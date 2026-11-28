Cuffing season po polsku, czyli chłopak na święta poszukiwany. Fot. Shutterstock

Kaśka w listopadzie przymyka oko na red flagi na Tinderze, a Dorota pisze do byłego, od którego jeszcze wiosną uciekała. Im bliżej świąt i sylwestra, tym trudniej niektórym singlom pogodzić się z wizją samotnego końca roku. Lęk przed samotnością i presja otoczenia potrafią zmienić nawet tych, którzy na co dzień świetnie odnajdują się w pojedynkę. Co dzieje się z takimi relacjami, gdy opadnie świąteczny kurz?

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Rower. Morsowanie. Kino. Taniec. Spanie w miękkiej piżamie z Hello Kitty zamiast w niewygodnych koronkach. Praca, o którą nikt wreszcie nie jest zazdrosny. Niedzielne popołudnia nad jeziorem zamiast na wymuszonych kawkach u teściowej. Choćby nawet mgła wisiała jak w skandynawskim kryminale.

Kaśka jednym tchem wymienia wszystkie swoje przyjemności i zarzeka się, że kocha singielskie życie. Syna odchowała, zamieszkał z dziewczyną. Ona ma 45 lat i zaciera ręce na to, co przed nią. Na liście planów: zdobycie Korony Gór Polski, skok na bungee, podróż do Japonii.

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– Jest mi samej naprawdę dobrze. Po 21 latach małżeństwa i trudnym rozwodzie miałam już dość. A kolejny partner też dał mi popalić. W końcu odkryłam, że najlepiej jest mi samej – przyznaje.

I tak sobie Kaśka to życie smakuje. Aż do października.

Chłopak na święta poszukiwany

Wtedy po długiej przerwie znów loguje się na Tindera. Mężczyznom, których jeszcze latem skreślałaby bez mrugnięcia okiem, zaczyna dawać drugą szansę. Red flagi? Nagle jakby mniej rzucają się w oczy.

Jeszcze w lipcu Kaśka bez wahania odrzucała tych, którzy pozowali ze złowioną rybą, w opisie profilu pisali "szukam normalnej, bez dramatów" albo już w pierwszej wiadomości pytali, czy lubi gotować.

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W listopadzie przesuwa w prawo niemal każdego, kto ma wyraźne zdjęcie. Widzi nadzieję, kiedy ktoś potrafi napisać coś więcej niż "hej, co tam?".

Na początku grudnia wciąga ją to już na dobre. Ściska ją w żołądku, kiedy ogląda świąteczne reklamy i "Listy do M.". Skręca ją, kiedy spotyka znajomych na ulicy: "A ty w święta to co, znów sama? Dobrze, że masz syna i mamę".

– Wiesz, mam wrażenie, że budzę politowanie – opowiada. – Zresztą, co to za radość samej sobie podkładać prezent pod choinkę?

Scenariusz świąt zna na pamięć. Mama westchnie, że Adam był, jaki był, ale jednak mąż. Ona z ojcem przeżyła 50 lat w zgodzie i nie wybrzydzała. A Jacek? Też się nadawał, tylko ta Kaśka zawsze kręci nosem. Na jednego i drugiego.

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Dlatego Kaśka obniża poprzeczkę.

– Rok temu przed świętami poszłam na kawę z facetem, który nawet mi się nie podobał. Na randce opowiadał, jak to żona go zostawiła w skarpetkach i że kobiety lecą tylko na kasę. Potem narzekał na inflację, zarobki, pytał, czy mam swoje mieszkanie, bo on "sponsorować mnie nie będzie". Normalnie to wstałabym od stolika. A tak to siedziałam, uśmiechałam się i łudziłam, że może chociaż na chwilę coś z tego będzie. Ale nie było – przyznaje z gorzkim śmiechem.

W tym roku nie zamierza się poddawać. Z dwoma jeszcze pisze, trzeciego niedługo zobaczy na żywo. Zrobi wszystko, żeby w świąteczny wieczór mieć obok kogoś, z kim będzie mogła popatrzeć na choinkę.

Od stycznia mogę znów cieszyć się wolnością. Ale na czas świąt i sylwestra, chciałabym kogoś mieć. Nie widzę nic fajnego w byciu samej, skoro to czas bliskości i miłości. Kaśka rozwódka

Wizja świąt bez partnera przeraża też Dorotę.

– Wiem, że zarzekałam się, że już nigdy się do niego nie odezwę, ale zmieniłam zdanie – mówi z rozbrajającą szczerością Dorota, która tuż po Święcie Niepodległości napisała do byłego partnera.

