Polacy wystawili rachunek Sakiewiczowi Fot. Shutterstock

Ponad połowa Polaków negatywnie ocenia sposób, w jaki TV Republika relacjonowała zamach w Krakowie. W sondażu SW Research dla rp.pl między pozytywnymi a krytycznymi ocenami słów Tomasza Sakiewicza zieje przepaść. Stacja od tygodnia mierzy się z konsekwencjami: śledztwem prokuratury, tysiącami skarg do KRRiT i odpływem reklamodawców.

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Do zamachu w Krakowie doszło w sobotę 7 listopada. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych (większość wciąż przebywa w szpitalach). Zamachowca powstrzymało dwóch policjantów, Jakub Kulik i Artur Morański, którzy sami zostali ciężko ranni w wymianie ognia. Sprawca zmarł w szpitalnej sali dwa dni później.

Tomasz Sakiewicz oburzył relacją z Krakowa. Polacy ocenili w sondażu jego słowa o policjantach

Tomasz Sakiewicz znalazł się na Rynku przypadkiem: nieopodal odbywał się protest Klubów Gazety Polskiej przeciwko zmianom w Trybunale Konstytucyjnym. Niemal od razu zaczął relacjonować wydarzenia na antenie. Przekonywał widzów, że "na miejscu nie ma policji, gdyż prawdopodobnie wszystkie jej rezerwy zostały wywiezione do Warszawy", czyli pod TK. Mówił też, że "nie widać ani jednego policjanta, widać za to bardzo agresywnych ludzi".

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Problem w tym, że tuż za plecami naczelnego Republiki, w kadrze, pracował nieumundurowany policjant z odblaskową opaską z napisem "POLICJA", a policjanci podjęli walkę z zamachowcem już trzy minuty po zgłoszeniu. Polska Policja szybko wypunktowała dziennikarza, któremu wtórował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Sakiewicz twierdził również, że "wiadomo, że brali udział w tym jacyś cudzoziemcy". Tymczasem sprawcą był Polak, który według dotychczasowych ustaleń działał sam.

W sondażu SW Research dla rp.pl zapytano Polaków wprost, jak oceniają sposób, w jaki TV Republika i jej naczelny relacjonowali zamach. Negatywnie ocenia Sakiewicza 53,7 proc. badanych, a pozytywnie zaledwie 14,5 proc. To prawdziwa przepaść. Zdania nie ma 10,5 proc. respondentów, a 21,4 proc. przyznaje, że nie wie, jak ta relacja wyglądała.

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– Negatywne oceny częściej wyrażają osoby w wieku 50 lat i więcej (59 proc.). Krytyczne opinie częściej pojawiają się również wśród osób z wyższym wykształceniem (58 proc.), respondentów o dochodach 5001–7000 zł netto (62 proc.) oraz mieszkańców miast liczących 200–499 tys. mieszkańców (66 proc.) – komentuje dla Rzeczpospolitej Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

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Republika ma na karku prokuraturę, KRRiT i uciekających reklamodawców

Sondaż to kolejny cios dla stacji. 12 listopada Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie wypowiedzi na antenie Republiki. Chodzi o zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania (grozi za to do roku więzienia) oraz o publiczne znieważenie grupy ludności lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej (do trzech lat).

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Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło ponad 5 tys. skarg na relację stacji, a przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak uruchomiła już działania wyjaśniające. Skargę złożyli także związkowcy z Policyjnej Solidarności.

Od Republiki odwracają się również reklamodawcy. Najpierw emisję spotów wstrzymała sieć RTV Euro AGD (Sakiewicz wezwał już do bojkotu firmy), potem Mastercard, a teraz dołączył do nich chiński koncern motoryzacyjny Chery. Firma przekazała, że zależy jej, by "reklamy pojawiały się w otoczeniu, które szanuje odbiorców".