Ochryda w Macedonii Północnej zyska połączenie z Warszawy. Możliwe, że to Wizz Air zabierze tam podróżnych. Fot. Unsplash/Adventure Albania

W Polsce nie mamy jeszcze zimy, ale z pewnością niejeden miłośnik egzotycznego wypoczynku planuje już letnie podróże. W dokumentach lotniskowych pojawiła się zapowiedź połączenia, które jeszcze niedawno wydawało się niszowym pomysłem. To może być hit podczas najbliższego sezonu. Wiele wskazuje, że stoi za tym Wizz Air.

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Czy stolica zyska bezpośredni most powietrzny do jednego z najbardziej malowniczych zakątków Bałkanów? Sprawdzamy, o co chodzi z tajemniczym zgłoszeniem.

3 loty w tygodniu od marca 2027. Letni rozkład lotów ma niespodziankę

Według ustaleń portalu EX-YU Aviation rejsy do znanego bałkańskiego kurortu miałyby ruszyć pod koniec marca, czyli równocześnie ze startem letniego sezonu lotniczego. Harmonogram przewiduje 186 operacji lotniczych w trakcie całego sezonu, co przekłada się średnio na trzy loty w każdym tygodniu.

Z analizy złożonych dokumentów wynika, że przewoźnik zamierza udostępnić podróżnym niemal 45 tysięcy foteli, przyjmując 239 miejsc na pokładzie pojedynczego samolotu. Chociaż w samym zgłoszeniu nie wpisano konkretnej nazwy linii lotniczej, która zrealizuje to połączenie, podane informacje idealnie pokrywają się z układem kabinowym maszyn Airbus A321neo eksploatowanych przez linię Wizz Air.

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To zresztą niejedyna zmiana w letnim rozkładzie węgierskiego przewoźnika z Warszawy – pisaliśmy o tym w tekście "Wizz Air odwołuje loty z Polski. Tym razem to nie ich wina".

Połączenie Warszawa – Ochryda. Dla Wizz Aira to wcale nie nowość

Wstępne zgłoszenie, do którego dotarł serwis EX-YU Aviation, dotyczy uruchomienia stałych lotów na trasie łączącej Warszawę z Ochrydą w Macedonii Północnej. Bardzo prawdopodobne, że za sterami stanie właśnie Wizz Air.

Przewoźnik operuje nad Jeziorem Ochrydzkim już od ponad dziesięciu lat, a w ostatnich sezonach wyraźnie zwiększył swoją aktywność w tym regionie. Z rosnącej siatki połączeń korzystali już mieszkańcy innych części Polski, bo podczas minionych wakacji podróżni mogli wylecieć do tego macedońskiego kurortu z Katowic oraz Wrocławia. O trasie ze stolicy Dolnego Śląska INNPoland pisał w tekście "Lotnisko we Wrocławiu ponownie otwarte. Startują nowe połączenia". Ewentualne otwarcie rejsów ze stolicy wydaje się więc logiczne. To byłby świetny ruch węgierskich linii lotniczych.

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Co zobaczyć w Ochrydzie i czy to dobry kierunek na wakacje 2027?

Ochryda to miejsce, które łączy przede wszystkim bogatą historię i niezwykłe walory przyrodnicze. Samo Jezioro Ochrydzkie słynie z przejrzystej wody, łagodnych brzegów i górskiego tła, co sprzyja zarówno plażowaniu, jak i rejsom statkiem. Miasto zachwyca starówką z urokliwymi zaułkami, zabytkowymi cerkwiami oraz twierdzą, z której rozciąga się rozległy widok na jezioro.

Jezioro Ochrydzkie Fot. Unsplash/Shpëtim Ujkani

Jeśli planujecie zwiedzać Macedonię Północną autem, pamiętajcie o przepisach drogowych – jak pisaliśmy, "Ważny alarm polskiego MSZ. Mogą cię nie wypuścić z kraju na Bałkanach".

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Dla osób szukających odpoczynku poza typowymi kurortami Europy to kierunek warty rozważenia przy planowaniu urlopu w sezonie letnim. Macedonia Północna trafiła zresztą na naszą listę "5 krajów w Europie, o których nikt nie pamięta. W wakacje nie mają tłumów".