Andrzej Domański powołany przez prezydenta na wicepremiera. Fot. X/ Kancelaria Prezydenta RP

Andrzej Domański czekał na to 31 dni. 20 listopada prezydent Karol Nawrocki w końcu powołał go na stanowisko wicepremiera. Natomiast Agnieszkę Bartol na nową ministrę funduszy. Cała uroczystość trwała zaledwie kilka minut.

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Domański o awansie wiedział już od 20 października. Wtedy – w dniu, gdy Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra finansów – premier Donald Tusk podpisał jego nominację. – W związku z tym, że tak bardzo doceniliście Andrzeja Domańskiego, złożę wniosek do prezydenta o mianowanie go na wicepremiera polskiego rządu – ogłaszał szef rządu.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził otrzymanie wniosku 22 października. Tego samego dnia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz trzasnęła drzwiami w rządzie Tuska i odeszła z gabinetu. Jeszcze w październiku do Kancelarii Prezydenta trafił kolejny dokument ws. nominacji. Agnieszka Bartol została wyznaczona na następczynię Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisku ministry funduszy i polityki regionalnej.

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Kolejny ruch należał do Kancelarii Prezydenta. Wszyscy z niecierpliwością czekali, co dalej. Szef KPRP Zbigniew Bogucki pytany, dlaczego to wszystko tak długo trwa, zganił winę na aferę z TK. – Ta zmiana dawno by się dokonała, gdyby w nocy z 30 na 31 października Donald Tusk nie wszedł brutalnie do Trybunału Konstytucyjnego, nie postawił tam kordonów policji, nie dokonał tego brutalnego zamachu na konstytucyjny organ – przekonywał.

Długie oczekiwania, a technicznie uroczystość zajęła kilka minut

W końcu jednak Nawrocki zrobił się łaskawy dla Tuska. Ogłoszono, kiedy skończy z obstrukcją. "W piątek o godzinie 11.00 Prezydent RP Karol Nawrocki dokona zmian w składzie Rady Ministrów" – czytaliśmy w komunikacie. I tak też się stało. 20 listopada w Pałacu Prezydenckim pojawili się Domański, Bartol oraz prezydent z członkami swojej Kancelarii.

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Cała uroczystość trwała zaledwie kilka minut. Najpierw prezydent wręczył nominację, a później powołani na nowe stanowiska członkowie rządu wygłosili rotę przysięgi i złożyli pod nią swój podpis.

– Obejmując urząd wiceprezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem – odczytał Domański. Ani prezydent, ani żaden z członków rządu nie wygłosili przemówień.

Głos zabrał Tusk. "Andrzej Domański i Agnieszka Bartol będą pracować dla Polski w nowych rolach"

Gdy było już po wszystkim, na profilu Donalda Tuska na platformie X pojawiła się nowa publikacja. "Andrzej Domański i Agnieszka Bartol będą pracować dla Polski w nowych rolach. Jedziemy dalej" – napisał premier i załączył wspólne zdjęcie.

Na wcześniejszym briefingu szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker powiedział, że wydarzenie z wręczeniem nominacji dla prezydenta ma charakter techniczny. I oświadczył, że gdyby decyzja zależała od Nawrockiego, to "awansu dla ministra Domańskiego by nie było".

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