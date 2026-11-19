Ławrow stracił panowanie. Z równowagi wyprowadziło go pytanie... o sukces Putina Fot. mid.ru

Siergiej Ławrow nie krył irytacji, gdy korespondent rosyjskiej telewizji państwowej zapytał go o efekty trójstronnych rozmów Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Szef rosyjskiego MSZ uciął temat ostrym pytaniem i natychmiast odszedł od kamery, a nagranie szybko obiegło sieć. Tymczasem sam Putin po szczycie w Chinach wykluczył rozejm energetyczny z Ukrainą i zagroził kolejnym odwetem.

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Nagranie z udziałem szefa rosyjskiej dyplomacji stało się hitem internetu. Po zakończeniu trójstronnego szczytu w chińskim Shenzhen Siergiej Ławrow został zapytany przez kremlowskiego reportera, czy negocjacje zakończyły się sukcesem. Minister zareagował wyraźnym rozdrażnieniem, odmawiając komentarza.

Ławrow ruga dziennikarza. "Co ty sobie myślisz?"

Do nerwowej wymiany zdań doszło tuż po zakończeniu trójstronnego spotkania przywódców Rosji, Stanów Zjednoczonych i Chin w chińskim Shenzhen. Obecnego na miejscu szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa zaczepił Paweł Zarubin – korespondent państwowej telewizji WGTRK, znany z przychylnych Kremlowi relacji.

Dziennikarz zapytał ministra o rezultaty rozmów Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, chcąc wiedzieć, czy negocjacje zakończyły się sukcesem. Pytanie wyraźnie wyprowadziło Ławrowa z równowagi.

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"Co ty sobie myślisz? Szczyt prowadził prezydent, dlaczego mnie o to pytasz?" – rzucił opryskliwie Siergiej Ławrow, po czym natychmiast odwrócił się i odszedł od dziennikarza.

Nagranie dokumentujące gwałtowną reakcję rosyjskiego ministra błyskawicznie obiegło media społecznościowe, wywołując falę komentarzy na temat rzeczywistej atmosfery wokół rozmów w Chinach. Oficjalnie Trump, Putin i Xi dali niezły pokaz jedności, ale konkretów zabrakło.

Propagandowa "nowa Jałta" i groźby Putina po szczycie w Shenzhen

Nerwowe zachowanie Ławrowa wyraźnie odbiega od oficjalnego tonu rosyjskich mediów prorządowych, które – jak przypomina Interia – przedstawiały spotkanie w Shenzhen mianem "nowej Jałty", sugerując jego przełomowe znaczenie dla globalnego układu sił. Pytanie, czy czeka nas "Jałta 2.0" w Shenzhen, zadawała sobie przed szczytem cała Europa.

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Konkretów po szczycie zabrakło także w wypowiedziach samego Władimira Putina, który zamiast o postępach pokojowych mówił o eskalacji.

Putin oświadczył, że po konsultacjach z Radą Bezpieczeństwa Rosji wyklucza zawieszenie broni dotyczące ataków na infrastrukturę energetyczną oraz działań na Morzu Czarnym. Jako pretekst wskazał ukraińskie uderzenia na Most Krymski, twierdząc, że przeprawa służyła wyłącznie celom cywilnym, i zapowiedział "bardziej bolesną" odpowiedź.

W wyniku ukraińskich ataków we wtorek runął fragment Mostu Krymskiego. Ukraina konsekwentnie uderza też w rosyjską energetykę – ataki na rafinerie sprawiają, że kryzys paliwowy w Rosji zwiększa presję na Kreml.

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