Nic to, że jeszcze niedawno nie chciała o nim słyszeć. Spotkała go jednak przypadkiem na ulicy. Wracała roześmiana, w dobrym humorze, po spotkaniu z koleżankami. Wszystkie są w związkach. Nagle dopadła ją myśl, że przed nią jarmarki, świąteczne spotkania, wigilia, a potem powrót do pustego mieszkania, w którym nikt na nią nie czeka.

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– I czułam, jak mi ten uśmiech schodzi z twarzy – wspomina. – Przed nami najpiękniejszy czas świąteczny, a ja sama jak palec.

Damian szedł pochylony, z nosem w telefonie. Nawet jej nie zauważył. Pewnie do kogoś pisał. Dorotę obleciał strach. A jeśli właśnie szuka sobie kogoś nowego?

A przecież zaraz święta, sylwester. Damian będzie trzymał kogoś za rękę przy świątecznym stole, a Dorota sama usiądzie? Co powie rodzicom?

Założenie konta na aplikacji randkowej nie wchodziło w grę.

– Na samą myśl, że znowu mam się wdzięczyć przed obcymi facetami, robiło mi się słabo. Po prostu nie chce mi się już chodzić na randki ani pisać z mężczyznami. Nie mam nawet na to czasu – przyznaje.

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A Damian?

– Miał swoje za uszami, bo nie zostawiłam go bez powodu, ale przynajmniej wiem, czego się po nim spodziewać. Dobrze dogaduje się z moją rodziną. Zawsze z nim przy świątecznym stole było wesoło.

Za Dorotą ledwo co drzwi się zamknęły i napisała do Damiana. Nie o tym, że mają wrócić do siebie i żyć długo i szczęśliwie, ale o tym, czy ma plany na święta. Natychmiast odpisał.

A Dorocie wrócił uśmiech.

Kaśka i Dorota nie są wyjątkami. Przed świętami Bożego Narodzenia część singli, nawet tych zadowolonych ze swojego życia, zaczyna intensywniej rozglądać się za kimś bliskim.

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Na Zachodzie to sezonowe poszukiwanie partnera ma nawet swoją nazwę: cuffing season. Określenie pochodzi od angielskiego handcuffs, czyli kajdanki, i wywodzi się z amerykańskiego slangu. Oznacza skłonność do łączenia się w pary na chłodniejsze miesiące.

W praktyce może to oznaczać częstsze randkowanie, odnawianie dawnych znajomości albo dawanie szansy osobom, które w innych okolicznościach skreślilibyśmy już po pierwszej rozmowie.

Bo wszyscy mają kogoś. A ja?

Dlaczego jednak samotność tak bardzo doskwiera nam właśnie w tym okresie? Czy rzeczywiście brakuje nam drugiego człowieka, czy bardziej boimy się pytań rodziny i poczucia, że wszyscy wokół ułożyli sobie życie?

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Zdaniem Bartłomieja Borysa, psychoterapeuty, psychologa i terapeuty relacji, znaczenie mają zarówno naturalna potrzeba bliskości, jak i presja społeczna, która szczególnie mocno daje o sobie znać przed świętami.

– Właściwie zaraz po Wszystkich Świętych w sklepach pojawiają się choinki, bombki i dekoracje. Zaczyna się też intensywna kampania reklamowa. Jeśli przyjrzymy się tym przekazom, zauważymy, że bardzo często opierają się na obrazie szczęśliwej rodziny, wspólnym spędzaniu czasu i wręczaniu sobie prezentów. To naturalnie może uruchamiać w nas potrzebę bliskości, która jest dodatkowo wzmacniana przez społeczne przekazy – wyjaśnia.

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Do tego dochodzą pytania ze strony członków rodziny, które dla singli potrafią być wyjątkowo niewygodne.

– Od pacjentów słyszę, że rodzice potrafią pytać: "Kiedy kogoś sobie znajdziesz?", "Czy jest już ktoś nowy?". Nawet jeśli takie uwagi padają kilkakrotnie, mogą na długo zostać w głowie. Wtedy każde święta czy rodzinne spotkanie wiążą się z napięciem i oczekiwaniem na kolejne pytania: kiedy ślub, kiedy dzieci, kiedy przyjdzie moja kolej? – mówi psychoterapeuta.

Czy taki związek ma szansę przetrwać dłużej niż do końca świątecznego sezonu? A może już na starcie oszukujemy siebie i drugą osobę?

