Najnowszy sondaż wskazał, co Polacy sądzą o projekcie PSL ws. resetu Trybunału Konstytucyjnego. Fot. Shutterstock.com

W najnowszym sondażu Polacy wypowiedzieli się na temat pomysłu Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie przeprowadzenia tzw. resetu Trybunału Konstytucyjnego. Jak się okazało, największy sprzeciw wobec propozycji ludowców wyrażają wyborcy partii współtworzących z PSL rząd.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił 5 listopada nowy projekt PSL, który miałby rozwiązać narastający spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Polegałby on na przeprowadzeniu tzw. resetu składu TK, czyli wygaszeniu mandatu obecnych sędziów TK i powołaniu nowego, "naprawczego" składu.

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, co sądzą o nowym pomyśle ludowców.

Sondaż ws. resetu Trybunału Konstytucyjnego. Wyborcy koalicji rządzącej przeciwko propozycji PSL

Polacy są dość równomiernie podzieleni w sprawie propozycji PSL. Nieznacznie więcej jest przeciwników resetu TK, czyli 47,7 proc. Wśród nich 30,9 proc. badanych wybrało opcję "zdecydowanie nie", natomiast 16,8 proc. wskazuje, że "raczej nie" popiera tej propozycji.

REKLAMA

Z kolei 44,2 proc. respondentów podchodzi przychylnie do resetu. Wśród tej grupy 25 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 19,2 proc. "raczej tak". Jednoznacznego zdania w tej sprawie nie ma 8,1 proc.badanych.

Ciekawiej robi się jednak przy szczegółowej analizie preferencji politycznych ankietowanych. Zgodnie z sondażem, aż 65 proc. wyborców obozu rządzącego (Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050) jest przeciwna propozycji ugrupowania współtworzącego rząd. Reset w tej grupie popiera jedynie 33 proc. ankietowanych, a 2 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Jak zresztą pisaliśmy już w naTemat: Tusk wskazał, jak w prosty sposób rozwiązać spór o TK i wystarczyło mu 5 zdań, by przekonywać, że nie wymaga to zmian w Konstytucji.

REKLAMA

PSL może za to liczyć na poparcie swojego planu przez wyborców ugrupowań tworzących opozycję (Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Rozwój Plus i Razem). W tej grupie za resetem opowiada się 51 proc. respondentów, a przeciwko 44 proc. Z kolei zdania nie ma w tej kwestii 5 proc. Sam Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się już zresztą ze Sławomirem Mentzenem, a tematem ich rozmów miał być właśnie TK.

Na czym polega projekt PSL w sprawie resetu TK?

Władysław Kosiniak-Kamysz, tłumacząc na początku listopada założenia projektu PSL, wskazywał, że na mocy zmian w Konstytucji miałoby dojść do wygaszenia mandatów urzędujących sędziów TK i nadania im statusu sędziów w stanie spoczynku.

REKLAMA

– Na mocy tej ustawy wyłonimy nowy, jednorazowy skład TK, taki naprawczy. On będzie na określone kadencje 3, 5 i 9 lat. Później wrócimy do sposobu wyłaniania już dzisiaj opisanego w Konstytucji lub lepszego, jeżeli będzie taka większość. My nie chcemy naprawić całego świata. Oczekiwane jest uspokojenie sytuacji i naprawienie jej na najbliższy czas – tłumaczył szef MON podczas Kongresu Polskiego Samorządu.

Jak zaznaczył, droga do osiągnięcia porozumienia w tej sprawie nie będzie łatwa, dlatego zaapelował do wszystkich sił politycznych o podpisanie projektu ustawy PSL.

– Trzeba zebrać 92 podpisy. Ze wstępnych deklaracji są podpisy PSL, jesteśmy po bardzo dobrej rozmowie ze środowiskiem Szymona Hołowni, potrzeba kolejnych. Zwracam się do wszystkich sił politycznych, oczywiście w pierwszej kolejności do tych, z którymi współpracujemy od lat, o podpisanie tego projektu ustawy o zmianie Konstytucji i nie tylko mówienia o resecie TK, ale wdrożenia go w życie. Zwracam się do formacji opozycyjnych, które deklarowały chęć zmiany Konstytucji, tu szczególnie mówię o Konfederacji, ale również o Rozwoju Plus, którzy mówili, że taka potrzeba jest w ich mniemaniu – apelował Kosiniak-Kamysz.

REKLAMA

O wygaszeniu kadencji wszystkich sędziów, przy jednoczesnym uznaniu ich wyboru na sędziów TK, miałoby zadecydować Zgromadzenie Narodowe uchwałą co najmniej 3/5 głosów ustawowej liczby członków, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Następnie sędziowie ci przeszliby w stan spoczynku, a na mocy zmian w konstytucji wybrano by nowy skład Trybunału. W jaki sposób miałoby dojść do ich wyłonienia?

"Nowi sędziowie powinni zostać wybrani przez Zgromadzenie Narodowe, na wniosek Marszałka Sejmu wskazującego kandydatów, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ogólnokrajowych organów samorządów prawniczych, za uprzednią zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej" – tłumaczył szef MON w serwisie X.

REKLAMA