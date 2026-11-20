Do prokuratury wpłynęły dokumenty od telewizji Republika. Fot. shutterstock

Telewizja Republika przekazała część nagrań ze zdarzeń pod Trybunałem Konstytucyjnym w związku ze śledztwem prowadzonym przez szczecińską prokuraturę. Kilka dni temu z wezwaniem do wydania tych materiałów do siedziby stacji przyszli funkcjonariusze. Doszło wówczas do kuriozalnych scen. Teraz Tomasz Sakiewicz, mimo wcześniejszych głośnych sprzeciwów, dostarczył pliki.

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– Telewizja Republika przekazała do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie część materiałów, które były żądane do wydania postanowieniami prokuratora z dnia 11 listopada 2026 r. – poinformowała rzeczniczka szczecińskiej prokuratury prok. Julia Szozda, cytowana przez WP.

Na udostępnionym śledczym nośniku znalazła się kopia plików zawierających zapis sygnału emisyjnego kanału z 16 października, a także logi systemu emisyjnego. Dodatkowo prokuratura otrzymała kopię koncesji przyznanej nadawcy oraz dokumentację opisującą jego strukturę organizacyjną.

Sakiewicz przekazał część materiału

Sprawa dotyczy zajść z 16 października 2026 roku przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Postępowanie zostało wszczęte po tym, jak szef MSWiA Marcin Kierwiński złożył zawiadomienie do prokuratury, a śledczy badają teraz, czy doszło do przestępstw na szkodę policjantów oraz premiera.

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– Śledztwo dotyczy m.in. znieważania funkcjonariuszy policji, a także wywierania wpływu na ich czynności, do czego miało dojść 16 października podczas zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym – wyjaśniła prokurator Szozda.

W ramach prowadzonych czynności prokurator wystąpił do redaktora naczelnego Telewizji Republika o przekazanie materiałów wideo rejestrujących przebieg wydarzeń przed TK. Zażądał również dostępu do logów systemu emisyjnego oraz oprogramowania wykorzystywanego do generowania pasków informacyjnych na antenie. TV Republika na celowniku prokuratury jest zresztą nie tylko w Szczecinie. Krakowscy śledczy badają wypowiedzi z anteny stacji po zamachu terrorystycznym. To po tej relacji RTV Euro AGD wycofało reklamy z Republiki.

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Kuriozalne sceny pod siedzibą Republiki

Przypomnijmy, że w czwartek 12 listopada funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) pojawili się w siedzibie Telewizji Republika. Mundurowi poszli tam z zamiarem przekazania szefostwu stacji dokumentu z żądaniem wydania wspomnianych przez prokuraturę dokumentów.

Jednak obecność służb w siedzibie Telewizji Republika wywołała bezprecedensowe sceny w stolicy. Między pracownikami stacji (którzy odmawiali wydania materiałów) a funkcjonariuszami doszło do ostrej wymiany zdań. Po kilku minutach policjanci postanowili opuścić budynek. Wtedy wydarzenia przybrały niespodziewany obrót. Kilka ekip telewizyjnych z włączonymi kamerami ruszyło śladem mundurowych. W całym tym zamieszaniu uczestniczyli także posłowie PiS – Dariusz Matecki oraz Mariusz Gosek – którzy głośno domagali się wglądu w szczegóły doręczanego pisma.

W sieci na popularności zyskał nawet fragment relacji Republiki z ich udziałem. Widać na nim, jak Gosek próbuje odpowiedzieć na pytanie dziennikarki TVP Info. W tym czasie stojący obok Dariusz Matecki włącza wideo w telefonie. Chodzi o ujęcia z programu "Pytanie na śniadanie", gdy Marzena Rogalska rapowała o rosole. Po tym występie internauci uznali, że TVP odleciało na śniadaniu.

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