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– Znaczenie ma to, z jaką motywacją wchodzimy w relację. Warto zadać sobie pytanie: czy spotykam się z tą osobą, bo trudno mi być samemu, czy dlatego, że jest dla mnie ważna, podoba mi się, coś nas łączy? – mówi Bartłomiej Borys, psychoterapeuta, psycholog i terapeuta relacji.

Jak podkreśla, nie oznacza to jednak, że relacja rozpoczęta z obawy przed samotnością jest z góry skazana na niepowodzenie. Często za takim lękiem kryje się po prostu potrzeba bliskości, która jest czymś naturalnym i zdrowym.

– Nie możemy z góry zakładać, że taki związek się nie uda. Może się rozwinąć. Momentem weryfikacji bywa czas, kiedy mijają pierwsze zauroczenie i fajerwerki. Zresztą iskra może pojawić się nawet wtedy, gdy początkowo kierował nami lęk przed samotnością. Może też przyjść później – tłumaczy psychoterapeuta.

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Nie ma więc jednej odpowiedzi na pytanie, czy z relacji zawartej trochę z rozsądku, a trochę z potrzeby towarzystwa, może narodzić się uczucie. Warto jednak nie pomijać pytania o intencje – zarówno własne, jak i drugiej osoby.

Ten lęk przed spędzeniem końca roku w pojedynkę nie jest jednak wyłącznie wymysłem naszych czasów i algorytmów. Dowodem jest historia pani Stasi.

Pani Stasia sama już o tym nie opowie. Ale tę historię znam doskonale. Kilkadziesiąt lat temu, pod koniec grudnia, znalazła się w podobnym miejscu, w którym dziś stoją Kaśka i Dorota. Zbliżał się sylwester, a ona nie miała z kim go spędzić. Perspektywa siedzenia w czterech ścianach, gdy inni szykują się do zabawy, uwierała wtedy tak samo mocno jak dzisiaj.

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Pani Stasia wyszykowała się i poszła na sylwestrową potańcówkę z kolegą, który w ogóle jej się nie podobał. Nie przypuszczała, że właśnie ten wieczór okaże się początkiem czegoś znacznie większego.

Przetańczyli całe swoje życie.

Randka na przeczekanie. Czy trzeba powiedzieć o swoich zamiarach?

Co zrobić, jeśli wiemy, że nie szukamy wielkiej miłości, a jedynie kogoś, z kim pójdziemy na świąteczną kolację albo przywitamy Nowy Rok? Udawać, że zależy nam na czymś więcej, czy postawić sprawę jasno?

– Szczerość zawsze jest w cenie, ale najważniejsza jest szczerość wobec samego siebie. Warto najpierw zastanowić się, po co właściwie szukamy partnera – podkreśla Bartłomiej Borys.

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Jak zauważa, jeśli uświadomimy sobie, że ulegamy presji związanej ze świętami czy sylwestrem i po prostu chcielibyśmy kogoś mieć, może się okazać, że wcale nie szukamy relacji na przyszłość. Wtedy warto zadać sobie kolejne pytanie: czy chcemy inwestować swój czas i energię w taką znajomość?

– Jeśli odpowiedź brzmi "tak", nie ma w tym nic złego. Każdy ma prawo dokonywać własnych wyborów, o ile nie naruszają one granic innych osób – podkreśla.

Jest jednak jeden warunek: druga strona powinna wiedzieć, na czym stoi.

– Jeśli szukamy kogoś wyłącznie na wigilię czy sylwestra, powinniśmy powiedzieć o tym drugiej osobie. Możemy ją w ten sposób uchronić przed rozczarowaniem. Ta osoba może przecież mieć zupełnie inne intencje i liczyć na zbudowanie trwałej relacji – zaznacza psychoterapeuta. – Wolność wyboru nie oznacza bowiem przyzwolenia na igranie z czyimiś uczuciami.

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Jak uwolnić się od presji?

Jak tłumaczy Bartłomiej Borys, samo rozpoznanie źródła problemu nie oznacza jeszcze, że przestaniemy odczuwać presję. Możemy wiedzieć, że nasze napięcie wynika na przykład z oczekiwań rodziców, ale ta świadomość nie sprawi automatycznie, że uwolnimy się od utrwalonych schematów.

– Sama świadomość, że presja wynika na przykład z zachowań rodziców, nie oznacza automatycznie, że przestaniemy jej doświadczać. W terapii pracujemy właśnie nad takimi schematami – wyjaśnia Bartłomiej Borys.

Jak dodaje, pomocna może być psychoterapia, która pozwala przyjrzeć się mechanizmom stojącym za naszymi wyborami i emocjami.

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