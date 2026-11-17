Częstochowa rozważa wprowadzenie "opłaty pielgrzymkowej" dla pątników i wszystkich turystów. Fot. trabantos/Shutterstock

Tysiące pielgrzymów co roku przemierzają polskie szlaki, by dotrzeć do duchowej stolicy kraju – Częstochowy. Nadchodzący sezon 2027 może jednak przynieść historyczną zmianę, z której odwiedzający nie będą zadowoleni. Możliwe, że sięgną oni głębiej do portfeli.

REKLAMA

Miasto staje przed perspektywą zasilenia miejskiej kasy o okrągłą sumę 1,5 miliona złotych. Czy tradycyjne pielgrzymowanie i weekendowy turystyczny wypoczynek w Częstochowie faktycznie staną się droższe? Jak do sprawy podchodzą władze miasta?

Nowa ustawa o opłatach miejscowych. Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis

Od 1 stycznia 2027 roku samorządy w całej Polsce zyskają nowe narzędzia do budowania lokalnych budżetów na turystyce. Na podstawie ustawy podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego maksymalna stawka opłaty miejscowej (często potocznie nazywanej klimatyczną lub pielgrzymkową) wzrośnie do 5 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

REKLAMA

Co kluczowe dla miast takich jak Częstochowa, nowe przepisy zniosły dotychczasowy, rygorystyczny wymóg posiadania przez gminę szczególnych walorów klimatycznych czy statusu uzdrowiska. Teraz wystarczą same walory krajobrazowe lub dynamicznie rosnący ruch turystyczny, aby samorząd mógł legalnie pobierać daninę od przyjezdnych. Dla pątników i weekendowych podróżnych oznacza to jedno: koszty noclegów w hotelach, pensjonatach czy domach pielgrzyma mogą wzrosnąć o ustawową stawkę.

REKLAMA

Częstochowa liczy zyski. Mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć w sprawie

Choć kilka polskich miast już otwarcie przymierza się do wdrożenia nowych stawek, w Częstochowie temat ten wywołuje ogromne emocje wśród społeczeństwa. Opłata miejscowa od lat budzi kontrowersje także w innych kurortach – wystarczy przypomnieć tekst "Zakopane – ile wynosi opłata miejscowa. Turyści mają dosyć".

Pełniący obowiązki prezydenta (komisarz) miasta Częstochowy Łukasz Pabiś postanowił natomiast nie podejmować tak ważnej decyzji za zamkniętymi drzwiami gabinetu i publicznie zachęcił mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców do dyskusji.

Lokalni urzędnicy szacują, że dzięki nowej opłacie do miasta mogłoby trafiać nawet do 1,5 miliona złotych rocznie. Pieniądze te miałyby być pobierane bezpośrednio w bazach noclegowych od osób zatrzymujących się na terenie miasta. Niestety to bezpośrednio dotknęłoby nie tylko zorganizowane grupy pątnicze, ale również indywidualnych turystów, którzy przyjechali na zwiedzanie Jasnej Góry. Relacje miasta z pielgrzymami od lat bywają zresztą skomplikowane – pisaliśmy już, że mieszkańcy Częstochowy najchętniej wykurzyliby pielgrzymów, bo zostają po nich tylko śmieci, a profity trafiają gdzie indziej.

REKLAMA

"Opłata pielgrzymkowa" w Częstochowie – jak byłaby pobierana i czy da się jej uniknąć?

Wprowadzenie tzw. opłaty pielgrzymkowej rodzi masę pytań o to, jak w praktyce będzie wyglądać jej pobieranie i kogo właściwie obejmie ten podatek. Zgodnie z założeniami opłata ma być doliczana do rachunku za nocleg, co oznacza, że tradycyjni pielgrzymi zatrzymujący się w domach pielgrzyma, hotelach czy kwaterach prywatnych na czas kilkudniowych uroczystości religijnych odczują to w swoich portfelach.

Czy będzie możliwość obejścia tej opłaty? Niestety byłoby to niezwykle trudne dla osób korzystających z oficjalnej bazy noclegowej, ponieważ to właściciele obiektów turystycznych będą prawnie zobowiązani do jej pobierania i odprowadzania na rzecz miasta.