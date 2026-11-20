Cyklon Akvan uderzył w Indie. Ewakuowano setki tysięcy osób. Fot. Unsplash/Martina Jorden

Wakacyjny raj w jednej chwili zamienił się w strefę najwyższego zagrożenia. Władze musiały podjąć błyskawiczną decyzję o masowej ewakuacji ponad 300 tysięcy osób. Służby ratunkowe postawiono w stan najwyższej gotowości, ponieważ potężny żywioł uderzył w gęsto zaludnione wybrzeże.

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Cyklon Akvan nawiedził Indie w piątkowy poranek. To już trzecia tak groźna anomalia pogodowa w tym regionie Azji w ciągu niespełna miesiąca. Sprawdzamy, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza i co oznacza dla turystów.

Cyklon Akvan w Indiach. Które rejony są najbardziej zagrożone?

Cyklon Akvan dotarł do wschodniego wybrzeża Indii w piątek rano. Według komunikatów Indyjskiego Departamentu Meteorologicznego publikowanych na platformie X proces wejścia cyklonu na ląd rozpoczął się i miał potrwać do południa – w porannych doniesieniach wskazywano na kolejne trzy godziny intensywnego przechodzenia układu przez linię brzegową. Cyklon ma stopniowo słabnąć, gdy będzie przesuwał się w głąb lądu.

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A jeśli zastanawiacie się, czym różni się orkan od huraganu, a huragan od cyklonu – wyjaśniamy to w osobnym tekście.

Na ten moment nie ma jeszcze informacji o potwierdzonych zniszczeniach wyrządzonych bezpośrednio przez Akvana. Natomiast w pasie wybrzeża odnotowano wzburzone morze, ulewny deszcz oraz porywisty wiatr. Szczególnie niebezpiecznie może być na styku południowej części stanu Orisa oraz północnego wybrzeża Andhra Pradesh, a także w wyżej położonych i górzystych obszarach narażonych na ulewy, podtopienia i osuwiska ziemi.

Ewakuowano ponad 300 tys. osób. Władze wyznaczyły ok. 3 tysięcy schronów przeciwcyklonowych

W związku z nadejściem cyklonu ewakuowano ponad 300 tysięcy osób, głównie w stanie Orisa. Mieszkańców przenoszono z zagrożonych terenów nadmorskich oraz rejonów położonych w głębi lądu do bezpieczniejszych lokalizacji i przygotowanych schronów. Działania objęły m.in. dystrykty Ganjam, Gajapati, Kandhamal, Rayagada, Koraput oraz Malkangiri. Skala akcji przypomina inne tegoroczne żywioły w Azji – latem pisaliśmy: "Supertajfun Bavi uderzy w Chiny. Liczba ewakuowanych idzie już w miliony".

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Do wsparcia lokalnych służb skierowano pokaźne siły ratownicze: 60 zespołów Odisha Disaster Rapid Action Force, 14 zespołów National Disaster Response Force oraz 131 zespołów straży pożarnej.

Władze stanowe wcześniej wytypowały ok. 3 tysięcy obiektów schronienia przeciwcyklonowego, ale to nie wszystko. Przygotowano też ponad 2,5 tysiąca tzw. obozów pomocy. Główny minister Orisy Mohan Charan Majhi informował, że na akcję ratunkową i pomocową dla 15 dystryktów przeznaczono 200 mln rupii.

Czy podróż do Indii jest bezpieczna?

Jeśli planowaliście egzotyczną podróż do Indii, powinniście bezwzględnie unikać zagrożonego wybrzeża i śledzić bieżące alerty pogodowe i komunikaty. Kraj staje się coraz popularniejszy – jak pisaliśmy, "Żadna Turcja i Egipt. Ten kierunek zdominuje 2027 rok, wygrał prestiżowy ranking", a w rankingu, w którym znalazło się Trójmiasto, "National Geographic" wyróżnił radżastański Dżajpur, położony daleko od zagrożonego wybrzeża.

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W takich sytuacjach jak nadejście cyklonu, podróże lokalne bywają utrudnione – odwoływane są kursy kolejowe, rejsy łodzi, a drogi mogą być zalewane lub zablokowane.

W rejonach objętych ostrzeżeniami tymczasowo zamyka się też niektóre obiekty publiczne, szkoły oraz atrakcje przyrodnicze i świątynne (np. parki narodowe, ogrody zoologiczne czy wybrane świątynie w stanie Orisa).