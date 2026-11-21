Wizz Air otworzył nam drogę do nieznanej europejskiej stolicy. Wzrost zainteresowania o 145 proc. Fot. Roxana Bashyrova/Shutterstock

Listopad i grudzień latami były dla nas miesiącami szarówki i przygotowywania do świąt. Ostatnie lata jednak wiele zmieniły. Zamiast myć okna, szorować dom na błysk, wolimy spakować plecak i ruszyć na krótki wypad do europejskiej stolicy. W tym roku lista najpopularniejszych miejsc wywróciła się do góry nogami.

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Grudniowe wyjazdy stają się dla Polaków stałym elementem przygotowań do świąt. Na popularności zyskują oczywiście słynne na całą Europę jarmarki bożonarodzeniowe. Dotychczas najchętniej odwiedzaliśmy te organizowane w Wiedniu, a także w Berlinie. Jednak nasz apetyt urósł i pragniemy nowych świątecznych wrażeń. Obie popularne stolice straciły aż 38 proc. (wg danych Kiwi.com), a ich miejsce zajęło 5 miast różniących się od siebie jak dzień i noc.

Węgrzy najeżdżają Zakopane. My ruszyliśmy na podbój jarmarku w Budapeszcie

Szczególną uwagę naszych turystów w nadchodzących tygodniach będzie przyciągał Budapeszt. Zainteresowanie podróżami do węgierskiej stolicy rok do roku wzrosło aż o 61 proc., więc Polacy biją rekordy w kolejnym kraju i można powiedzieć, że dochodzi między nami do pewnej turystycznej wymiany. Niedawno informowaliśmy, że w listopadzie i grudniu w Zakopanem ma miejsce prawdziwy najazd Węgrów, którzy robią u nas zakupy, odwiedzają jarmark, a także korzystają z term. I dlatego górale w Zakopanem już zacierają ręce, a nowi turyści wypełnią lukę po Arabach.

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Nasi podróżni upodobali sobie natomiast jeden z najładniejszych jarmarków w całej Europie. Wg rankingu przygotowanego przez European Best Destinations Advent Bazilika,czyli jarmark organizowany przed Bazyliką św. Stefana, zyskał tytuł najpiękniejszego w 2026 roku. Co go wyróżnia? Na pewno atmosfera i pokaz świetlny na świątyni będącej jednym z symboli miasta.

Jednak turyści, którzy kochają kosztować nowych smaków, docenią fakt, że organizatorzy zadbali tam o cenową racjonalność. Na straganach nie brakuje klasycznych węgierskich potraw, jak gulasze, kiełbasy, kürtőskalács (słodkie ciasto pieczone na obracającym się wałku) czy wreszcie słynny także w Polsce lángos (smażony placek podawany najczęściej ze śmietaną i serem). Chcąc zapewnić każdemu możliwość zasmakowania węgierskiej kuchni, część dań na wybranych stoiskach serwowana jest za jedyne 1600 forintów, czyli ok. 19 zł. Pokażcie mi polski jarmark, na którym można za tyle zjeść ciepły posiłek. U nas świąteczne jarmarki będą nadal drogie, bo miasta dają wysokie rachunki wystawcom.

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Obok Budapesztu na popularności zyskuje także czeska Praga. Tamtejsze zabytkowe centrum usłane jest kolejnymi jarmarkami i drewnianymi domkami, a skosztowanie ich grzanego wina wydaje się wręcz punktem obowiązkowym. Rok do roku zainteresowanie Polaków wyjazdami do czeskiej stolicy wzrosło aż o 48,5 proc. Równie imponujące są wyniki Brukseli i Kopenhagi, gdzie w tym roku wybiera się odpowiednio 20 i 14 proc. więcej Polaków. Widać, że nasi turyści ruszają na jarmarki bożonarodzeniowe, a zainteresowanie przekroczyło oczekiwania.

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