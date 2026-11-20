Polscy komandosi górą. Fot. TLF/Shutterstock

Polscy komandosi wzięli udział w wymagających ćwiczeniach NATO, podczas których musieli zdać się przede wszystkim na własne umiejętności i sprawdzone metody przetrwania. Nad ich głowami fruwały "latające Terminatory", a oni zamiast na zaawansowaną technologię postawili na konwencjonalne metody działania – kamuflaż, spryt i własne doświadczenie.

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Dowództwo Operacji Specjalnych USA w Europie (SOCEUR) przeprowadziło ćwiczenia Deep Strike, w ramach których polskie wojska specjalne musiały poradzić sobie z naprawdę niesprzyjającymi warunkami.

Pomysł był prosty – dowództwo NATO doszło do wniosku, że należy stworzyć trening, w którym żołnierze stawią czoła najgroźniejszym wyzwaniom dzisiejszej wojny w ramach ryzykownej operacji na terenie wroga.

Jak podaje NATO, organizacją szkolenia zajęło się dowództwo Sojuszu w Stuttgarcie w Niemczech. W przygotowaniu scenariusza Deep Strike niebagatelną rolę odegrały doświadczenia zdobyte przez ukraińskich specjalistów w toku konfliktu z Rosją. Jako pierwsza w wyzwaniu wzięła udział 10. Grupa Sił Specjalnych z USA. Tuż po nich "w bój" ruszyli polscy specjalsi.

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"Piekielnie trudny problem do rozwiązania"

Poza odwzorowaniem realiów współczesnego frontu chodziło o opracowanie systemu szkoleniowego, który sprawdzi wiedzę i podda próbie budowane latami doświadczenie. Zespoły biorące udział w ćwiczeniach zostały postawione przed "piekielnie trudnym problemem do rozwiązania" – jak określa to jeden z majorów US Army cytowany przez komunikat Sojuszu. Chodziło o stworzenie warunków na wzór tych, w których na co dzień działają ukraińscy żołnierze. Wojskowy porównuje je do otwierającej sceny "Terminatora 2".

Na czym w praktyce polega ta "piekielna trudność"? Przede wszystkim na całkowitej operacyjnej ciszy technologicznej. Siły specjalne standardowo działają z noktowizją, dronami i wsparciem powietrznym. NATO ocenia jednak, że nie oddaje to realiów współczesnego konfliktu. Nikt "nie panuje nad nocą", rannych żołnierzy nie ma jak ewakuować, a technologia termowizyjna sprawia, że namierzanie celów jest prostsze niż kiedykolwiek.

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Polacy poradzili sobie z Deep Strike. NATO ich doceniło

Zadanie Polaków w ramach Deep Strike wymagało kilkudniowego marszu i przekradania się przez "linie przeciwnika". Na sam koniec żołnierze wystrzelili drona z ładunkiem ćwiczebnym, który raził symulowany system walki radioelektronicznej głęboko na terenie "wroga". Misja zakończyła się sukcesem.

NATO niechętnie dzieli się kulisami ćwiczeń. Ukrywa przed szeroką publiką także nazwę jednostki, która wzięła udział w Deep Strike, podobnie jak dane konkretnych wojskowych. Komunikat przytacza jednak wykorzystanie przez polskich żołnierzy autorskiej taktyki, której szczegółów nie zdradza. Plan opracowany przez Polaków może pomóc im chronić życie podczas rzeczywistych działań bojowych. Komunikat kwituje to w taki sposób: "dość powiedzieć, że Polacy uważnie wyciągają wnioski z wojny Rosji przeciwko Ukrainie".

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Z dostępnych informacji o sukcesie Polaków wynika, że żołnierze "opierali się na własnym, rygorystycznym wyszkoleniu", a w takich sytuacjach bojowych znaczenia nabierają konwencjonalne umiejętności – np. zdolność czytania map i terenu.