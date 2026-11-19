Trump wylatywał z Chin i zadzwonił do Europy. Tusk zdradza, co usłyszeli przywódcy Fot. KPRM

Donald Tusk wziął udział w berlińskim spotkaniu przywódców państw wspierających Ukrainę, podczas którego połączono się z wracającym z Chin prezydentem Stanów Zjednoczonych. Szef polskiego rządu przyznał, że choć wypowiedź Donalda Trumpa po spotkaniu z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem niosła nutę optymizmu, przywódcy na sali pozostają sceptyczni wobec deklaracji Kremla.

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Czwartkowe spotkanie tzw. koalicji chętnych w Berlinie przyniosło długo wyczekiwaną relację z rozmów na linii Waszyngton–Pekin–Moskwa. Jak informuje Onet, premier Donald Tusk podczas briefingu prasowego po zakończeniu obrad przekazał, że uczestnicy szczytu połączyli się telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który właśnie wylatywał z Chin po spotkaniu z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem oraz prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W Shenzhen Trump, Putin i Xi przy jednym stole zasiedli po raz pierwszy w historii.

Szczyt koalicji chętnych w Berlinie. Tusk relacjonuje rozmowę z Trumpem

Według relacji szefa polskiego rządu amerykański przywódca podzielił się z europejskimi partnerami swoimi ocenami po rozmowach w Chinach. Choć przekaz z Białego Domu miał łagodny ton, reakcja przywódców zgromadzonych w stolicy Niemiec była powściągliwa.

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– Mieliśmy połączenie z prezydentem Trumpem, który właśnie wylatywał z Chin i zrelacjonował nam swoje wrażenia po spotkaniu z prezydentami Xi i Putinem. Wygłosił słowa, które brzmiały dość optymistycznie. Chociaż muszę powiedzieć, że na sali przyjęto je bardzo ostrożnie – podkreślił Donald Tusk podczas konferencji prasowej cytowanej przez Onet.

Dodał, że "wiara Trumpa w Moskwę, w dobrą wolę Putina jest chyba niezachwiana, chociaż na razie żadne fakty tego nie potwierdzają".

Lider Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę, że na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat wielokrotnie padały ze strony Władimira Putina deklaracje o rzekomej gotowości do zakończenia wojny w Ukrainie, jednak do tej pory nie przełożyły się one na żadne realne kroki ze strony Kremla. Optymizm Trumpa jest zadziwiający – jeszcze rano cały w skowronkach na spotkaniu z Putinem nazywał rosyjskiego dyktatora swoim przyjacielem.

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Trzy sygnały ze szczytu koalicji chętnych w Berlinie

Gospodarzem berlińskiego spotkania kilkudziesięciu przywódców był kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Oprócz Donalda Tuska w rozmowach wzięli udział m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premier Czech Andrej Babiš.

Ze szczytu mają popłynąć trzy kluczowe komunikaty dotyczące dalszej strategii wobec Ukrainy. Chodzi o potwierdzenie gwarancji dalszego wsparcia finansowego dla wysiłku obronnego Ukrainy w przyszłym roku. To kontynuacja wcześniejszych decyzji – wiosną Unia pożyczyła Ukrainie 60 miliardów euro na broń, co ma być zrealizowane do końca 2027 roku. Kolejną sprawą ma być deklaracja gotowości europejskich partnerów do negocjowania trwałego i sprawiedliwego pokoju, przy czym punktem wyjścia dla jakichkolwiek ewentualnych ustaleń terytorialnych miałby być obecny przebieg linii frontu.

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Trzecia kwestia dotyczy przyszłości. Chodzi o oferty gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa po ustaniu walk.

Tusk wbija szpilę Nawrockiemu przed piątkową uroczystością w Pałacu Prezydenckim

Podczas powrotu na pokładzie rządowego samolotu z Berlina do Warszawy premier Donald Tusk wbił szpilę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Nawiązał do zaplanowanej na piątek (20 listopada) uroczystości w Pałacu Prezydenckim, podczas której głowa państwa ma wręczyć nominację na stanowisko wicepremiera ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu (wraz z powołaniem Agnieszki Bartol na funkcję minister funduszy i polityki regionalnej). Po tygodniach czekania Nawrocki wreszcie okazał się łaskawy dla Tuska – wniosek w sprawie Domańskiego trafił do Pałacu jeszcze 20 października.

Tusk z ironią stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że sam jest ciekaw przebiegu piątkowej ceremonii i nie wie, czy "Karol okaże się demokratyczny" i pozwoli mu w ogóle dojść do słowa podczas wręczania nominacji.