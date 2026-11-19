Nawrocki zawetował ustawę o DSA. Rząd ma plan na to, co dalej. Fot. shutterstock

Prezydent Karol Nawrocki drugi raz zawetował ustawę o usługach cyfrowych (DSA). Zaczęły pojawiać się pytania, co dalej. Okazuje się, że rząd ma już pewien plan. W tle chodzi o pewne zmiany i nowe regulacje.

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W piątek 13 listopada prezydent Karol Nawrocki ogłosił weto, o którym długo będzie głośno. Dotyczyło ono bowiem ustawy mającej wdrożyć w Polsce część unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA) i umożliwić dzięki temu szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie.

Prezydent grzmiał jednak o "widmie urzędnika cenzora" i nie złożył pod ustawą swojego podpisu. Decyzja Karola Nawrockiego wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Głos w tej sprawie zabierał m.in. Radosław Sikorski, który wspominał o "oligarchach internetowych".

Emocje nadal nie opadły. Z jednej strony Pałac zarzuca gabinetowi próbę ograniczenia wolności słowa, z drugiej zaś obóz rządzący twierdzi, że Karol Nawrocki – zasłaniając się troską o swobodę wypowiedzi – przyzwala na rozwój internetowych patologii i naraża najmłodszych internautów. Pierwsza dama Marta Nawrocka broni weta prezydenta, a premier Donald Tusk wbija kolejną szpilę Nawrockiemu ws. weta.

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Weto prezydenta ws. DSA i co dalej?

Jak ustalił portal WP, rząd ma już pewien plan, co będzie się działo, po wiecie prezydenta. Parlamentarzyści mają wrócić do tej sprawy w styczniu. Do tego czasu planują zorganizować konsultacje.

– Jeszcze w grudniu rozpoczynamy proces związany z przyjęciem nowych przepisów o bezpieczeństwie w internecie. Po pierwsze, mam nadzieję na prezydencką odpowiedź wskazującą dokładnie, które przepisy prezydentowi się nie podobają. Po drugie, będzie wysłuchanie publiczne i spotkanie z organizacjami społecznymi, żeby wskazać, jak powinna wyglądać ewentualnie uzupełniona ustawa. Sama ustawa będzie złożona po Nowym Roku – powiedział Krzysztof Gawkowski w rozmowie ze wspomnianym serwisem.

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Przedstawiciele koalicji rządowej uważają, że pola do większych zmian już tutaj nie ma – jedynie ewentualne korekty mogłyby polegać na przeniesieniu kolejnych kategorii nielegalnych materiałów ze ścieżki administracyjnej (szybkiego blokowania przez UKE lub KRRiT z możliwością złożenia sprzeciwu do sądu) na ścieżkę sądową.

Zmiana ws. art. 119 i rozszerzenie o kolejne regulacje

Planują przenieść ze ścieżki administracyjnej na sądową czyn z art. 119. Kodeksu karnego. Mowa tutaj o "stosowaniu przemocy lub groźby karalnej ze względu na rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, wyznanie bądź bezwyznaniowość i przynależność polityczną". Miałoby to nawiązywać do gróźb i nękania w mediach społecznościowych.

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Niektórzy z obozu rządzącego uważają, że taki ruch też niewiele da i prezydent znów zawetuje zmiany. – Prezydencki minister Bogucki chciał przeniesienia art. 256 i 257 na ścieżkę sądową. Stało się tak, a prezydent i tak zawetował. Możliwości jest sporo, ale zawsze mogą pojawić się kolejne zastrzeżenia – ocenił kolejny rozmówca.