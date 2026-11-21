Dolina Stubai w Austrii oferuje darmowe skipassy, ale nie dla wszystkich. Warunek jest prosty. Fot. Unsplash/Andreas Fickl

Planowanie zimowego urlopu z dziećmi bywa nie lada wyzwaniem, zwłaszcza gdy trzeba pogodzić oczekiwania miłośników białego szaleństwa z potrzebami najmłodszych. Austriacki Tyrol ma jednak na to sprawdzony przepis, choć to niejedyny kuszący kierunek.

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W samym sercu alpejskich szczytów kryje się miejsce, które od lat uchodzi za raj dla rodzin szukających bezpiecznych i komfortowych warunków do narciarskiej przygody. Sprawdziliśmy, co nowego przygotowano na nadchodzący sezon. A jeśli macie dość białego szaleństwo w Austrii, warto rozważyć Włochy czy Szwajcarię.

Dolina Stubai w Austrii oferuje darmowe skipassy. Jaki warunek trzeba spełnić?

Malownicza Dolina Stubai w austriackim Tyrolu to jeden z najbardziej cenionych regionów narciarskich w Europie. Słynie ze swojego przyjaznego podejścia do rodzin z dziećmi, co dla wielu turystów jest kluczowe. Na nadchodzący sezon zimowy 2026/2027 przygotowano pakiet udogodnień skupionych wokół programu BIG Family Stubai.

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Do dyspozycji najmłodszych oddano profesjonalne szkółki narciarskie, specjalne tereny treningowe, takie jak BIG Family Children’s and Youth Ski Camp na Lodowcu Stubai czy BIG Ron’s Kinderland w Schlick 2000, a także przedszkola dla maluchów już od pierwszego roku życia.

To dobra wiadomość, bo instruktorzy przestrzegają, że nauka na własną rękę bywa źródłem frustracji – piszemy o tym w tekście "Błędy rodziców na stoku narciarskim".

Jednak największym atutem obiektu, który co roku przyciąga tłumy z całej Europy, są bezpłatne skipassy dla dzieci poniżej 10. roku życia pod warunkiem, że rodzic wykupi karnet dla siebie. Jadąc do Tyrolu autem, pamiętajcie, że od stycznia 2027 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów w Austrii – jak przegniesz, zostawisz tam fortunę.

W Dolinie Stubai rodzice mogą liczyć na dobrą bazę noclegową dostosowaną do potrzeb rodzin, specjalne menu w restauracjach oraz liczne atrakcje poza stokami, w tym lodowiska, tory saneczkowe czy zimowy park zabaw w Neustift.

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Gdzie na narty z dziećmi? Włoskie Dolomity idealne dla rodzin

Oficjalny początek zimowego szaleństwa na lodowcach i w dużych alpejskich ośrodkach przypada zazwyczaj na przełom listopada i grudnia, choć na Lodowcu Stubai dzięki dużej wysokości n.p.m. pierwsze zjazdy są możliwe znacznie wcześniej. Tam zawsze ledwo kończy się lato, a już rusza sezon narciarski.

Jeśli jednak chcesz rozważyć alternatywne kierunki idealne na rodzinne ferie, warto zwrócić uwagę na włoski region Val di Fassa w Dolomitach. Słynie on ze świetnej infrastruktury dziecięcej, łagodnych tras i słonecznej pogody. Przed wyjazdem warto jednak śledzić nowe przepisy – Włochy wprowadzają limity turystów, wjazd tylko dla wybranych dotyczy także Dolomitów, choć raczej w sezonie letnim.

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Val di Fassa w Dolomitach Fot. Pixabay/jamestotal

Region ten należy do rozległego systemu narciarskiego Dolomiti Superski, co oznacza, że wybierając odpowiedni karnet, można korzystać z dziesiątek kilometrów tras połączonych wyciągami – od łagodnych odcinków idealnych do szlifowania techniki po wymagające zjazdy dla bardziej doświadczonych narciarzy. Oprócz tego, w miejscowościach takich jak Canazei, Campitello di Fassa, Pozza di Fassa czy Vigo di Fassa działa wiele licencjonowanych szkółek narciarskich i snowboardowych.

Nowoczesne wyciągi w Zermatt w Szwajcarii i Saalbach-Hinterglemm w Austrii

Świetnym wyborem będą także szwajcarskie Zermatt czy austriacki Saalbach-Hinterglemm, oferujące nowoczesne wyciągi i bogaty program animacji. Wybierając Szwajcarię, która nie należy do UE, pamiętajcie o telefonie – narty mogą słono kosztować, bez roamingu faktura wyniesie setki złotych.

W Zermatt głównym punktem jest majestatyczny Matterhorn, a także rozległe, wysokogórskie trasy, w tym odcinki lodowcowe. Z kolei system karnetów jest równie zachęcający, bo pozwala elastycznie łączyć szwajcarskie trasy z odcinkami po stronie włoskiej. Dodatkowo na miejscu działają liczne szkółki narciarskie i snowboardowe z lekcjami grupowymi oraz indywidualnymi.

Zermatt Szwajcaria Fot. Unsplash/Kevin Schmid

Natomiast w Saalbach-Hinterglemm karnety obejmują rozległą sieć połączonych tras tzw. cyrku narciarskiego, z wygodnymi taryfami wielodniowymi. Możliwe są także zniżki dla dzieci i młodzieży. Obiekt również oferuje wiele szkółek z doświadczonymi instruktorami.

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Saalbach-Hinterglemm, Austria Fot. Unsplash/Piotr Musioł