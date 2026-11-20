Domański od 31 dni czeka na nominację Nawrockiego. Dziś chwila prawdy Fot. Shutterstock

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ma zostać wicepremierem. Na awans czeka od 20 października, kiedy premier Donald Tusk podpisał wniosek w tej sprawie. 22 października Kancelaria Prezydenta potwierdziła otrzymanie wniosku, ale przez miesiąc nic z nim nie zrobiła. Czy dziś to się zmieni? – W piątek o godzinie 11.00 Prezydent RP Karol Nawrocki dokona zmian w składzie Rady Ministrów – ogłosił rzecznik prezydenta.

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Na nominacje czekają dwie osoby. To Agnieszka Bartol, która ma zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na stanowisku minister funduszy i polityki regionalnej, oraz Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, który już miesiąc czeka na decyzję prezydenta ws. nominacji na wicepremiera.

Piątek, godzina 11.00. "Prezydent RP Karol Nawrocki dokona zmian w składzie Rady Ministrów"

Wiadomo, że uroczystość wręczenia nominacji ma odbyć się dziś, 20 listopada, o godz. 11.00. Informując o wydarzeniu, rzecznik prezydenta, nie powiedział jednak, o kogo chodzi.

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"Dziś pewne jest jedno. W piątek o godzinie 11.00 Prezydent RP Karol Nawrocki dokona zmian w składzie Rady Ministrów. O ich skali zdecyduje Parlament podczas dzisiejszego głosowania" – przekazał na X Rafał Leśkiewicz w dniu, kiedy Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska.

Komunikat w tej sprawie widnieje też na stronie prezydent.pl. – Rządzący próbowali nas przekonywać w ostatnich dniach, że Prezydent zapewne nie dokona tych zmian, że nie odpowie na wniosek premiera. To była taka próba budowania kolejnej fałszywej narracji przez Donalda Tuska i jego ministrów, jego przybocznych – mówił Leśkiewicz 17 listopada w rozmowie z prawicową stacją wpolsce24.

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Polska czeka więc na nominacje i komentuje. Czy nic się nie zmieni? Jak będzie wyglądała uroczystość? Czy przekształci się w polityczny spektakl, podobnie jak 11 listopada, gdy Karol Nawrocki wykorzystał obchody Święta Niepodległości, by publicznie skrytykować ministra finansów Andrzeja Domańskiego? – Chciałbym pana ministra Domańskiego prosić o lepszą pracę dla Rzeczpospolitej Polskiej – uderzył wtedy Nawrocki.

"PiS liczy, że Karol Nawrocki upokorzy ministra w rządzie Tuska" – pisze po rozmowach z politykami PiS przed piątkową uroczystością publicysta "Newsweeka" Jacek Gądek.

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Minister Andrzej Domański czeka na tekę wicepremiera od 20 października

O zaproszenie na uroczystość minister Domański pytany był 17 listopada w "Faktach po Faktach" w TVN24. – Ja takiego zaproszenia nie otrzymałem jeszcze. Natomiast z tego, co wiem, takie zaproszenie, taka informacja dotarła już do kancelarii premiera – odpowiedział.

Powiedział też, że on tą sprawą tak bardzo nie żyje i że "to nie jest najważniejsza sprawa na świecie". – Ważniejsze są ustawy, z którymi idziemy do przodu. Ważniejsze jest to, aby pan prezydent w końcu podpisał ustawę, dzięki której 3,5 miliona Polaków będzie miało niższy podatek w przyszłym roku. Ważniejsze jest to, aby pan prezydent podpisał ustawę, dzięki której przedsiębiorstwa energochłonne zapłacą niższe rachunki za energię w przyszłym roku – mówił.

Domański czeka na awans od 20 października. Wtedy – w dniu, gdy Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra finansów – premier Donald Tusk podpisał wniosek w tej sprawie. Na atak PiS, który zarzuca Domańskiemu zadłużenie państwa, szef rządu odpowiedział tak:

– W związku z tym, że tak bardzo doceniliście Andrzeja Domańskiego, złożę wniosek do prezydenta o mianowanie go na wicepremiera polskiego rządu.

Przypomnijmy, co działo się dalej.

"Takiej sytuacji jeszcze nie było, żeby prezydent zwlekał z powołaniem ministra na wicepremiera"

Leśkiewicz potwierdził otrzymanie wniosku 22 października. – Mamy chwilę czasu, nie ulegamy presji – stwierdził.

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Tego samego dnia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz trzasnęła drzwiami w rządzie Tuska i odeszła z gabinetu. Pięć dni później rzecznik Nawrockiego oświadczył, że w związku z tym prezydent czeka na kolejny wniosek dotyczący powołania nowego ministra, który ją zastąpi. Wtedy, jak przekazał w Polsat News, w ramach jednego wydarzenia dojdzie do zmian w składzie Rady Ministrów.

– Kiedy wniosek skieruje Prezes Rady Ministrów o zmianę w składzie Rady Ministrów, Prezydent oczywiście postępuje zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z Konstytucją i dojdzie do aktu powołania na stanowisko wicepremiera – zapowiedział.

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Do tej pory jednak do tego nie doszło.

– Takiej sytuacji jeszcze nie było, żeby prezydent zwlekał z powołaniem ministra na wicepremiera oraz odwołaniem członka rządu i powołaniem nowego. Sytuacja wygląda kuriozalnie. Prezydent nie wypełnia swojej prerogatywy – komentował na początku listopada w rozmowie z "Rz" rzecznik rządu Adam Szłapka.

Wcześniej Sikorski jednym wpisem wbił Nawrockiemu szpilę, przypominając, że prezydent powołuje na wniosek, "a nie wedle własnego widzimisię".

Dalsza część artykułu poniżej.

Bogucki: Ta zmiana dawno by się dokonała, gdyby w nocy z 30 na 31 października Donald Tusk nie wszedł brutalnie do TK

W międzyczasie, pod koniec października do Kancelarii Prezydenta trafił z kolei wniosek ws. nominacji dla przedstawicielki Polski przy UE – Agnieszki Bartol na ministrę funduszy i polityki regionalnej. Z nim również do dziś nic się nie działo.

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Dlaczego to wszystko tak długo trwa?

Gdy dziennikarze zapytali o to szefa Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki odpowiedział im: – Ta zmiana dawno by się dokonała, gdyby w nocy z 30 na 31 października Donald Tusk nie wszedł brutalnie do Trybunału Konstytucyjnego, nie postawił tam kordonów policji, nie dokonał tego brutalnego zamachu na konstytucyjny organ.

Bogucki powiedział też, że "nie ma terminu dla decyzji pana prezydenta". – Czy pokażecie mi państwo przepis, który nakazuje głowie państwa podjąć decyzję w tym zakresie w jakimś terminie? – zapytał.

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