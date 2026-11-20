Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega turystów. 28 listopada w Tiranie odbędą się protesty. Fot. Eduard Kaiku/Shutterstock

Planujecie listopadowy city break na Bałkanach? Najnowsze doniesienia służb mogą pokrzyżować Wam spokojne zwiedzanie jednego z popularniejszych kierunków. W ulubionym kurorcie Polaków szykuje się wielki protest.

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Sprawdzamy, czego dokładnie spodziewać się na miejscu i jak zadbać o własne bezpieczeństwo. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sytuacja może ulec zmianom, dlatego warto być przygotowanym.

MSZ ostrzega przed podróżami do Albanii. Lada dzień wielki protest w Tiranie

System Odyseusz prowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydał pilną aktualizację dla osób przebywających lub planujących wyjazd do Albanii. Choć obecnie zgromadzenia publiczne w Tiranie odbywają się głównie w weekendy, na sobotę 28 listopada 2026 roku zapowiadany jest wielki protest, który może wywołać poważne utrudnienia. To nie pierwsze takie ostrzeżenie tej jesieni – w październiku pisaliśmy: "Wakacyjny raj Polaków w ogniu protestów. Pilny komunikat polskiej ambasady".

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Data jednak nie jest przypadkowa – 28 listopada Albańczycy obchodzą swoje święto narodowe, czyli Dzień Niepodległości, co często staje się dla opozycji i ruchów obywatelskich okazją do masowej mobilizacji na ulicach w ramach protestów antyrządowych.

Dla turystów oznacza to nie tylko utrudniony dostęp do głównych atrakcji w okolicach placu Skanderbega czy bulwaru Dëshmorët e Kombit, ale także poważne problemy z przejazdem taksówek i autobusów, w tym transferów na pobliskie lotnisko Rinas. Warto mieć na uwadze, że restauracje i sklepy w ścisłym centrum mogą być czasowo zamknięte.

Lecisz do Tirany? O tym musisz pamiętać podczas protestu

Polskie służby konsularne apelują do podróżnych o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku. Przede wszystkim kategorycznie odradza się zbliżanie do miejsc organizacji zgromadzeń oraz włączanie się w przebieg demonstracji – nawet w roli obserwatora robiącego zdjęcia.

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Turyści powinni na bieżąco śledzić komunikaty lokalnych władz, służb porządkowych oraz profil polskiej ambasady w Tiranie. Z kolei swoje plany dnia powinni układać z dużym zapasem czasowym ze względu na nieprzewidywalne zamknięcia ulic i objazdy komunikacji miejskiej. Warto również mieć przy sobie dokument tożsamości, naładowany telefon oraz zapisany uniwersalny numer alarmowy 112, pod którym można wezwać albańskie służby ratunkowe.

Nie tylko Albania. Gdzie jeszcze odbywają się strajki i protesty w listopadzie 2026 roku?

W listopadzie z falami strajków w sektorze transportu publicznego, na kolei oraz na lotniskach regularnie mierzą się choćby Włochy. Tam protesty związkowców potrafią wstrzymać ruch pociągów i rejsów w Rzymie, Mediolanie czy Neapolu. Tak jest również dziś – "Polskie MSZ z nagłym komunikatem ws. Włoch. Lotniska tylko początkiem problemów".

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