oglądać w "Dramie", "Odysei" i "Primetime", wskoczył niespodziewanie do wyścigu o posadę szpiega MI6, na ostatniej prostej pokonując konkurencję, czyli Calluma Turnera ("Władcy przestworzy"), Jacka Lowdena ("Kulawe konie"), Josha O'Connora ("La chimera") oraz Nicholasa Houlta ("Wielka"). Był Cedrikiem Diggorym w "Harrym Potterze i Czarze Ognia", Edwardem Cullenem ze "Zmierzchu" i Brucem Waynem w "Batmanie". Teraz przejmuje pałeczkę po Danielu Craigu, stając się nową twarzą serii filmów o Jamesie Bondzie.

Decyzja Amazon MGM Studios odbiła się szerokim echem, działając na dziennikarzy i bukmacherów jak efekt domina. Kto zagra M? Czy producenci mają już na oku kogoś, kto wcieli się w Q? Która aktorka dostąpi zaszczytu zostania dziewczyną Bonda? Lawina pytań dopadła również motyw przewodni następnej części szpiegowskiej franczyzy. Kto zaśpiewa piosenkę do filmu Denisa Villeneuve'a ("Diuna")?

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Kto nagra piosenkę dla nowego Jamesa Bonda? Typowana jest m.in. Dua Lipa, a ja widzę potencjał w kimś innym

Służba Daniela Craiga ("Na noże") dla Jego Królewskiej Mości odbyła się przy akompaniamencie muzyki różnorodnej. "Casino Royale" otworzył kawałek "You Know My Name" Chrisa Cornella, a w "Quantum of Solace" usłyszeliśmy utwór "Another Way to Die" Jacka White'a i Alicii Keys. Piosenki z kolejnych filmów – "Skyfall", "Spectre" i "Nie czas umierać" – przyniosły serii na podstawie prozy Iana Fleminga trzy Oscary. Za ich sukcesem stali (po kolei) Adele, Sam Smith oraz Billie Eilish.

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Wychodzi na to, że pierwszy film z Robertem Pattinsonem ma mieć głos kobiety. Dziennik "The Scotsman", sugerując się zakładami bukmacherskimi, wymienił wśród faworytek m.in. Raye, angielską gwiazdę R&B, która wystąpi jako headlinerka na Open'er Festivalu 2027; Olivię Dean, autorkę hitów "So Easy (To Fall in Love)" i "Man I Need"; Lanę Del Rey, ikonę americany odpowiedzialną za balladę "Young and Beautiful" do filmu "Wielki Gatsby", a także Duę Lipę, popową gwiazdę światowego formatu i żonę odrzuconego podczas przesłuchań Calluma Turnera.

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Gdybym miała typować kolejnego nieoczywistego kandydata, który w stylu Roberta Pattinsona mógłby wywrócić do góry nogami notowania bukmacherów, pewnie wskazałabym Hoziera. Irlandzki piosenkarz, odnajdujący się w gatunku indie rocka oraz folku, ma głęboki baryton i poetyckie podejście do songwritingu. Myślę, że udźwignąłby ciężar współpracy z nieuchwytnym agentem 007. Wystarczy posłuchać "Take Me to Church", "Dinner & Diatribes", "Unknown / Nth" czy "Movement".