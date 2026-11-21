Coco de mer to jeden z najbardziej niezwykłych owoców na świecie. Fot. Delpixel/shutterstock.

Coco de mer, czyli kokos morski, to jeden z najbardziej niezwykłych owoców na świecie. Może ważyć ponad 40 kg. Rośnie tylko na dwóch wyspach Seszeli. Za próbę wywiezienia go bez odpowiednich dokumentów grożą wysokie kary.

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Coco de mer wyróżnia się nietypowym kształtem, który przypomina kobiece biodra i pośladki. Nawiązuje do tego dawna łacińska nazwa owocu: Lodoicea callipyge. Drugi człon oznacza właśnie "piękne pośladki".

Coco de mer z Seszeli – dlaczego ma tak nietypowy kształt i skąd wzięła się jego nazwa?

Kokos morski jest sporych rozmiarów. Może mieć od 30 do 50 cm średnicy, a największe okazy osiągają nawet 60 cm. Mogą ważyć nawet ponad 40 kg. To największe nasiona na świecie i jeden z tych owoców, które śmiało można zaliczyć do grona, jakim są najdziwniejsze owoce świata.

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Palmę seszelską (lodoicję seszelską, Lodoicea maldivica), na której rośnie coco de mer, można spotkać wyłącznie na dwóch wyspach: Praslin i Curieuse. Jednym z najważniejszych miejsc, w których rośnie, jest rezerwat Vallée de Mai na wyspie Praslin, której plaża Anse Lazio trafiła do zestawienia top 50 plaż na świecie. Rezerwat znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Palma występuje w dwóch odmianach, męskiej i żeńskiej. Kwiaty "żeńskie" są bardziej okrągłe. Po zapyleniu zaczyna rozwijać się kokos, który rośnie w twardej, zielonej łupinie. Gdy dojrzeje, spada na ziemię.

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Surowe kary za kradzież i nielegalny wywóz kokosa morskiego z Seszeli

Lodoicja seszelska jest zagrożona wyginięciem, dlatego jej owoce podlegają ścisłej kontroli. Handel nasionami podlega kontroli władz Seszeli od 1995 roku. Każdy kokos jest rejestrowany, a jego wywóz z kraju bez odpowiedniego pozwolenia może skończyć się wysoką grzywną. Brak wymaganego pozwolenia sprawia, że kokos morski trafia na tę samą listę co inne nielegalne pamiątki z wakacji.

Osoby, które planują wakacje na Seszelach, powinny pamiętać, że za złamanie tych przepisów grożą wysokie kary. Jak podaje Seychelles News Agency, grzywna wynosi od 25 tys. do nawet 500 tys. rupii seszelskich (od około 1930 do 38 670 dolarów). Można też trafić do więzienia na dwa lata. Surowsze kary wprowadzono po tym, jak na Seszelach odnotowano coraz większą liczbę kradzieży kokosów.

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Dawni żeglarze znajdowali kokosy morskie unoszące się na wodach Oceanu Indyjskiego. Nie wiedzieli jednak, skąd pochodzą. Ponieważ nie znali palmy seszelskiej, przypuszczali, że kokosy rosną pod wodą. Dopiero wyprawa na Seszele w 1768 roku pozwoliła ustalić, że owoce pochodzą z palm rosnących na wyspach.

Niezwykły wygląd kokosa morskiego szybko zwrócił uwagę także europejskich arystokratów. Traktowali go jak cenny przedmiot i przechowywali w ozdobnych gablotach. Niektórzy przypisywali mu nawet szczególne właściwości i wierzyli, że może mieć związek z płodnością.