Burza po występie Sakiewicza na Jasnej Górze. Paulini zabrali głos. Fot. Shutterstock/Ebielmaj/Wikipedia, montaż: naTemat

Pielgrzymka Klubów "Gazety Polskiej" na Jasnej Górze wywołała spore poruszenie. Wśród uczestników był m.in. Tomasz Sakiewicz z Telewizji Republika. Paulini wydali oświadczenie, w którym odnieśli się do przebiegu wydarzenia. Duchowni są mocno zirytowani.

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W sobotę 14 listopada na Jasnej Górze odbyła się pielgrzymka Klubów "Gazety Polskiej". Wśród uczestników znaleźli się m.in. prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz, pracownik tej stacji Miłosz Kłeczek oraz kapelan prezydenta Karola Nawrockiego ks. Jarosław Wąsowicz.

Pielgrzymka Klubów "Gazety Polskiej" na Jasnej Górze wywołała burzę

Po mszy świętej i akcie zawierzenia Klubów "Gazety Polskiej" Niepokalanemu Sercu Maryi uczestnicy spotkali się w auli o. Augustyna Kordeckiego. W tej części wydarzenia głos zabrali m.in. Sakiewicz, Kłeczek i radna sejmiku łódzkiego z PiS Beata Dróżdż. Ich wystąpienia miały charakter polityczny. Dwa dni później o pracowniku Republiki znów zrobiło się głośno: Kłeczek z zarzutem za wtargnięcie do PK – grozi mu rok więzienia, a on się cieszy.

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Obecność Tomasza Sakiewicza na Jasnej Górze i jego wystąpienie w świątyni odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Na profilu Klubów "Gazety Polskiej" opublikowano nagranie z wydarzenia. Organizatorzy określili je jako "szczególny moment dla całej wspólnoty". Na udostępnionym filmie widzimy przemawiającego prezesa Telewizji Republika. To dla niego gorący czas: TV Republika jest na celowniku prokuratury przez akcję Sakiewicza w Krakowie, a gdy RTV Euro AGD wycofało reklamy z Republiki, Sakiewicz wezwał do bojkotu firmy.

Do sprawy odniósł się m.in. wicepremier Radosław Sikorski. "Następny Kral, Piesiewicz czy Braun?" – napisał w serwisie X. Nawiązał w ten sposób m.in. do afery Zondacrypto. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, Sakiewicz obiecywał Kralowi ułaskawienie – to on ma być "panem X" z przemowy Tuska. Do wpisu Sikorski dołączył zdjęcie ks. Jarosława Wąsowicza i Tomasza Sakiewicza. Kapelan prezydenta od lat organizuje pielgrzymki kibiców do sanktuarium. Podczas jednej z nich Nawrocki z szalikowcami na Jasnej Górze wygłosił kazanie o "normalnej Polsce".

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17 listopada do sprawy odnieśli się paulini. W imieniu przeora Jasnej Góry o. Grzegorza Prusa oświadczenie opublikował rzecznik sanktuarium o. Marcin Ciechanowski. Zakonnicy nie ukrywali, że przebieg spotkania był niezgodny z zasadami obowiązującymi w klasztorze.

"Spotkanie w jego części pozaliturgicznej przebiegło w sposób sprzeczny z charakterem miejsca świętego oraz z zasadami obowiązującymi w Sanktuarium. Padły na nim wypowiedzi o charakterze politycznym. Jasna Góra kategorycznie odcina się od tych treści" – przekazał rzecznik.

Paulini zaznaczyli, że wypowiedzi uczestników nie były uzgadniane i nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko klasztoru. Wyrazili też żal, że do takiej sytuacji doszło na terenie sanktuarium. "Wyrażamy głębokie ubolewanie, że do tego rodzaju incydentu doszło w miejscu tak ważnym dla nas wszystkich. Choć Jasna Góra nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedziane podczas tego spotkania, kierujemy słowa szczerego żalu do wszystkich, którzy zostali dotknięci lub zranieni" – czytamy.

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Oświadczenie paulinów ws. polityki w klasztorze. "Jasna Góra się odcina"

Jak wynika z oświadczenia, organizatorzy nie zastosowali się do wymogów regulaminu Jasnej Góry. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wydarzenia na terenie sanktuarium nie mogą służyć prezentowaniu poglądów politycznych ani szerzeniu wrogości, pogardy i podziałów. Regulamin zabrania również organizowania manifestacji.

Organizatorzy muszą też uzyskać zgodę kustosza na program wydarzenia i listę osób zaproszonych do wystąpień. Działalność mediów na terenie sanktuarium wymaga natomiast uzgodnienia z Biurem Prasowym Jasnej Góry.

"Warunki te nie zostały przez organizatorów spełnione" – przekazali paulini. Zapowiedzieli, że zwrócą się do nich o wyjaśnienia. Przypomnieli również, że w przypadku nieprzestrzegania regulaminu klasztor może odmówić zgody na kolejne wydarzenia.

W oświadczeniu zakonnicy odnieśli się także do zarzutów ws. liturgii w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, że homilię podczas mszy miał wygłosić uczestnik pielgrzymki, który nie jest duchownym.

Paulini zaprzeczyli tym doniesieniom. Wyjaśnili, że jeden z uczestników odczytał fragment Pisma Świętego, co jest zgodne z zasadami Kościoła katolickiego. Homilię wygłosił natomiast kapłan przewodniczący mszy.

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Zakonnicy podkreślili, że ich zastrzeżenia nie dotyczą nabożeństwa ani aktu zawierzenia dokonanego przez pielgrzymów. Krytyka odnosi się wyłącznie do spotkania, które odbyło się po zakończeniu części religijnej.

Na koniec paulini zaapelowali, by nie wykorzystywać autorytetu Jasnej Góry do celów politycznych. Zwrócili się również o powstrzymanie ataków na klasztor i uczestników pielgrzymki. "Jasna Góra ma jednać, a nie dzielić. Od wieków jest duchową stolicą Polaków i należy do wszystkich, bez względu na ich poglądy" – podkreślili. Zaznaczyli, że sanktuarium powinno pozostać otwarte dla wiernych o różnych przekonaniach, ale nie może stać się miejscem politycznych sporów.