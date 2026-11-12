Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypowiedzi na antenie TV Republika po zamachu w Krakowie. Fot. shutterstock

Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie wypowiedzi, które padły na antenie Telewizji Republika po zamachu terrorystycznym w Krakowie. W komunikacie mowa o przestępstwie m.in. zniesławienia.

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Przypomnijmy, że sprawa dotyczy relacji Tomasza Sakiewicza. Naczelny TV Republika, który był niedaleko miejsca tragedii w Krakowie, patrzył prosto w obiektyw i z grobową miną pytał: "Gdzie jest policja?". A potem z pełnym przekonaniem brnął w narrację, że na miejscu nie ma ani jednego mundurowego, ponieważ "wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy".

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. wypowiedzi na antenie TV Republika po zamachu w Krakowie

Przechodzący obok mężczyzna nie wytrzymał tyrady Sakiewicza, rzucając prosto w kadr: "Co za bzdury pan gadasz!". Szef TV Republika, niewzruszony tym faktem, kontynuował, przekonując, że "nie widać ani jednego policjanta, widać za to bardzo agresywnych ludzi". Sakiewicz mówił też, że za strzelaninę miała odpowiadać "jakaś grupa cudzoziemców", co – podobnie jak teza, że w Krakowie nie było policji – nie okazała się prawdą. Wywołało to ogromne oburzenie nie tylko w środowisku dziennikarskim i politycznym. Nawet reklamodawcy zaczęli odcinać się od stacji – RTV Euro AGD wycofało reklamy z Republiki. Z kolei KRRiT wzięła się za TV Republikę po ponad 5 tys. skarg.

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Tymczasem Prokuratura Okręgowa w Krakowie wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że rozpoczęła "śledztwo w sprawie wypowiedzi na antenie Telewizji Republika po zamachu terrorystycznym w Krakowie".

"W dniu 12 listopada 2026 roku prokurator 2 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie wszczął śledztwo w sprawie o przestępstwo z art. 212 par. 2 i art.257 par.1 k.k." – dodano. Pierwszy z przytoczonych artykułów Kodeksu karnego dotyczy zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania. Natomiast drugi mówi o "publicznym znieważeniu grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości".

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Reporterka Polsat News Klaudia Syrek dowiedziała się, że prokuratura zajęła się tą sprawą po tym, jak wpłynęło do nich kilka zawiadomień, w tym złożonych przez osoby prywatne. Śledczy wstępnie zapoznali się również z materiałami medialnymi.

Policja w TV Republika. Pismo z żądaniem wydania nagrania

Tego samego dnia, w czwartek 12 listopada służby pojawiły się w siedzibie Telewizji Republika. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości poszli tam z zamiarem przekazania szefostwu stacji dokumentu z żądaniem wydania zapisu rejestrowego i dokumentacji koncesyjnej z 16 października. Chodzi o nagrania spod Trybunału Konstytucyjnego.

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Policja potwierdziła, że działania przeprowadzono na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Chodzi o postępowanie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw na szkodę policjantów oraz premiera i dotyczy wydarzeń, do których doszło w połowie października przed TK. Jak pisaliśmy w naTemat, Republika i PiS przegięli ze szczuciem na policję. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński złożył zawiadomienie do prokuratury.