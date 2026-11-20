Ewakuacja kontroli lotów w Jasionce. Wstrzymano loty. Fot. Shutterstock/Solar 760L Foto

W piątek, 20 listopada 2026 roku ewakuowano wieżę kontroli lotów na lotnisku w Jasionce w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza nad polskim niebem. Sytuacja jest dynamiczna.

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Minister Dariusz Klimczak poinformował na platformie X, że dziewięć osób, wśród których znalazło się sześciu pracowników operacyjnych, trafiło do doraźnego miejsca schronienia, a operacje lotnicze tymczasowo wstrzymano.

Pilna ewakuacja na lotnisku w Jasionce

Decyzja władz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o czasowym opuszczeniu wieży kontroli lotów w Jasionce zapadła niezwłocznie po porannym zagrożeniu dla polskiej przestrzeni powietrznej. Według komunikatów PAŻP prace lotniska wstrzymano około godziny 6:40.

To pierwsza taka ewakuacja w historii Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów. Samo lotnisko było już jednak wcześniej zamykane – kiedy pojawiły się rosyjskie drony na terenie Polski, zamknięto cztery lotniska, w tym Jasionkę. Port ma też szczególne znaczenie strategiczne, o czym pisaliśmy w tekście "Francuzi przejmą niebo nad Rzeszowem. Prawica jeszcze nie ochłonęła po Niemcach".

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Z perspektywy podróżnika taka przerwa to nie zwykłe opóźnienie pogodowe czy usterka techniczna samolotu. To natychmiastowe wstrzymanie obsługi ruchu ze względów bezpieczeństwa. W takich momentach pasażerowie znajdujący się w terminalu muszą liczyć się z nagłymi zmianami w siatce połączeń, oczekiwaniem na decyzje przewoźników oraz ścisłym stosowaniem się do komunikatów obsługi portu i służb.

Pilny komunikat ministra: Lotniska w Rzeszowie i Lublinie ponownie zamknięte

Loty wznowiono kilkanaście minut po godzinie 8, jednak po godzinie 9 minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował na platformie X, że w związku z operowaniem lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie-Jasionce oraz w Lublinie zostały ponownie zamknięte dla ruchu cywilnego.

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Wydarzenia w Jasionce zbiegły się z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. W tym samym czasie nastąpiła aktywacja sił obrony powietrznej. Szczegóły opisujemy w tekście "Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Alert RCB w 42 powiatach".

Jak przekazywał minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wcześniej podobne ewakuacje wieży kontroli lotów zdarzały się dwukrotnie w porcie lotniczym w Lublinie, natomiast w Rzeszowie-Jasionce taki krok podjęto po raz pierwszy. Oba porty regularnie wstrzymują operacje przy wzmożonej aktywności wojska – tak było m.in. pod koniec września, gdy pisaliśmy: "Alert RCB na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wojsko w powietrzu, 2 lotniska zamknięte".

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Równolegle służby i wojsko sprawdzały doniesienia o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, m.in. w okolicach Rudnika nad Sanem oraz powiatu biłgorajskiego. Dla osób wybierających się w podróż samochodem, pociągiem lub samolotem po południowo-wschodniej Polsce oznacza to konieczność śledzenia bieżących komunikatów RCB oraz przewoźników przed wyjściem z domu.

Wstrzymane loty. O czym każdy podróżnik musi bezwzględnie pamiętać?

Kiedy służby ogłaszają alerty lub wstrzymują operacje lotnicze, najlepszą strategią jest bieżące sprawdzanie powiadomień w telefonie, kontakt z linią lotniczą lub biurem podróży. Nie należy podejmować nieprzemyślanych decyzji o ruszaniu w nieznane kierunki bez potwierdzenia sytuacji.

Dobrze mieć przy sobie naładowany powerbank, aktualne bilety i dokumenty w jednym miejscu oraz zapasowy plan na wypadek kilkugodzinnego postoju na lotnisku lub dworcu. Warto też wiedzieć, jak wygląda odszkodowanie za opóźniony lot – wyrok TSUE pokazał, że przy okolicznościach nadzwyczajnych pasażerowie mogą odejść z niczym.