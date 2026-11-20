20 listopada gigantyczne protesty we Włoszech paraliżują transport. Fot. WR7/Shutterstock

Włoskie związki zawodowe wytaczają najcięższe działa przeciwko drożyźnie i polityce rządu Giorgii Meloni. Paraliż obejmie nie tylko urzędy czy szkoły, ale przede wszystkim kluczowe gałęzie transportu – od komunikacji miejskiej po lotniska. Podróżni wybierający się do Włoch muszą przygotować się na poważne zakłócenia, przed którymi ostrzega m.in. nasze MSZ w systemie Odyseusz.

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"Przerywamy pracę i wychodzimy na ulice przeciwko drożyźnie i zbrojeniom, aby domagać się wyższych płac i emerytur, większych nakładów na ochronę zdrowia, edukację i usługi publiczne, sprawiedliwszego systemu podatkowego oraz większych inwestycji w rynek pracy" – poinformowali przedstawiciele związku zawodowego CGIL di Roma e del Lazio na Facebooku. To między innymi oni w piątek 20 listopada wyjdą na ulice we Włoszech.

We Włoszech 20 listopada rusza strajk generalny

"Rosnące koszty utrzymania obniżyły siłę nabywczą zarówno pracowników, jak i emerytów. Tej jesieni dotkliwie odczuliśmy skutki inflacji oraz wysokie ceny paliw" – tłumaczą związkowcy, domagając się od państwa:

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wyższych płac, godnych emerytur, sprawiedliwszej progresji podatkowej, większych nakładów na usługi publiczne, planu obrony miejsc pracy, walki z umowami śmieciowymi, poprawy BHP (m.in. zwiększając kontrole oraz ochronę pracowników), rezygnacji z wydatków na zbrojenia na rzecz podniesienia jakości usług publicznych.

Strajkujący sprzeciwiają się polityce Giorgii Meloni i jej rządu, który przyjął pod koniec października ustawę budżetową. Główne zastrzeżenia dotyczą zbyt niskiej podwyżki drugiego progu podatkowego, cięć w waloryzacji emerytur, za niskiego finansowania ochrony zdrowia, likwidacji 4925 etatów nauczycielskich i 2049 stanowisk administracyjnych oraz (jak to ujmuje komunikat CGIL) "gospodarki wojennej".

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Odwołane i opóźnione loty we Włoszech więcej niż prawdopodobne. A to nie koniec

Głównym obszarem protestu jest Rzym i region Lacjum, ale skutki strajku odczują wszyscy, którzy wybierają się do Włoch lub w nich przebywają. Kalendarium protestów na stronie scioperiitalia.it wskazuje, że strajk ogólnokrajowy 20 listopada obejmie zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. W sektorze transportu objęte zostaną pociągi, transport publiczny, promy i taksówki.

Rządowy Odyseusz wskazuje, że w kraju mogą występować utrudnienia w transporcie drogowym, lotniczym, kolejowym, morskim, komunikacji miejskiej, ruchu autostradowym oraz usługach taksówkarskich.

Równocześnie mogą wystąpić przerwy w zajęciach w szkołach oraz ograniczona obsługa interesantów w urzędach. Strajk może dotknąć także służby zdrowia – planowane wizyty mogą ulec przełożeniu, ale oddziały ratunkowe będą funkcjonowały.

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W wielu miastach dojdzie także do manifestacji. Z tego względu MSZ zaleca omijanie zgromadzeń, posiadanie przy sobie dokumentów tożsamości, zachowanie szczególnego nadzoru nad dziećmi oraz sprawdzanie bieżących komunikatów.

Jednocześnie Odyseusz podaje, że przewoźnicy mają obowiązek utrzymania kursów w godzinach największego natężenia ruchu. Na lotniskach będą to przedziały czasowe 7.00–10.00 oraz 18.00–21.00. Państwowy przewoźnik kolejowy poinformował za to, jak będzie wyglądała sytuacja z pociągami.

Dalsza część artykułu poniżej.

Pociągi we Włoszech będą jeździć, ale tylko te "gwarantowane"

"W takich sytuacjach nie wszystkie połączenia są dotknięte utrudnieniami w takim samym stopniu – wiele pociągów kursuje zgodnie z rozkładem, a dodatkowo zawsze zapewniane są tzw. minimalne usługi gwarantowane" – czytamy w komunikacie państwowego przewoźnika kolejowego FS Italiane.

Na stronie przewoźnika działa wyszukiwarka kursów realizowanych w ramach minimalnych usług gwarantowanych. Informacje odnoszące się do lokalnych kursów należy sprawdzać na podstronach odpowiednich regionów (można szukać po frazie: "servizi minimi garantiti" lub w wersji angielskiej "guaranteed trains"). Jeśli kurs nie jest objęty gwarancją, FS Italiane ma zamiar informować pasażerów o jego aktualnym statusie, a także o ewentualnych alternatywnych sposobach transportu.