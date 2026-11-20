Nowy sondaż, w którym Polacy ocenili, czy obecna koalicja rządząca utrzyma władzę. Fot. shutterstock / montaż: naTemat

W najnowszym sondażu pracowni SW Research na zlecenie Onetu sprawdzono, jaka część ankietowanych uważa, iż obecna koalicja rządząca utrzyma władzę po wyborach. Okazuje się, że wyniki nie są optymistyczne dla KO, Lewicy, PSL i Polski 2050. 43,7 proc. jest tu kluczowe.

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Pracownia SW Research w dniach 17 i 18 listopada zapytała respondentów o to, czy obecna koalicja rządząca zdoła utrzymać władzę po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Wyniki nowego sondażu. KO, PSL, Lewica i Polska 2050 będą zawiedzione

Z uzyskanych deklaracji wynika, że 43,7 proc. ocenia, iż obóz rządzący nie ma na to realnych szans, więc po nowym sondażu Tusk ma powód do nerwów. Odmiennego zdania jest 36,1 proc. ankietowanych, którzy wierzą w dalsze rządy obecnej większości. Co piąty uczestnik badania (20,2 proc.) wybrał odpowiedź "trudno powiedzieć".

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Rozkład głosów nieco różni się też pod względem płci odpowiadających. Wprawdzie zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn przeważa sceptycyzm wobec przyszłości obecnego gabinetu (odpowiednio 42,5 proc. oraz 45 proc.), to jednak wyraźna dysproporcja widoczna jest w grupie optymistów – w utrzymanie władzy przez koalicję wierzy 31,1 proc. kobiet i 41,5 proc. mężczyzn.

Wiek ankietowanych też miał znaczenie. Najwyższy odsetek wskazań pozytywnych odnotowano wśród osób do 24. roku życia – 41,3 proc. z nich przewiduje dalsze rządy obecnej koalicji. 36,4 proc. jest przeciwnego zdania, a 22,3 proc. nie ma wyrobionej opinii.

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Z kolei najwyższy odsetek ocen negatywnych dotyczy osób w przedziale od 35 do 49 lat: w tej grupie 51,9 proc. respondentów nie widzi szans na kontynuację rządów obecnej koalicji, 29 proc. dopuszcza taki scenariusz, natomiast 19,1 proc. wskazało wariant "trudno powiedzieć".

W innych sondażach KO wygrywa, ale jest haczyk

Dodajmy, że mimo tego sondażu w mediach regularnie pojawiają się rezultaty badań pokazujących, kto wygra wybory parlamentarne 2027. Wynika z nich, że Koalicja Obywatelska wprawdzie zajmie pierwsze miejsce w kolejnych wyborach, to nie zdoła sformować większości.

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Kilka dni temu Onet przedstawił wyniki sondażu, według którego KO uzyskałaby 33 proc. poparcia. Na drugiej pozycji znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 21,5 proc., a trzecie miejsce przypadło Konfederacji (12,9 proc.). Próg wyborczy przekroczyłyby również Konfederacja Korony Polskiej (8,8 proc.) oraz Lewica (6,5 proc.). Poza parlamentem znalazłyby się natomiast ugrupowania: Rozwój Plus (4,9 proc.), Razem (3,9 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.).

Redakcja Onetu przygotowała również symulację podziału mandatów sejmowych. Z wyliczeń tych wynika, że KO mogłaby liczyć na 198 miejsc, PiS na 131, Konfederacja na 66, Konfederacja Korony Polskiej na 46, a Lewica na 19. W takim układzie KO i Lewica dysponowałyby łącznie 217 głosami – to o 14 mandatów za mało, aby uzyskać bezwzględną większość. Przy takim wyniku w Polsce może dojść do zmian u steru władzy.